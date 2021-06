Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6d617e8d-9446-474e-baf9-64f7245c35c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elsőtől az utolsó csavarig új fejlesztésnek tekinthető Astra hivatalos leleplezésére még az idén sor kerül, de mi már most megmutatjuk, hogyan nézhet ki a rüsselsheimi típus.","shortLead":"Az elsőtől az utolsó csavarig új fejlesztésnek tekinthető Astra hivatalos leleplezésére még az idén sor kerül, de mi...","id":"20210615_igy_mutathat_a_teljesen_uj_opel_astra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d617e8d-9446-474e-baf9-64f7245c35c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6595f9-4d77-4ddf-b0d5-fb7bdd3b9e7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210615_igy_mutathat_a_teljesen_uj_opel_astra","timestamp":"2021. június. 15. 11:21","title":"Így mutathat a teljesen új Opel Astra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db97770-6905-4b2f-948a-147ba96745fa","c_author":"Bihari Ádám","category":"vilag","description":"A legtöbb NATO-tagállam számára még mindig nem létkérdés Kína, sőt a kereskedelmi kapcsolatok fontosabbak az ázsiai nagyhatalommal, mint legerősebb szövetségesük aggodalmai. Ez azonban kihathat a sokkal közelebb fekvő orosz fenyegetésre adott amerikai válaszokra is. Így zajlott az idei NATO-csúcs.","shortLead":"A legtöbb NATO-tagállam számára még mindig nem létkérdés Kína, sőt a kereskedelmi kapcsolatok fontosabbak az ázsiai...","id":"20210616_biden_trump_europai_unio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4db97770-6905-4b2f-948a-147ba96745fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd14ab08-be8c-4cfb-8d09-8ff021b4d681","keywords":null,"link":"/vilag/20210616_biden_trump_europai_unio","timestamp":"2021. június. 16. 06:45","title":"Biden elkezdte visszaépíteni Európában, amit Trump lerombolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51269bb-a2bd-4793-8292-825204d64203","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Legfeljebb 200 ezerre tehető azon családok a száma, amelyek a választási csaliként belengetett adó-visszatérítés mintegy másfél millió forintos maximális összegéből részesülhetnek. Az egyéni csalódásokon túl már megint a hosszú távú társadalmi érdek sérül.","shortLead":"Legfeljebb 200 ezerre tehető azon családok a száma, amelyek a választási csaliként belengetett adó-visszatérítés...","id":"20210616_Sok_csalad_koppanhat_az_Orban_altal_belengetett_adovisszateritesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c51269bb-a2bd-4793-8292-825204d64203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9cc4267-44f5-4fa9-9dec-2073b66c239d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_Sok_csalad_koppanhat_az_Orban_altal_belengetett_adovisszateritesben","timestamp":"2021. június. 16. 13:07","title":"Sok család koppanhat az Orbán által belengetett adóvisszatérítésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c872df4-af27-4eb5-b488-b7de8d337476","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A karantén után éledő rendezvények közé tartozik az augusztus 18-21. között megrendezett Fekete Zaj underground fesztivál is, ami idén igen masszív, ötven fős névsorral rukkolt elő.\r

\r

","shortLead":"A karantén után éledő rendezvények közé tartozik az augusztus 18-21. között megrendezett Fekete Zaj underground...","id":"20210615_A_Fekete_Zaj_is_legyozi_a_virust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c872df4-af27-4eb5-b488-b7de8d337476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65019fad-6e35-4259-97af-2fecd48c871b","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_A_Fekete_Zaj_is_legyozi_a_virust","timestamp":"2021. június. 15. 12:25","title":"A Fekete Zaj is legyőzi a vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380c7afb-27f1-4573-bbb7-7ad9ac1205c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jogi segítséget ajánlanak azoknak, akik engedetlenséggel tiltakoznak a „hazug és igazságtalan” törvény ellen.","shortLead":"Jogi segítséget ajánlanak azoknak, akik engedetlenséggel tiltakoznak a „hazug és igazságtalan” törvény ellen.","id":"20210615_tasz_homofobtorveny_polgari_engedetlenseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=380c7afb-27f1-4573-bbb7-7ad9ac1205c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093471bc-950c-4335-a334-a22f1e0ac904","keywords":null,"link":"/elet/20210615_tasz_homofobtorveny_polgari_engedetlenseg","timestamp":"2021. június. 15. 17:08","title":"A TASZ a homofóbtörvényről: megérett a helyzet a polgári engedetlenségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tavaly közel felére esett vissza az adásvételek száma Pest megyében, de átlagosan is öt százalékkal csökkentek a tranzakciók. A földár viszont felfelé kúszik, országosan egy év alatt ötszázalékos volt a drágulás, 2010 óta több mint két és félszeresére emelkedett a termőföld hektáronkénti ára. Megyénként nagyok az árkülönbségek.","shortLead":"Tavaly közel felére esett vissza az adásvételek száma Pest megyében, de átlagosan is öt százalékkal csökkentek...","id":"20210615_Kevesebben_vesznek_foldet_de_egyre_dragabban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cde039a-2d19-42c6-a09d-c23541f6d22a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210615_Kevesebben_vesznek_foldet_de_egyre_dragabban","timestamp":"2021. június. 15. 16:23","title":"Balatonfüreden tízszer annyiért lehet földet venni, mint Bátonyterenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d467c65-9765-4481-a092-925b16810e78","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Felújították kicsit George Ezra dalát. ","shortLead":"Felújították kicsit George Ezra dalát. ","id":"20210615_Budapest_klip_keszult_a_foci_Ebre_Lotfi_Begivel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d467c65-9765-4481-a092-925b16810e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c02db8d-9838-4506-907d-4088974def37","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_Budapest_klip_keszult_a_foci_Ebre_Lotfi_Begivel","timestamp":"2021. június. 15. 12:00","title":"Budapest-klip készült a foci-Eb-re Lotfi Begivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802fd6c4-dd8c-40f2-b89d-695e3b3e3377","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hat és fél ezer éves újkőkori település maradványaira bukkantak horvát búvárok az Adriai-tenger legdélibb részén, Korcula sziget partjainál, a tengerszint alatt 4,5 méter mélyen.","shortLead":"Hat és fél ezer éves újkőkori település maradványaira bukkantak horvát búvárok az Adriai-tenger legdélibb részén...","id":"20210615_Viz_alatti_telepulesre_bukkantak_a_horvatok_az_Adriaitengerben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=802fd6c4-dd8c-40f2-b89d-695e3b3e3377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9abbb177-dd4a-49b5-ab4b-7a6d48293d23","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_Viz_alatti_telepulesre_bukkantak_a_horvatok_az_Adriaitengerben","timestamp":"2021. június. 15. 13:01","title":"Titkokat rejt az Adriai-tenger: víz alatti településre bukkantak a horvátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]