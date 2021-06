Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3436a859-863a-4ece-b3ce-295348c8b0ba","c_author":"Seres László","category":"360","description":"A cég nem transzparens és nem elszámoltatható, önkényes módon tilt le embereket és tartalmakat. Ettől még azonban nem állami vagy uniós feladat a megregulázása - véli szerzőnk.","shortLead":"A cég nem transzparens és nem elszámoltatható, önkényes módon tilt le embereket és tartalmakat. Ettől még azonban nem...","id":"20210628_Seres_A_Facebook_tragediaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3436a859-863a-4ece-b3ce-295348c8b0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51ec7ea-0924-4a92-84b1-4ccd29f2c0c4","keywords":null,"link":"/360/20210628_Seres_A_Facebook_tragediaja","timestamp":"2021. június. 29. 12:00","title":"Seres: A Facebook tragédiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0adb70d8-36c4-419f-ac28-f5fab1929a1d","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Egy magas rangú katona ellen szexuális zaklatás ügyében indult méltatlansági eljárást szüntetett meg egyik első intézkedései egyikében Ruszin-Szendi Romulusz, a honvédség nemrég kinevezett parancsnoka. Az ügyben érintett alezredes ellen az ügyészségen tett feljelentést egy női beosztottja még januárban, miután állítása szerint a honvédségen belül senki sem segített neki. Pedig ha igaz, amit a nő állít, akkor az egyik ezrednél súlyos szexuális visszaélések maradnak büntetlenül.","shortLead":"Egy magas rangú katona ellen szexuális zaklatás ügyében indult méltatlansági eljárást szüntetett meg egyik első...","id":"20210630_Pontos_idopontot_szabott_meg_hogy_mikor_kell_szexelniuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0adb70d8-36c4-419f-ac28-f5fab1929a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c82f98-5d2f-471b-bab1-b599f7d696bf","keywords":null,"link":"/360/20210630_Pontos_idopontot_szabott_meg_hogy_mikor_kell_szexelniuk","timestamp":"2021. június. 30. 06:30","title":"Szexuális zaklatás vádja a Honvédségnél: Pontos időpontot szabott meg, hogy mikor kell szexelnünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vád szerint a bankosok kihasználták, hogy a fiók kis létszámú volt, és azt, hogy ellenőrzés nem nagyon történt.","shortLead":"A vád szerint a bankosok kihasználták, hogy a fiók kis létszámú volt, és azt, hogy ellenőrzés nem nagyon történt.","id":"20210630_takarekbank_bank_banki_alkalmazott_debreceni_torvenyszek_sikkasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6adacd2-0896-4967-a92e-18aaff121ea5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_takarekbank_bank_banki_alkalmazott_debreceni_torvenyszek_sikkasztas","timestamp":"2021. június. 30. 11:28","title":"Két takarékbanki alkalmazott 400 millió forintot nyúlt le több tucat ügyféltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48f364f5-338e-47e1-a6a5-335119196f35","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tanulók ötödét elvitték a szülők, mert megelégelték, hogy a gyerekek nem tudnak az iskolában tanulni.","shortLead":"A tanulók ötödét elvitték a szülők, mert megelégelték, hogy a gyerekek nem tudnak az iskolában tanulni.","id":"20210630_babocsai_iskola_felujitas_gyogyszertar_plebania","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48f364f5-338e-47e1-a6a5-335119196f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d19491-ae18-4684-ac0e-c93d7086d10f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210630_babocsai_iskola_felujitas_gyogyszertar_plebania","timestamp":"2021. június. 30. 10:45","title":"Egy éve késik a babócsai iskola felújítása, gyógyszertárban és plébánián kénytelen tanulni a diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8adc0691-c533-4986-bfdf-6bb0e89491a6","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár a Velencei-tó sajátos adottságai miatt fokozott veszélye van a tömeges halpusztulásnak, felkészülhetnek a hazai horgásztavak is: a túlhasználat és a klímaváltozás miatt a hazai ökoszisztémára katasztrofális következményekkel járhat számos tényező. ","shortLead":"Bár a Velencei-tó sajátos adottságai miatt fokozott veszélye van a tömeges halpusztulásnak, felkészülhetnek a hazai...","id":"20210629_Klimavaltozas_es_tulhasznalat_boritekolhato_lesz_a_hazai_halak_pusztulasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8adc0691-c533-4986-bfdf-6bb0e89491a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28b6c02-9c00-4967-b99f-9f33fd3fb80e","keywords":null,"link":"/zhvg/20210629_Klimavaltozas_es_tulhasznalat_boritekolhato_lesz_a_hazai_halak_pusztulasa","timestamp":"2021. június. 29. 14:00","title":"A Velencei-tó esete nem egyedi, más tavaknál is lehet tömeges halpusztulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46af5af7-7336-4db2-b86c-52eb5eb2d6fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sokkal többet vásároltak, mint amennyit fel tudnak használni.","shortLead":"Sokkal többet vásároltak, mint amennyit fel tudnak használni.","id":"20210629_izrael_pfizer_800_ezer_adag_lejaro_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46af5af7-7336-4db2-b86c-52eb5eb2d6fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e143eeb-b091-4e18-a07e-bba344b3e64d","keywords":null,"link":"/vilag/20210629_izrael_pfizer_800_ezer_adag_lejaro_vakcina","timestamp":"2021. június. 29. 20:10","title":"800 ezer adag Pfizer-vakcinát dobhatnak ki Izraelben, mert lejár a szavatosságuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b429f3-6512-4e85-9fca-91efb97a69f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hajnalhasadás – autonómiák egykor és most – és holnap címmel indított videós előadássorozatot Fábri György. Az első rész, amely az egyetemi autonómia értelmét és értelmezését járja körül, már a hvg.hu-n is megnézhető.



","shortLead":"Hajnalhasadás – autonómiák egykor és most – és holnap címmel indított videós előadássorozatot Fábri György. Az első...","id":"20210629_Hajnalhasadas_1__Az_egyetemi_autonomia_ertelme","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7b429f3-6512-4e85-9fca-91efb97a69f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5382645c-b9cf-4659-bb13-fd68e0fce423","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Hajnalhasadas_1__Az_egyetemi_autonomia_ertelme","timestamp":"2021. június. 29. 12:20","title":"Hajnalhasadás 1. – Az egyetemi autonómia értelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890fc54d-3c72-42aa-99a4-6765bb4608fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikusok jelezték: meg akarják tartani Magyarországot az európai nemzetek családjában. \r

","shortLead":"A politikusok jelezték: meg akarják tartani Magyarországot az európai nemzetek családjában. \r

","id":"20210629_ellenzek_miniszterelnok_jeloltek_europai_unio_elkotelezodes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=890fc54d-3c72-42aa-99a4-6765bb4608fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df30bfec-7dc2-4e52-b30f-920d4fc7376a","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_ellenzek_miniszterelnok_jeloltek_europai_unio_elkotelezodes","timestamp":"2021. június. 29. 19:25","title":"Az EU vezetőinek írtak levelet az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek Orbán miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]