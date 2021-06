Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2ec3c4a8-a0f3-49c2-8d31-e69be919506b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Vége a jegybank válság miatt bevezetett támogatott hitelprogramjának, az NHP Hajrának, vagyis leállítják az egyik legfontosabb pénzpumpát. Összhangban azzal, hogy a jegybank immár nem fűteni, hanem hűteni igyekszik a gazdaságot. Közben azonban a kormány élénkíteni igyekszik, mert máshogy ítéli meg a gazdaság helyzetét, és mert hosszú évek után lehetősége van költekezni.","shortLead":"Vége a jegybank válság miatt bevezetett támogatott hitelprogramjának, az NHP Hajrának, vagyis leállítják az egyik...","id":"20210621_Rossz_vege_lehet_ha_a_jegybank_fekezni_probal_de_a_kormany_beszerel_meg_egy_gazpedalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ec3c4a8-a0f3-49c2-8d31-e69be919506b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72cdb5c3-cd48-470a-93b0-858206ee19c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_Rossz_vege_lehet_ha_a_jegybank_fekezni_probal_de_a_kormany_beszerel_meg_egy_gazpedalt","timestamp":"2021. június. 21. 11:29","title":"Rossz vége lehet, hogy amíg a jegybank fékezni próbál, a kormány beszerel még egy gázpedált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bebc18b-2bed-45b0-83f2-35c151a8d62f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A külügyminiszter minden jel szerint elindult a fitnesz-influenszerkedés irányába.","shortLead":"A külügyminiszter minden jel szerint elindult a fitnesz-influenszerkedés irányába.","id":"20210622_Szijjarto_Peter_nem_terdel_o_plankel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bebc18b-2bed-45b0-83f2-35c151a8d62f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8b773d-4bf8-4a30-ba20-f2ba68bf3027","keywords":null,"link":"/elet/20210622_Szijjarto_Peter_nem_terdel_o_plankel","timestamp":"2021. június. 22. 09:16","title":"Szijjártó Péter nem térdel, ő plankel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e026368-8a77-41a2-bb96-92155d6ac31e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár egy-két éven belül piacra kerülhet egy olyan, még a szuperfehérnél is fehérebb felületfesték, amellyel tetemes mennyiségű hűtési energiát lehetne kiváltani.","shortLead":"Akár egy-két éven belül piacra kerülhet egy olyan, még a szuperfehérnél is fehérebb felületfesték, amellyel tetemes...","id":"20210622_purdue_egyetem_legfeherebb_feher_festek_napfeny_visszaverese_hutes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e026368-8a77-41a2-bb96-92155d6ac31e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d22ce4d-e8bb-41a4-b436-7198db96b383","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_purdue_egyetem_legfeherebb_feher_festek_napfeny_visszaverese_hutes","timestamp":"2021. június. 22. 09:03","title":"Légkondi helyett elég kifesteni: ez a legfehérebb festék, ami a napfény 98,1%-át visszaveri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b7b9f4-1638-4cf4-bfd7-458d8b031de3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Katar egymillió adag oltóanyagot biztosít a drukkereknek.","shortLead":"Katar egymillió adag oltóanyagot biztosít a drukkereknek.","id":"20210621_oltas_szurkolo_nezoter_2022es_foci_vb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46b7b9f4-1638-4cf4-bfd7-458d8b031de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2bdfdf-a760-4220-a07b-0d2704452f43","keywords":null,"link":"/sport/20210621_oltas_szurkolo_nezoter_2022es_foci_vb","timestamp":"2021. június. 21. 08:52","title":"Csak beoltott szurkolók lehetnek a nézőtéren a 2022-es foci vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Van egy kis gondja a populista Orbánnak, valamint két elvbarátjának, Kaczynski lengyel és Jansa szlovén vezetőnek: egyre népszerűtlenebbek – olvasható a New York Timesban. ","shortLead":"Van egy kis gondja a populista Orbánnak, valamint két elvbarátjának, Kaczynski lengyel és Jansa szlovén vezetőnek...","id":"20210622_NYT_Leszallo_agban_Orban_es_a_tobbi_kozepeuropai_populista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5784b9fe-fd0b-4acd-96b7-eab0b7d7af9d","keywords":null,"link":"/360/20210622_NYT_Leszallo_agban_Orban_es_a_tobbi_kozepeuropai_populista","timestamp":"2021. június. 22. 08:15","title":"NYT: Leszálló ágban Orbán Viktor és a többi közép-európai populista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2301893-3f38-426a-9c18-928d85cae048","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bródy még ajándékkal is készült.","shortLead":"Bródy még ajándékkal is készült.","id":"20210620_A_nagy_osszeveszes_utan_ismet_talalkozott_Brody_Janos_es_Szorenyi_Levente","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2301893-3f38-426a-9c18-928d85cae048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6735b62-c4e0-4935-ae24-b303f18449f4","keywords":null,"link":"/elet/20210620_A_nagy_osszeveszes_utan_ismet_talalkozott_Brody_Janos_es_Szorenyi_Levente","timestamp":"2021. június. 20. 19:16","title":"A nagy összeveszés után ismét találkozott Bródy János és Szörényi Levente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nincs meg az operatív törzsnél, mennyi oltást adtak be városonként, Münchenben már a polgármester is szivárványszínű stadionnal fogadná a magyarokat, durvul a hőség. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Nincs meg az operatív törzsnél, mennyi oltást adtak be városonként, Münchenben már a polgármester is szivárványszínű...","id":"20210621_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239b9307-e781-45e4-9b97-52492fdff28d","keywords":null,"link":"/360/20210621_Radar360","timestamp":"2021. június. 21. 08:00","title":"Radar360: Nem tört előre a szélsőjobb Franciaországban, megvannak a foci-Eb első továbbjutói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4b02210-1a32-4b0e-b569-fb1f7d66446b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Francia kutatók ki akarják próbálni, hogy a jelenlegi európai szabályozásban engedélyezett 120 méternél jóval magasabban is megbízhatóan működik-e egy drón.","shortLead":"Francia kutatók ki akarják próbálni, hogy a jelenlegi európai szabályozásban engedélyezett 120 méternél jóval...","id":"202124_urdron_ahol_amadar_sem_jar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4b02210-1a32-4b0e-b569-fb1f7d66446b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf40c306-fde6-412b-8831-d2d2002811ab","keywords":null,"link":"/360/202124_urdron_ahol_amadar_sem_jar","timestamp":"2021. június. 21. 16:00","title":"Ahol a madár sem jár, oda küldenék fel drónjukat a franciák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]