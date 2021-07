Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"92ff5dac-4b31-403d-af60-128ab95e0ef5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két héttel az előtt, hogy a cannes-i filmfesztivál versenyprogramjában sor kerül A feleségem története című film világpremierjére, közzétették az előzetest róla.","shortLead":"Két héttel az előtt, hogy a cannes-i filmfesztivál versenyprogramjában sor kerül A feleségem története című film...","id":"20210630_Enyedi_Ildiko_uj_film_elozetes_felesegem_tortenete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92ff5dac-4b31-403d-af60-128ab95e0ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df20e72-c903-40d5-bf90-ea2144089971","keywords":null,"link":"/kultura/20210630_Enyedi_Ildiko_uj_film_elozetes_felesegem_tortenete","timestamp":"2021. június. 30. 18:35","title":"Bemutatták Enyedi Ildikó új filmjének előzetesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c11c7f-84f3-4303-b99a-00e548ded3d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő egy pénzügyi cégre szerette volna bízni a feladatot, de a bíróság az apját sem zárta ki a körből.","shortLead":"Az énekesnő egy pénzügyi cégre szerette volna bízni a feladatot, de a bíróság az apját sem zárta ki a körből.","id":"20210701_britney_spears_kereset_birosag_vagyon_gyamsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24c11c7f-84f3-4303-b99a-00e548ded3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2424de16-4ebf-47ba-8617-390c5d9ea2b1","keywords":null,"link":"/elet/20210701_britney_spears_kereset_birosag_vagyon_gyamsag","timestamp":"2021. július. 01. 11:56","title":"Britney Spears apja továbbra is rendelkezhet lánya vagyona felett ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c1e9a7-69bf-45c2-ac96-e315073a00dc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bejelentette a klinikai kutatások végleges adatait a német gyártó.","shortLead":"Bejelentette a klinikai kutatások végleges adatait a német gyártó.","id":"20210701_curevac_vakcina_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4c1e9a7-69bf-45c2-ac96-e315073a00dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"decc4c49-89e7-4a2a-a62e-7aa1e644ddcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_curevac_vakcina_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. július. 01. 05:48","title":"Tényleg nem véd eléggé a CureVac a koronavírus-fertőzéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49c5bd54-6b10-4f25-a9c2-7f3daae923fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 43 éves H. Attila rövid ideig érezhette a szabadság ízét, egy óra alatt elfogták a rendőrök.\r

","shortLead":"A 43 éves H. Attila rövid ideig érezhette a szabadság ízét, egy óra alatt elfogták a rendőrök.\r

","id":"20210702_labbilincs_szokes_bunugyi_felugyelet_Pomaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49c5bd54-6b10-4f25-a9c2-7f3daae923fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21778319-1f13-4a1e-86b1-934c3123f237","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_labbilincs_szokes_bunugyi_felugyelet_Pomaz","timestamp":"2021. július. 02. 07:17","title":"Levágta a lábbilincsét, és megszökött a bűnügyi felügyeletből egy pomázi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aff4da33-c3f8-4864-b8d0-d266fa64d2f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre többekről derül ki, hogy nem vált ki náluk immunválaszt a kínai vakcina. ","shortLead":"Egyre többekről derül ki, hogy nem vált ki náluk immunválaszt a kínai vakcina. ","id":"20210701_sinopharm_vedooltas_vakcina_vedettseg_koronavirus_jarvany_operativ_torzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aff4da33-c3f8-4864-b8d0-d266fa64d2f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26830094-5039-45fc-8c46-24752131ee64","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_sinopharm_vedooltas_vakcina_vedettseg_koronavirus_jarvany_operativ_torzs","timestamp":"2021. július. 01. 12:48","title":"Operatív törzs: Ha a járvány úgy alakul, Magyarország készen áll a harmadik oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f5ff65-f1c1-41a6-a8a3-075320d5d389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ilyen eseteket, mint az új magyar törvény, nem láttak előre a jogalkotók, amikor a jogállamisági mechanizmus szabályainak szövegét írták. Kötelezettségszegési eljárás azonban indulhat.","shortLead":"Ilyen eseteket, mint az új magyar törvény, nem láttak előre a jogalkotók, amikor a jogállamisági mechanizmus...","id":"20210630_Jourova_jogallamisagi_mechanizmus_melegellenes_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3f5ff65-f1c1-41a6-a8a3-075320d5d389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0756c906-d22a-40e7-94dd-7fee8b2a17d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Jourova_jogallamisagi_mechanizmus_melegellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 30. 18:47","title":"Jourová: Nem alkalmazható a jogállamisági mechanizmus a magyar melegellenes törvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1bc782-262f-40ec-9366-a47c1376d9aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elhunyt walesi hercegnő éppen ma lenne 60 éves.","shortLead":"Az elhunyt walesi hercegnő éppen ma lenne 60 éves.","id":"20210701_diana_hercegno_szobor_kensington_palota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b1bc782-262f-40ec-9366-a47c1376d9aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7698595-ef8b-4260-83b9-188bdc3ee36f","keywords":null,"link":"/elet/20210701_diana_hercegno_szobor_kensington_palota","timestamp":"2021. július. 01. 18:01","title":"Harry és Vilmos herceg félretette a sértettségét, és felavatta Diana hercegnő szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990a416b-3844-4616-aab4-f0f74235b805","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több kutatás is igazolta, hogy milyen sok kárt okoz a gyerekek fizikai büntetése.","shortLead":"Több kutatás is igazolta, hogy milyen sok kárt okoz a gyerekek fizikai büntetése.","id":"20210630_A_veres_csak_ront_a_gyerekek_viselkedesen_es_komoly_karokat_okoz_nekik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=990a416b-3844-4616-aab4-f0f74235b805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb12ca4-8492-4810-9473-49c67bdb5e13","keywords":null,"link":"/elet/20210630_A_veres_csak_ront_a_gyerekek_viselkedesen_es_komoly_karokat_okoz_nekik","timestamp":"2021. június. 30. 10:16","title":"A verés csak ront a gyerekek viselkedésén és komoly károkat okoz nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]