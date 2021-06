Későn bizonyosodott be, hogy a koronavírus elsősorban a levegőben terjed. Az utólag már indokolatlanul szigorúnak tűnő védelmi javaslatok – például a gyakoribb kézmosásra és a nélkülözhető érintések kerülésére – két dologra azonban biztosan jók voltak. Egyrészt legalább olyanok is rászoktak a kézmosásra, akiknek korábban az ilyesmi igen ritkán jutott csak eszükbe. Másrészt tömegesen szokott le a társadalom az amúgy is régóta ósdinak számító készpénzről.

A múlt évben a magyarországi kibocsátású kártyákkal összesen közel 970 milliószor, napi átlagban 2,65 millió alkalommal fizettek belföldön – derül ki a piac egyik legnagyobb szereplője, a K&H Bank által közzétett országos adatokból. Ez 7 százalékos éves emelkedést jelent.

A miértre a Mastercard felmérése ad választ: a kártyatársaság adatai szerint sokan a pandémia miatt kezdtek el bankkártyával fizetni. Az idén március elején bemutatott kutatás érdekessége, hogy az adatfelvételre még 2020. novemberében, vagyis a világjárvány második hullámának elején került sor, tehát a járványhatás még bőven nem futott addigra végig. De az így is világosan látszott, hogy pandémia idején előtérbe kerültek a készpénzmentes fizetési megoldások: a megkérdezettek közel kétharmada (62%) gyakrabban fizetett bankkártyával, mint a pandémia előtt. 17 százalék azok aránya, akik korábban kizárólag készpénzzel fizettek, de most már a kártyát is használják.

Összességében a megkérdezettek 82 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a jövőben is szeretné megtartani új fizetési szokásait, ami a korábbinál gyakoribb bankkártyahasználatot jelent.

A kutatás kitért arra is, hogy korcsoportos bontásban mely csoportok fizetési szokásaira volt legnagyobb hatással a koronavírus-járvány, azaz kik azok, akik most vették először kezükbe a kasszánál bankkártyájukat. Az arány a 18-35 éves korosztálynál volt a legmagasabb (21%), majd a 35-49 évesek következtek (14%) végül az 50-64 évesek (12%). A Mastercard összegzése szerint megállapítható, hogy a legfiatalabb korcsoport kártyahasználatát aktiválta legjobban a kialakult helyzet.

© Stiller Ákos

A kártyatársaság megbízásából a Free Association által végzett, a 18-65 éves, városban élő, bankszámlával rendelkező lakosságra reprezentatív kutatás során kiderült az is, hogy bár így is bőven vannak olyanok, akik alapvetően a készpénzes fizetést preferálják, mára a többségük (58%) magánál tartja bankkártyáját is. Ez 18 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

A kártyát nem használók aránya soha nem volt még ilyen alacsony: az egy évvel korábban mért 9 százalék helyett már csak a megkérdezettek 5 százaléka sorolható ide.

A kártyát nem használók számának csökkenésével párhuzamosan tovább nőtt azok aránya, akiknél a bankkártyás fizetési mód már a mindennapok része – közölte a Mastercard. A válaszadók 82 százaléka nyilatkozott úgy, hogy havonta legalább egyszer kártyával fizet, de 56 százalékuk ennél is gyakrabban, hetente többször vásárol plasztikkal. A kártyahasználók többsége (53%) ahol csak tud, érintésmentesen fizet, 36 százalékuk a pandémia kitörése óta gyakrabban tesz így.

Ehhez nem csak több kártyára van szükség, hanem a kártyás fizetés infrastruktúrájának bővítésére is. Az OTP Bank 2020 végére mintegy 15 százalékkal több POS-terminált tartott nyilván, mint amennyivel a 2019-es évet zárta a pénzintézet. A növekedést a vásárlói igényeken túl törvényi előírás is hajtotta: az év első napjától minden online pénztárgéppel rendelkező vállalkozásnak biztosítania kell az elektronikus fizetés lehetőségét vásárlói részére. Ennek az előírásnak a legtöbb kereskedő és szolgáltató egy bankkártyaterminál beszerzésével tett eleget, még tavaly. Tehát az elmúlt másfél évben két hatás adódott össze:

a járványügyi javaslatok miatt az emberek egyébként is szívesebben fizetnek készpénzmentesen, és a törvényi előírás miatt ezt a preferenciájukat néhány hónapja jóval több helyen érvényesíthetik, mint korábban.

