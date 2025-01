Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5cff7b32-4cd3-4248-9aef-dd919fa62582","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A regionális parlament elnöke is a baleset helyszínére utazott. ","shortLead":"A regionális parlament elnöke is a baleset helyszínére utazott. ","id":"20250118_Osszedolt-egy-silift-Spanyolorszagban-tobb-tucat-ember-serult-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cff7b32-4cd3-4248-9aef-dd919fa62582.jpg","index":0,"item":"78db2b6f-ddc1-4820-888a-f6722f451a98","keywords":null,"link":"/vilag/20250118_Osszedolt-egy-silift-Spanyolorszagban-tobb-tucat-ember-serult-meg","timestamp":"2025. január. 18. 14:43","title":"Összedőlt egy sílift Spanyolországban, több tucat ember sérült meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c27bc2a-0f63-4dff-809a-a8cf1df88200","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Klemens Haselsteiner vezérigazgató haláláról saját oldalán tett közzé közleményt a cég.","shortLead":"Klemens Haselsteiner vezérigazgató haláláról saját oldalán tett közzé közleményt a cég.","id":"20250118_Aneurizmaverzes-okozta-a-44-eves-Strabag-vezerigazgato-halalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c27bc2a-0f63-4dff-809a-a8cf1df88200.jpg","index":0,"item":"9c9d63e9-aecc-4ff8-bd0b-5fea586a3b82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250118_Aneurizmaverzes-okozta-a-44-eves-Strabag-vezerigazgato-halalat","timestamp":"2025. január. 18. 21:42","title":"44 évesen meghalt a Strabag vezérigazgatója, aneurizmavérzés okozta a halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e0ce65-b7c2-4279-b77a-c909d1d19b5d","c_author":"Imre Réka","category":"itthon","description":"Magyarországon is lehet az indiai gyógymódokról, vagyis az ájurvédáról és a hagyományos kínai orvoslásról tanulni, de nem minden egyetemen megy ez zökkenőmentesen.","shortLead":"Magyarországon is lehet az indiai gyógymódokról, vagyis az ájurvédáról és a hagyományos kínai orvoslásról tanulni, de...","id":"20250118_magyar-ajurveda-gyogyito-kepzes-egyetemek-termeszetgyogyaszat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35e0ce65-b7c2-4279-b77a-c909d1d19b5d.jpg","index":0,"item":"9a183abe-d79a-4afe-87f2-e9623cb5eb29","keywords":null,"link":"/itthon/20250118_magyar-ajurveda-gyogyito-kepzes-egyetemek-termeszetgyogyaszat-ebx","timestamp":"2025. január. 18. 18:54","title":"Ájurvéda gyógyító képzéseket több magyar egyetem is kínál, de az igazi tudásért Indiába kell menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77cbbf01-b55b-4599-9955-96d54ea6ff79","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"A világsláger-alkalmazásnak nemzetbiztonsági aggályok miatt január 19-től reszeltek az USA-ban – vagy nem, mert másnap jön Trump, aki tavaly nyárig még ütötte a TikTokot, aztán hirtelen irányt váltott, és a hírek szerint most díszpáholyba várja az app vezérigazgatóját a beiktatásán. Az amerikai tiktokkerek már elkezdtek átregisztrálni egy másik kínai appra, ahol a két ellenséges nemzet fiataljai egyelőre egészen valószínűtlenül szívélyesen közelednek egymáshoz. ","shortLead":"A világsláger-alkalmazásnak nemzetbiztonsági aggályok miatt január 19-től reszeltek az USA-ban – vagy nem, mert másnap...","id":"20250118_TikTok-haboru-Biden-tiltas-Trump-amerikai-felhasznalok-kinai-kemek-Voros-konyvecske","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77cbbf01-b55b-4599-9955-96d54ea6ff79.jpg","index":0,"item":"39a750f7-be30-4842-87e7-1a7964ac478e","keywords":null,"link":"/360/20250118_TikTok-haboru-Biden-tiltas-Trump-amerikai-felhasznalok-kinai-kemek-Voros-konyvecske","timestamp":"2025. január. 