[{"available":true,"c_guid":"48980a1d-cd93-45fc-9ada-5624deb76734","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb fényképek jelentek meg egy indiai lapban a miniszterelnökről.","shortLead":"Újabb fényképek jelentek meg egy indiai lapban a miniszterelnökről.","id":"20250116_Orban-rozsaszinu-rovidnadragban-tolti-utolso-indiai-napjait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48980a1d-cd93-45fc-9ada-5624deb76734.jpg","index":0,"item":"db60eef5-3481-4367-a3bc-7a848c8e32de","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Orban-rozsaszinu-rovidnadragban-tolti-utolso-indiai-napjait","timestamp":"2025. január. 16. 14:40","title":"Orbán rózsaszínű rövidnadrágban töltötte utolsó indiai napjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5de03c-6460-457d-a57d-b6fedb0f0d34","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok legnagyobbjaként épül az összesen 600 MW-os kapacitású naperőmű, amellyel Arizona állam lesz gazdagabb.","shortLead":"Az Egyesült Államok legnagyobbjaként épül az összesen 600 MW-os kapacitású naperőmű, amellyel Arizona állam lesz...","id":"20250116_egyesult-allamok-arizona-napelemfarm-napenergia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc5de03c-6460-457d-a57d-b6fedb0f0d34.jpg","index":0,"item":"041ae029-cfe6-480d-99cb-7d622d124cd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_egyesult-allamok-arizona-napelemfarm-napenergia","timestamp":"2025. január. 16. 16:03","title":"180 000 háztartás kap majd róla áramot, megépítik a legnagyobb amerikai naperőművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7c28cb-f320-457b-8863-f844d9bb8ef5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államokban egy éven belül megtilthatják a kínai DJI termékeinek árusítását, így nehéz nem arra gondolni, hogy a cég most emiatt végzett el egy igen veszélyes változtatást a rendszerein.","shortLead":"Az Egyesült Államokban egy éven belül megtilthatják a kínai DJI termékeinek árusítását, így nehéz nem arra gondolni...","id":"20250115_dji-tiltas-repules-tilalmi-zona-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e7c28cb-f320-457b-8863-f844d9bb8ef5.jpg","index":0,"item":"0af98082-db67-4a45-afab-3bf81d7e83d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250115_dji-tiltas-repules-tilalmi-zona-egyesult-allamok","timestamp":"2025. január. 15. 21:03","title":"Feloldotta a DJI a tiltást Amerikában, atomerőművek fölé is berepülhetnek a kínai cég drónjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a946c9-c1db-4a93-9360-fcdd5971af66","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Horváth Richárd a Facebookon közzétett posztjában arról ír, hogy a városvezetéssel senki sem egyeztetett.","shortLead":"Horváth Richárd a Facebookon közzétett posztjában arról ír, hogy a városvezetéssel senki sem egyeztetett.","id":"20250115_Hatvan-polgarmesterenek-elfelejtettek-szolni-hogy-kinai-gyar-epul-a-varosban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87a946c9-c1db-4a93-9360-fcdd5971af66.jpg","index":0,"item":"54f15548-a2fa-4a5a-b411-4787f67d0006","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_Hatvan-polgarmesterenek-elfelejtettek-szolni-hogy-kinai-gyar-epul-a-varosban","timestamp":"2025. január. 15. 09:46","title":"Hatvan polgármesterének elfelejtettek szólni, hogy kínai gyár épül a városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6436d348-8e75-4983-84c2-254771e1aa59","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hónapok óta szivárognak az információk a Samsung új csúcstelefonjairól. Milyen specifikációval érkezhet a Galaxy S25, a Galaxy S25+ és a Galaxy S25 Ultra? Milyen árcédulát kaphatnak a telefonok? Jövünk a nem hivatalos válaszokkal.","shortLead":"Hónapok óta szivárognak az információk a Samsung új csúcstelefonjairól. Milyen specifikációval érkezhet a Galaxy S25...","id":"20250116_samsung-galaxy-s25-galaxy-s25-plus-galaxy-s25-utra-specifikacio-arazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6436d348-8e75-4983-84c2-254771e1aa59.jpg","index":0,"item":"a46d59f3-1e0c-4097-8f97-af4585ac51a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_samsung-galaxy-s25-galaxy-s25-plus-galaxy-s25-utra-specifikacio-arazas","timestamp":"2025. január. 16. 11:03","title":"Mit fognak tudni a Samsung új telefonjai? Tényleg drágábbak lesznek? Íme minden, amit most tudni lehet a Galaxy S25-ösökről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c9e885-17dc-4e75-be01-d41e9907a738","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset körülményeit a rendőrség és a BKV is vizsgálja.","shortLead":"A baleset körülményeit a rendőrség és a BKV is vizsgálja.","id":"20250115_villamos-gazolas-gubacsi-ut-elhunyt-ferfi-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85c9e885-17dc-4e75-be01-d41e9907a738.jpg","index":0,"item":"7d0a49bf-2735-4aa7-8386-5a4570a54595","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_villamos-gazolas-gubacsi-ut-elhunyt-ferfi-rendorseg","timestamp":"2025. január. 15. 12:12","title":"Elhunyt férfit találtak a Gubacsi úton, villamos gázolhatta el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b6e74f-a6ec-440b-a446-55949c6f1984","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kínai autótechnológia amerikai betiltása mutatja a legjobban, mekkora feszültség van jelenleg az autóiparban.","shortLead":"A kínai autótechnológia amerikai betiltása mutatja a legjobban, mekkora feszültség van jelenleg az autóiparban.","id":"20250115_autoipari-hideghaboru-Kina-USA-kozott-kiterjedhet-globalis-piac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7b6e74f-a6ec-440b-a446-55949c6f1984.jpg","index":0,"item":"e3bec0c9-5aa3-42dd-a90a-4fbc7f2c088a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250115_autoipari-hideghaboru-Kina-USA-kozott-kiterjedhet-globalis-piac","timestamp":"2025. január. 15. 15:25","title":"Alakul az autóipari hidegháború Kína és az USA között, amely kiterjedhet a globális piacra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee879279-bea3-49bf-b771-3e54b3371437","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az újdonság az Enyaqéhoz hasonló elektromos hajtáslánc a Kodiaqéhoz hasonló 7 üléses kivitellel társítja.","shortLead":"Az újdonság az Enyaqéhoz hasonló elektromos hajtáslánc a Kodiaqéhoz hasonló 7 üléses kivitellel társítja.","id":"20250115_7-uleses-vadonatuj-villanyauto-a-skodatol-space","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee879279-bea3-49bf-b771-3e54b3371437.jpg","index":0,"item":"7777a778-7d99-427b-a2f4-417298e084ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20250115_7-uleses-vadonatuj-villanyauto-a-skodatol-space","timestamp":"2025. január. 15. 08:41","title":"7 üléses hatalmas új villanyautó a Skodától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]