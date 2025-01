Tulajdonképpen csak néhány órára sötétült el a TikTok az Egyesült Államokban (hogy megfeleljen a Biden-kormányzat által indítványozott szabályozásnak, amelyik nemzetbiztonsági okokra hivatkozva írta elő a cég amerikai kezekbe adását vagy betiltását), a hivatalba lépő Trump elnök azonban egyelőre haladékot adott a kínai ByteDance-nek, így az amerikaiak újra TikTokozhatnak.

Azonban már a néhány órányi letiltás is elég volt ahhoz, hogy lépjenek a konkurensek, rárepülve a TikTok bizonytalan jövője körüli lehetőségekre. Az Instagram (illetve a mögötte álló Meta) azonnal bejelentette, hogy már teszteli a ByteDance eszköznek, a CupCatnak a riválisát, Meta Edits néven, és ha minden a tervek szerint halad, hamarosan elérhető lesz iPhone-okra, és nem sokkal később az androidos eszközökre is.

Elon Musk is reagált, és alkalmazása, az X, egy új videófület tesz közzé az alsó sávban, mintegy elkülönített részként a rövid videók számára. Ez, az egyelőre csak az Egyesült Államokbeli felhasználók számára elérhető újdonság megkönnyíti a platformon található videotartalmak megismerését.

you better not be making a dedicated video tab when I get home me: pic.twitter.com/ZbmLBmSbDp

Úgy tűnik, a feltörekvő Bluesky is ugrik a videótrendre. A viszonylag új közösségimédia-platform most bevezette saját, dedikált videólapját, amely a felhasználók számára külön teret biztosít a videotartalmak böngészésére és élvezetére a szokásos zavaró tényezők nélkül.

We had to get in on the video action too — Bluesky now has custom feeds for video!Like any other feed, you can choose to pin these or not. Bluesky is yours to customize.



[image or embed]