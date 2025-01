Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b5d04095-b9a8-45bf-b165-403a76ca8f02","c_author":"Merkantil Bank Zrt.","category":"brandcontent","description":"Az autófinanszírozásnak köszönhető, hogy pozitív eredményt ért el 2024-ben a magyarországi lízingpiac – erről számoltak be az ágazatot képviselő szereplők egy kerekasztal-beszélgetésen. Az agráreszközök piacán ugyanakkor visszaesés tapasztalható, a szereplők borúlátóak a következő évet illetően. A személyautók esetében a károsanyag-kibocsátási kvótáknak való megfelelés nehezíti a piaci szereplők helyzetét.","shortLead":"Az autófinanszírozásnak köszönhető, hogy pozitív eredményt ért el 2024-ben a magyarországi lízingpiac – erről számoltak...","id":"20250108_lizingpiac_autofinanszirozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5d04095-b9a8-45bf-b165-403a76ca8f02.jpg","index":0,"item":"6f1b5c01-eb0f-48b5-8807-fdb915786c04","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250108_lizingpiac_autofinanszirozas","timestamp":"2025. január. 10. 07:30","title":"Az ellentmondásos magyar lízingpiac: erősödés az autóknál, gyengélkedés az agrárgépeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74fedc3-fae1-4c15-8540-ec77bad8d549","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videóra vált podcastunk, a Fülke. Ha hangban követne bennünket, a megszokott streamingfelületeken továbbra is megtalál minket, de most már a YouTube-on videóban is kint lesznek adásaink. Az új évad első részében Szabó Andrea szociológust kérdezte a Rogánt ért amerikai szankciókról, a Fidesz fiatalokat célzó stratégiájáról és többek között Magyar Péter dilemmáiról Kacskovics Mihály Béla. ","shortLead":"Videóra vált podcastunk, a Fülke. Ha hangban követne bennünket, a megszokott streamingfelületeken továbbra is megtalál...","id":"20250109_Fulke-podcast-Szabo-Andrea-magyar-peter-orban-viktor-rogan-antal-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c74fedc3-fae1-4c15-8540-ec77bad8d549.jpg","index":0,"item":"df140103-5a4a-4544-b8b5-850f59d7d28c","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_Fulke-podcast-Szabo-Andrea-magyar-peter-orban-viktor-rogan-antal-ebx","timestamp":"2025. január. 09. 14:00","title":"Szabó Andrea szociológus a Fülkében: Magyar Péter nem érte el a Fidesz magszavazóit, stabil a tábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"709f2952-7fb9-47dc-8a90-358e1ef38077","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Boeing által fejlesztett X-37B űrrepülőgépről továbbra sem tudni túl sokat, ám azt igen, hogy nemrég egy nagyon fontos tesztet sikerült vele elvégezni.","shortLead":"A Boeing által fejlesztett X-37B űrrepülőgépről továbbra sem tudni túl sokat, ám azt igen, hogy nemrég egy nagyon...","id":"20250109_amerikai-urhadero-titkos-repulogep-x-37b-fold-koruli-palya-kuldetes-palyamodositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/709f2952-7fb9-47dc-8a90-358e1ef38077.jpg","index":0,"item":"32301768-53dc-46e8-aeeb-2396e209edde","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_amerikai-urhadero-titkos-repulogep-x-37b-fold-koruli-palya-kuldetes-palyamodositas","timestamp":"2025. január. 09. 19:33","title":"Sikerült a példátlan manőver: a Föld légkörével módosította pályáját az amerikai űrhaderő titkos repülőgépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"986ab4f6-6951-444a-9a45-e240bc004a72","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Aptera kivételesen nem egy újabb hatalmas és ólomnehéz pazarló elektromos autó.","shortLead":"Az Aptera kivételesen nem egy újabb hatalmas és ólomnehéz pazarló elektromos autó.","id":"20250109_jo-esetben-sosem-kell-toltore-dugni-az-uj-aptera-villanyautot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/986ab4f6-6951-444a-9a45-e240bc004a72.jpg","index":0,"item":"0da0a843-297c-4565-a2b6-9c46a4c579b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250109_jo-esetben-sosem-kell-toltore-dugni-az-uj-aptera-villanyautot","timestamp":"2025. január. 09. 06:41","title":"Jó esetben sosem kell töltőre dugni ezt az új villanyautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e6bfe12-045c-456a-bb2c-a22c7ae99f48","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Korrupciós bűncselekményt gyanítva tett feljelentést egy ez idáig rendszerhű végrehajtó, aki azt állítja: a Schadl-érában a végrehajtói kar és a végrehajtók több milliárd forinttal gazdagodtak jogosulatlanul. A vitatott pénzszerzési módszert időközben sajátosan legalizálták.","shortLead":"Korrupciós bűncselekményt gyanítva tett feljelentést egy ez idáig rendszerhű végrehajtó, aki azt állítja...","id":"20250109_vegrehajto-vegrehajtas-sztfh-dij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e6bfe12-045c-456a-bb2c-a22c7ae99f48.jpg","index":0,"item":"14e2a2a5-6901-43d1-ab23-100ec405d679","keywords":null,"link":"/360/20250109_vegrehajto-vegrehajtas-sztfh-dij","timestamp":"2025. január. 09. 06:30","title":"Össznépi cinkossággal húzta le milliárdokkal az ügyfeleket a Schadl-időkben a végrehajtói szakma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8781f5-ccea-4ea8-8067-b8a2c321c0af","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Megjelent a Mastercard „<em>Fenntarthatósági Percepciós Index”, </em>amely átfogó képet nyújt a hazai bankszektor környezeti fenntarthatósági teljesítményéről. A tanulmány bemutatja, hogy a bankok milyen eredményeket értek el a zöld átállás terén és milyen elvárásokat támasztanak velük szemben a magyar fogyasztók.","shortLead":"Megjelent a Mastercard „<em>Fenntarthatósági Percepciós Index”, </em>amely átfogó képet nyújt a hazai bankszektor...","id":"20241203_Bankszektor-elorelepes-a-zold-uton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f8781f5-ccea-4ea8-8067-b8a2c321c0af.jpg","index":0,"item":"d156a16f-e506-4cd3-950d-f99419f3cd68","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241203_Bankszektor-elorelepes-a-zold-uton","timestamp":"2025. január. 09. 07:30","title":"Tényleg erre tartanak a magyar bankok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56819b94-c644-4cf9-b63d-a760f90c7600","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Svájci kutatók olyan struktúrát találtak a Csendes-óceán alatti földköpenyben, amikről nem tudják pontosan, hogy micsoda, és elvileg nem is lehetnének ott.","shortLead":"Svájci kutatók olyan struktúrát találtak a Csendes-óceán alatti földköpenyben, amikről nem tudják pontosan...","id":"20250110_foldkopeny-csendes-ocean-anomalia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56819b94-c644-4cf9-b63d-a760f90c7600.jpg","index":0,"item":"493ebecb-c200-4b7e-943b-9eddfa293f71","keywords":null,"link":"/tudomany/20250110_foldkopeny-csendes-ocean-anomalia","timestamp":"2025. január. 10. 18:03","title":"Átvilágították a Föld mélyét, a tudósok sem értik, mit találtak a Csendes-óceán alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250109_hvg-para-kovacs-imre-apatlan-orszag-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c.jpg","index":0,"item":"2ba08a8d-43d3-410c-a530-214fd643c742","keywords":null,"link":"/360/20250109_hvg-para-kovacs-imre-apatlan-orszag-velemeny","timestamp":"2025. január. 09. 08:32","title":"Para-Kovács Imre: Apátlan ország, össznépi cigányozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]