[{"available":true,"c_guid":"ca141c7e-b7cb-41ec-b048-49a7ec543898","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A betegséget okozó baktérium nyomát egy 5 ezer éve elhunyt ember maradványában mutatták ki. A genetikai elemzés szerint ez a törzs nem volt annyira fertőző.","shortLead":"A betegséget okozó baktérium nyomát egy 5 ezer éve elhunyt ember maradványában mutatták ki. A genetikai elemzés szerint...","id":"20210702_pestis_bakteriumtorzs_betegseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca141c7e-b7cb-41ec-b048-49a7ec543898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2969c07-398e-470a-b448-4da94fa08952","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_pestis_bakteriumtorzs_betegseg","timestamp":"2021. július. 02. 11:53","title":"A pestist okozó baktérium legősibb törzsére bukkantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1bc782-262f-40ec-9366-a47c1376d9aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vilmos és Harry herceg az édesanyjuk szeretete, ereje és jelleme előtt akart tisztelegni a walesi hercegnő hatvanadik születésnapján leleplezett szoborral. Csakhogy a szobor nem egyedül ábrázolja Dianát.","shortLead":"Vilmos és Harry herceg az édesanyjuk szeretete, ereje és jelleme előtt akart tisztelegni a walesi hercegnő hatvanadik...","id":"20210702_De_miert_van_harom_gyerek_Diana_hercegno_szobra_korul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b1bc782-262f-40ec-9366-a47c1376d9aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68148918-8db0-4ec0-99a7-a56f203c7fb3","keywords":null,"link":"/elet/20210702_De_miert_van_harom_gyerek_Diana_hercegno_szobra_korul","timestamp":"2021. július. 02. 09:01","title":"De miért van három gyerek Diana hercegnő szobra körül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bcb8502-461c-49df-8f3a-76099a1f3107","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szinte mindenki beállt a kezdeményezés mögé, amely a tervek szerint segítené meggátolni az adóelkerülést. Magyarország már többször közölte, hogy nem örül, és most sem sikerült meggyőzni a kormányt. ","shortLead":"Szinte mindenki beállt a kezdeményezés mögé, amely a tervek szerint segítené meggátolni az adóelkerülést. Magyarország...","id":"20210702_oecd_globalis_minimumado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bcb8502-461c-49df-8f3a-76099a1f3107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18da8ae-25e1-4183-ae52-f1a884c4b411","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_oecd_globalis_minimumado","timestamp":"2021. július. 02. 12:55","title":"Főhet a feje a magyar kormánynak, újabb hatalmas lökést kapott a globális minimumadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0bf921-eed0-473a-9fd4-4abf20344bd1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezernél is kevesebb készült belőle, amit az árcédulája is hűen tükröz.","shortLead":"Ezernél is kevesebb készült belőle, amit az árcédulája is hűen tükröz.","id":"20210628_Szuperritkanak_szamit_egy_ilyen_1966os_Volkswagen_lakoauto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e0bf921-eed0-473a-9fd4-4abf20344bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9559a5-d8ee-449c-8120-17a5aa0c9c86","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_Szuperritkanak_szamit_egy_ilyen_1966os_Volkswagen_lakoauto","timestamp":"2021. július. 02. 08:21","title":"Szuperritkának számít egy ilyen 1966-os Volkswagen lakóautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9d8b20-897e-4c85-9be4-e1cf7a1da3b4","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Egyszemélyes intézmény, a stand up hazai megteremtője, aki ki merte röhögni Kádárt is, de úgy, hogy az még a pártfőtitkárnak is tetszett. Később kifigurázta Hornt, Torgyánt és Orbánt is, de az új rendszer új urain már röhögni is sem lehetett ugyanúgy. 85 éve, 1936. július 2-án született Hofi Géza, aki nélkül évekig nem lehetett szilveszter.\r

","shortLead":"Egyszemélyes intézmény, a stand up hazai megteremtője, aki ki merte röhögni Kádárt is, de úgy, hogy az még...","id":"20210702_Beszolt_Kadarnak_es_Orbannak_is_az_elobbi_birta__85_eves_lenne_Hofi_Geza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c9d8b20-897e-4c85-9be4-e1cf7a1da3b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61bcb975-898b-40b3-adde-2e1f0849115e","keywords":null,"link":"/elet/20210702_Beszolt_Kadarnak_es_Orbannak_is_az_elobbi_birta__85_eves_lenne_Hofi_Geza","timestamp":"2021. július. 02. 16:30","title":"Beszólt Kádárnak és Orbánnak is: az előbbi bírta – 85 éves lenne Hofi Géza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f575560-f124-4c06-aacf-4179ce8e692e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A volt SZDSZ-es gazdasági miniszter gründolta új zrt. a vidéki nagyvárosokra koncentrál, többek közt rendelőket és kórházakat nyit majd.","shortLead":"A volt SZDSZ-es gazdasági miniszter gründolta új zrt. a vidéki nagyvárosokra koncentrál, többek közt rendelőket és...","id":"202126_elso_maganegegeszsegugyi_halozat_videken_erositenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f575560-f124-4c06-aacf-4179ce8e692e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64a8c1a-ebb3-4899-9176-6cb4e240af02","keywords":null,"link":"/360/202126_elso_maganegegeszsegugyi_halozat_videken_erositenek","timestamp":"2021. július. 02. 14:00","title":"Tovább nyomul Kóka János a magánegészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059577fb-58ec-4783-82e5-9b8713d7e68f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Horvátországba készülő olvasónk már hajnalban négy órát várakozott a határátkelőnél.","shortLead":"Horvátországba készülő olvasónk már hajnalban négy órát várakozott a határátkelőnél.","id":"20210703_Aki_Horvatorszagba_megy_tobb_oras_sorbanallasra_szamitson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=059577fb-58ec-4783-82e5-9b8713d7e68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7266818-f8de-4828-99ff-8dfb89e46177","keywords":null,"link":"/cegauto/20210703_Aki_Horvatorszagba_megy_tobb_oras_sorbanallasra_szamitson","timestamp":"2021. július. 03. 08:20","title":"Aki Horvátországba megy, több órás sorbanállásra számítson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21dcbc1e-0ff4-4863-a3ed-a469f95634fb","c_author":"HVG","category":"360","description":"A régészek is haladnak a korral: nem kell immár minden kis cserépdarabnak egyesével utánajárniuk, és vaskos katalógusok mintái alapján próbálgatni, milyen edény része lehetett. ","shortLead":"A régészek is haladnak a korral: nem kell immár minden kis cserépdarabnak egyesével utánajárniuk, és vaskos katalógusok...","id":"202126_mobiltelefonos_regeszet_kattintos_vadaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21dcbc1e-0ff4-4863-a3ed-a469f95634fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e88440b-1085-4c8a-ad6f-6da99019017a","keywords":null,"link":"/360/202126_mobiltelefonos_regeszet_kattintos_vadaszat","timestamp":"2021. július. 02. 16:00","title":"Olyan alkalmazást kapnak kezükbe a régészek, amelyről mindig is álmodtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]