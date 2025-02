A teljesen eltérő hardverek egyesítése az esetek többségében lehetetlen, de még jobb esetben is komoly szakértelmet igényel. A Reddit r/hackintosh felületén most megosztott projekt azonban minden szempontból egy mestermunka, sikerült ugyanis egy 3. generációs iPhone SE-t belefaragni egy Nokia Lumia 1020 házába. Úgy, hogy működik is – és a faragást nem szó szerint kell érteni. A posztot a 9to5Mac szúrta ki.

Elöljáróban: a szóban forgó Lumia 1020 a Windows Phone egyik ékköve volt, 2013-ban ez volt az abszolút legjobb kamerás mobil a maga 41 megapixeles szenzorával. A rendszer (későbbi nevén Windows Mobile) azonban annak ellenére sem tudott érdemi áttörést elérni a piacon, hogy később a Nokia mobilos üzletágát egy az egyben felvásárolta a Microsoft. A 2010-ben egy alapjaiban újraszabott mobilos Windowszal indult projekt halálát 2017-ben jelentették be.

Most azonban valaki beépítette a már említett Lumia 1020 szögletes és egyedi házába az Apple belépőszintű mobilját. Igen, minden komponenst, és úgy, hogy működjön is. Benne van a 12 megapixeles hátlapi kamera, a taptic engine, ami a haptikus visszajelzésekért felel, és még a Touch ID ujjlenyomatolvasó is. Igaz, utóbbi a hátlapra költözött, ami kicsit macerássá teheti a használatot, elvégre ez a főgomb is.

Igen, az ott alul a Home-gomb a Touch ID-val Reddit / OceanDepth95028

Mindenesetre, a SIM-tálca is üzemel, az 5G-támogatás is adott, ahogyan a Lightning-csatlakozó is – igaz, utóbbi csak annak tükrében fejlődés, hogy a Nokia még microUSB-s volt. Még a Lumia kameragombját is sikerült működésre bírni, ami egyébként nincs az eredeti SE-nél. Azért itt szükség volt némi trükközésre, a kameragomb ugyanis a hangerő csökkentéséért felelős gombra lett rákötve, ami iOS-en exponál is a Kamera appon belül.

Szokatlan látvány Reddit / OceanDepth95028

Egyedül a jack-csatlakozó nem működik a mókolt mobilon. Ez egy olyan dolog, amivel szintén nem rendelkezik már az iPhone SE. És a végére az egész elegy neve: LumiPhone.