18. 07:00","title":"TikTok-háború: a legfelsőbb bíróság betiltja, Trump mentené, közben az amerikai felhasználók már a Vörös könyvecske oldalain borulnak a kínai kémek nyakába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d3cf380-5579-4346-9554-1ebfe404b40a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a tévéreklámban is szerepelt remek állapotú német szedán a 80-as évek közepére tekeri vissza az idő kerekét.","shortLead":"Ez a tévéreklámban is szerepelt remek állapotú német szedán a 80-as évek közepére tekeri vissza az idő kerekét.","id":"20250119_bologato-kutya-es-wunderbaum-is-jar-a-gyonyoru-40-eves-vw-passat-melle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d3cf380-5579-4346-9554-1ebfe404b40a.jpg","index":0,"item":"71572829-257e-4a8d-ae72-9cad0f7e2814","keywords":null,"link":"/cegauto/20250119_bologato-kutya-es-wunderbaum-is-jar-a-gyonyoru-40-eves-vw-passat-melle","timestamp":"2025. január. 19. 07:21","title":"Bólogató kutya és Wunderbaum is jár a gyönyörű 40 éves 5 hengeres VW Passat mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc93c2b6-5061-4a75-9414-4193767a8f0d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A Pakisztán által létrehozott afgán Talibán komoly biztonsági fenyegetéssé vált Iszlámábád számára. A határon átívelő erőszak háborús feszültséget szít, az összecsapások mindennaposak.","shortLead":"A Pakisztán által létrehozott afgán Talibán komoly biztonsági fenyegetéssé vált Iszlámábád számára. A határon átívelő...","id":"20250117_hvg-afganisztan-pakisztan-taliban-fegyveres-osszecsapasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc93c2b6-5061-4a75-9414-4193767a8f0d.jpg","index":0,"item":"7b11252a-e11e-43dd-87de-02c7c8c4b189","keywords":null,"link":"/360/20250117_hvg-afganisztan-pakisztan-taliban-fegyveres-osszecsapasok","timestamp":"2025. január. 17. 14:55","title":"Halálzóna lett a pakisztáni–afgán határvidék a tálibok megerősödése nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38737fb7-039b-454a-9366-f9e164622e30","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Világszerte tarolnak az újgenerációs vezetők, a technokraták, liberálisok visszaszorulnak. De mi lesz, ha az újak nem váltják be a hozzájuk fűzött reményeket? ","shortLead":"Világszerte tarolnak az újgenerációs vezetők, a technokraták, liberálisok visszaszorulnak. De mi lesz, ha az újak nem...","id":"20250118_bloomberg-szemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38737fb7-039b-454a-9366-f9e164622e30.jpg","index":0,"item":"13b2fdec-ecdd-47d6-ab26-e1cd389ddb21","keywords":null,"link":"/360/20250118_bloomberg-szemle","timestamp":"2025. január. 18. 09:00","title":"Bloomberg: Vajon mit tesznek a populistákkal az emberek, ha rájönnek, hogy egyszerű válaszaik nem működnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3cf9a5-d176-4405-98e0-7e0fcb5b1300","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hófehér apróság egyszerre aranyos és halálos.","shortLead":"A hófehér apróság egyszerre aranyos és halálos.","id":"20250118_hermelin-menyet-cuki-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a3cf9a5-d176-4405-98e0-7e0fcb5b1300.jpg","index":0,"item":"19120ea0-7bab-4db4-91a2-410aa0ad8259","keywords":null,"link":"/elet/20250118_hermelin-menyet-cuki-video","timestamp":"2025. január. 18. 06:42","title":"Megszelídítette a cuki hermelint, ami hálából leölt neki egy nyulat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]