Kártyás fizetés kártya nélkül

A bankkártyás fizetés népszerűsödésével párhuzamosan zajlik egy másik folyamat is: egyre többen térnek át a hagyományos kártyák digitalizált formájára, azaz a mobilos fizetésre. Ennek terjedését jól érzékelteti a K&H által közölt adat: a bank érintésmentes mobilfizetést alkalmazó felhasználói hatszor annyian lettek 2020-ban, mint egy évvel korábban voltak.

© Apple

Várhatóan egyre inkább mobilokra tereli az embereket, hogy az Apple Pay 2019 májusi magyarországi indulását követően közel két évvel idén áprilistól a Google fizetési megoldását is használhatják hazai banki ügyfelek. A magyarországi kereskedelmi bankok közül elsőként a K&H-nál vált elérhetővé a Google Pay. Április óta nem is bővült a lista, de biztosra vehető, hogy ez csak hónapok kérdése. (Az Apple Pay mára lényegében mindegyik hazai banki ügyfél számára elérhető.)

Megugrott a mobilbankolás, pedig még csak most jön a nyílt verziója

Alighanem a járvány számlájára írható az is, hogy a magyarok mobiljai nemcsak boltban fizetéskor kerülnek egyre többször elő: magát a banki ügyintézést is egyre több ügyfél ejti meg a megszokott bankfiókja vagy számítógépe helyett okostelefonjáról.

A Mastercard éves felmérése szerint a mobilbankot használók aránya először haladta meg az 50 százalékot a bankkártyával rendelkezők körében. Két éve még csak a megkérdezettek 13 százaléka használt ilyen alkalmazást, ez az arány 2020-ra már elérte az 56 százalékot. Korosztályos bontásban a fiatalok (18-34 évesek) a legaktívabbak, itt 65% a felhasználók aránya, de ez a legidősebb vizsgált korosztályban (50-64 évesek) is közelít az 50 százalékhoz.

A fizetéstechnológiai vállalat statisztikája szerint a használt mobilbanki funkciók közül legtöbben a banki átutalást említették (74%), de sokan itt ellenőrzik az egyenlegüket (71%) és nézik át korábbi tranzakcióikat (62%).

© Piqsels

Érdekesség, hogy a mobilbanki appot nem használó fiatalok közül minden tizedik (12%) kipróbálta már ezt a lehetőséget, de nem szerette. A fentiek mellett a biztonság hiányát is minden ötödik felhasználó kétségbe vonta (19%). A kártyatársaság ezek alapján úgy látja, az ügyfélélmény és a biztonságérzet fokozása hozhat további növekedést ezen a területen.

Hogy a jobb ügyfélélményhez nem feltétlenül kell bankot is váltani, azt még mindig kevesen tudják. Az ilyesmire az úgynevezett PSD2 szabályozás biztosít lehetőséget: a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélyével rendelkező szolgáltatók (például bankok) hozzáférhetnek az ügyfelek más pénzintézetnél vezetett banki adataihoz, sőt tranzakciókat is indíthatnak. Praktikusan ezt azt jelenti, hogy az egyik bank mobilos alkalmazásával akár egy másik banknál lévő számlánkat is kezelhetjük.

A nyílt bankolás fontos biztonsági szabálya, hogy a máshol lévő számlára vonatkozó engedélyeket az ügyfélnek legalább három havonta meg kell újítania.

A piaci logika és a szakértői vélemények ugyanarra mutatnak: a szabad mobilalkalmazás-választás vélhetően továbblendíti majd a mobilbank-használati kedvet.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.