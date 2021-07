Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7abaa6f3-1beb-4ad1-af12-baa89fa20030","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szlovák Klein Vision két éven át dolgozott az AirCar nevű repülő autó prototípusán, és a jelek szerint kezd révbe érni a vállalat munkája.","shortLead":"A szlovák Klein Vision két éven át dolgozott az AirCar nevű repülő autó prototípusán, és a jelek szerint kezd révbe...","id":"20210630_repulo_auto_aircar_klein_vision","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7abaa6f3-1beb-4ad1-af12-baa89fa20030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"009c85db-2347-4457-a2b0-20b03f72e411","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_repulo_auto_aircar_klein_vision","timestamp":"2021. június. 30. 14:03","title":"Videó: megreptették a szlovák repülő autót, ígéretesnek tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62ee76c-4ea4-4865-8c98-341c90d7d8b4","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"A szépségipart is elérték a fenntartható törekvések: egyre több cég igyekszik száműzni a műanyag csomagolást, és hódítanak a természetes összetevőkből készülő kozmetikumok. De vajon ugyanazzal teszünk jót a bőrünknek, mint a környezetünknek? ","shortLead":"A szépségipart is elérték a fenntartható törekvések: egyre több cég igyekszik száműzni a műanyag csomagolást, és...","id":"202125__tiszta_szepseg__szintetikus_vs_natur__csomagolasmentes__bor_es_kornyezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d62ee76c-4ea4-4865-8c98-341c90d7d8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246c0224-8085-43fe-ad01-caa68e462a58","keywords":null,"link":"/360/202125__tiszta_szepseg__szintetikus_vs_natur__csomagolasmentes__bor_es_kornyezet","timestamp":"2021. június. 30. 10:00","title":"\"Nem minden jó a bőrnek, ami természetes\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8f7a13-9e77-44aa-9b0b-c5fa9014d785","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg információi szerint 2023-ban már 14 és 16 colos iPad Prót is kínálhat az Apple.","shortLead":"A Bloomberg információi szerint 2023-ban már 14 és 16 colos iPad Prót is kínálhat az Apple.","id":"20210629_apple_ipad_pro_laptop_szamitogep_ipados","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d8f7a13-9e77-44aa-9b0b-c5fa9014d785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092aecc2-cedb-4d32-9163-0d89676026b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_apple_ipad_pro_laptop_szamitogep_ipados","timestamp":"2021. június. 29. 17:13","title":"Nagyobb iPadeket készítene az Apple, hogy kiváltsa velük a laptopokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990a416b-3844-4616-aab4-f0f74235b805","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több kutatás is igazolta, hogy milyen sok kárt okoz a gyerekek fizikai büntetése.","shortLead":"Több kutatás is igazolta, hogy milyen sok kárt okoz a gyerekek fizikai büntetése.","id":"20210630_A_veres_csak_ront_a_gyerekek_viselkedesen_es_komoly_karokat_okoz_nekik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=990a416b-3844-4616-aab4-f0f74235b805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb12ca4-8492-4810-9473-49c67bdb5e13","keywords":null,"link":"/elet/20210630_A_veres_csak_ront_a_gyerekek_viselkedesen_es_komoly_karokat_okoz_nekik","timestamp":"2021. június. 30. 10:16","title":"A verés csak ront a gyerekek viselkedésén és komoly károkat okoz nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b694acea-926b-4f46-91a0-25b9efc761d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A lap szerint profi szervezők segédkeztek a popsztár szerződtetésében. \r

","id":"20210701_jennifer_lopez_sztarvendeg_meszaros_lorinc_varkonyi_andrea_eskuvo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b694acea-926b-4f46-91a0-25b9efc761d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d57847e-6ae7-473d-8baa-61c6a8f2af86","keywords":null,"link":"/kultura/20210701_jennifer_lopez_sztarvendeg_meszaros_lorinc_varkonyi_andrea_eskuvo","timestamp":"2021. július. 01. 06:49","title":"Blikk: Jennifer Lopez énekelhet Mészáros és Várkonyi esküvőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ba5e06-1606-42be-b9f1-f5ed52281b17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A De Standaard nem hozta le a magyar kormányfő téziseit, helyette egy kettészakított szivárványos zászlón üzent.","shortLead":"A De Standaard nem hozta le a magyar kormányfő téziseit, helyette egy kettészakított szivárványos zászlón üzent.","id":"20210629_orban_viktor_hirdetes_de_standaard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35ba5e06-1606-42be-b9f1-f5ed52281b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396f3f0c-8a1b-4090-85a7-c283353cb413","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_orban_viktor_hirdetes_de_standaard","timestamp":"2021. június. 29. 12:57","title":"Egy belga lap egész oldalas szivárványos hirdetésben szúrt oda Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5d4dbe-3271-41b1-96f9-9c3f122cb207","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először figyeltek meg közvetlenül egy fekete lyukból és egy neutroncsillagból alkotott kettős rendszert – közölte a Wigner Fizikai Kutatóközpont. Ezzel újabb hiányzó láncszemmel egészítette ki az extrém kozmikus jelenségekről alkotott ismereteinket a gravitációs hullámok detektálására létrejött, az észlelést végző LIGO-Virgo-KAGRA együttműködés, amelyben három magyar kutatócsoport is részt vesz.","shortLead":"Először figyeltek meg közvetlenül egy fekete lyukból és egy neutroncsillagból alkotott kettős rendszert – közölte...","id":"20210630_gw200105_gw200115_fekete_lyuk_neutroncsillag_egyesulese_kettos_rendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d5d4dbe-3271-41b1-96f9-9c3f122cb207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e0a1da-e173-4dc6-8289-32c7ea422d41","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_gw200105_gw200115_fekete_lyuk_neutroncsillag_egyesulese_kettos_rendszer","timestamp":"2021. június. 30. 12:03","title":"Sosem látott jelenséget kaptak el a csillagászok: összeolvadt egy fekete lyuk és egy neutroncsillag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e3ad913-4859-4d1a-b809-aa65e8f07a8e","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Most egy terrorellenes katonai misszióról szóló szöveg nem tetszik a magyar kormánynak, mert szerepel benne a “gender” kifejezés.","shortLead":"Most egy terrorellenes katonai misszióról szóló szöveg nem tetszik a magyar kormánynak, mert szerepel benne a “gender”...","id":"20210630_gender_veto_eu_iszlam_allam_mozambik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e3ad913-4859-4d1a-b809-aa65e8f07a8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d59a83-11a6-457e-8deb-dc7229cc2749","keywords":null,"link":"/eurologus/20210630_gender_veto_eu_iszlam_allam_mozambik","timestamp":"2021. június. 30. 10:16","title":"Magyarország a gender szó miatt gátolná az uniós fellépést az Iszlám Állam ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]