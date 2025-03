Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f6e3128c-7b8f-4757-a792-7f8abd8638c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két évvel azután, hogy a milliárdos a világ legnagyobb vitorlás jachtján váratlanul megkérte Lauren Sánchez kezét.","shortLead":"Két évvel azután, hogy a milliárdos a világ legnagyobb vitorlás jachtján váratlanul megkérte Lauren Sánchez kezét.","id":"20250324_jeff-bezos-lauren-sanchez-eskuvo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6e3128c-7b8f-4757-a792-7f8abd8638c3.jpg","index":0,"item":"d65d1861-3438-442f-bf63-7a2c4c04c63f","keywords":null,"link":"/elet/20250324_jeff-bezos-lauren-sanchez-eskuvo","timestamp":"2025. március. 24. 13:36","title":"Velencében nősül újra Jeff Bezos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség vizsgálja a tragédia körülményeit.","shortLead":"A rendőrség vizsgálja a tragédia körülményeit.","id":"20250324_emberoles-ongyilkossag-battonya-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"290807a4-5091-4d62-81b6-58daf90d7313","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_emberoles-ongyilkossag-battonya-rendorseg","timestamp":"2025. március. 24. 21:25","title":"Emberölés történt Battonyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944da82a-a76b-489e-b0e5-cd41fdfb957d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump olyan mértékben és tempóban indított támadást a demokrácia ellen, hogy az még a legpesszimistább megfigyelőket is megdöbbentette. Így most szó szerint minden elképzelhető az Egyesült Államokban. Így vélekedik a Die Zeitben közzétett kommentárjában Thomas Zimmer, a Georgetowni Egyetem vendégprofesszora, aki a trumpizmusról és az amerikai szélsőjobboldal történetéről ír könyvet. ","shortLead":"Trump olyan mértékben és tempóban indított támadást a demokrácia ellen, hogy az még a legpesszimistább megfigyelőket is...","id":"20250324_Thomas-Zimmer-trumpizmus-szakerto-Die-Zeit-A-legrosszabbra-kell-szamitani","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/944da82a-a76b-489e-b0e5-cd41fdfb957d.jpg","index":0,"item":"2d917389-accf-4ae9-a346-0192789d0e3a","keywords":null,"link":"/360/20250324_Thomas-Zimmer-trumpizmus-szakerto-Die-Zeit-A-legrosszabbra-kell-szamitani","timestamp":"2025. március. 24. 07:10","title":"Thomas Zimmer trumpizmus-szakértő: A legrosszabbra kell számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a9f1955-c06e-48b1-9129-de2d3320b822","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Veszélyes online dokumentumkonvertálókra hívja fel a figyelmet az FBI – a problémás felületek mögött álló rosszindulatú felek, ráadásul több módszerrel is próbálkoznak.","shortLead":"Veszélyes online dokumentumkonvertálókra hívja fel a figyelmet az FBI – a problémás felületek mögött álló rosszindulatú...","id":"20250324_fbi-figyelmeztetes-online-fajlkonvertalok-adatlopas-kartevok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a9f1955-c06e-48b1-9129-de2d3320b822.jpg","index":0,"item":"d7ddda5f-95d8-4553-bc9e-bfcbb531fc90","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_fbi-figyelmeztetes-online-fajlkonvertalok-adatlopas-kartevok","timestamp":"2025. március. 24. 11:03","title":"Komoly veszélyre figyelmeztet az FBI – aki nem figyel, annak ellophatják az adatait, vagy megfertőzhetik a gépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cce341c-5b43-4520-b7cf-bbb3d20d84a8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A 10 éve kötött megállapodás szerintük maximum tárgyalási alapnak jó.","shortLead":"A 10 éve kötött megállapodás szerintük maximum tárgyalási alapnak jó.","id":"20250323_iran-atomalku-trump-szankciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cce341c-5b43-4520-b7cf-bbb3d20d84a8.jpg","index":0,"item":"20ea2732-71b9-47ee-94e6-3f0e25d14e34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250323_iran-atomalku-trump-szankciok","timestamp":"2025. március. 23. 11:15","title":"Irán szerint nem lehet újraéleszteni a jelenlegi formájában a 2015-ös atomalkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd6373b-3a0f-40fd-8a55-074a1defe027","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több mint hétmillió forintnyi adózatlan cigaretta volt nála, amikor a pénzügyőrök felfigyeltek rá, megpróbált meglépni, de nem járt sikerrel.","shortLead":"Több mint hétmillió forintnyi adózatlan cigaretta volt nála, amikor a pénzügyőrök felfigyeltek rá, megpróbált meglépni...","id":"20250324_cigaretta-nav-csempesz-eperjeske","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bd6373b-3a0f-40fd-8a55-074a1defe027.jpg","index":0,"item":"c3c6e4d4-5fb0-4f88-8b14-8f382d4dd774","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_cigaretta-nav-csempesz-eperjeske","timestamp":"2025. március. 24. 08:44","title":"3000 doboz zárjegy nélküli cigarettával próbált meg meglépni a NAV-osok elől az eperjeskei sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaac026c-284f-4797-b325-7b33b96214c9","c_author":"HVG","category":"360","description":"A part közelében, de már a tengerben álló szélturbinákat ezentúl feketére fogják festeni a britek, hogy csökkentsék a madarak körében okozott pusztítást.","shortLead":"A part közelében, de már a tengerben álló szélturbinákat ezentúl feketére fogják festeni a britek, hogy csökkentsék...","id":"20250323_hvg-fekete-szelturbina-madarak-vedelme","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aaac026c-284f-4797-b325-7b33b96214c9.jpg","index":0,"item":"c302b2b4-51c9-44aa-9aa6-c069c376a930","keywords":null,"link":"/360/20250323_hvg-fekete-szelturbina-madarak-vedelme","timestamp":"2025. március. 23. 16:15","title":"Van, ahol feketére fogják festeni a szélturbinákat, és nagyon jó okuk van erre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7833394-d116-4be2-ab15-10db0720dab7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kört „leleplező” szórólapokat önkormányzati busszal szállított magyarcsanádi közmunkások kezdték el terjeszetni Kiszomboron a nemzeti ünnep estéjén.","shortLead":"A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kört „leleplező” szórólapokat önkormányzati busszal szállított magyarcsanádi...","id":"20250324_magyarcsanad-kiszombor-szorolap-kozmunkas-civil-szervezet-lejarato-kampany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7833394-d116-4be2-ab15-10db0720dab7.jpg","index":0,"item":"a84baf2e-2245-444d-bd80-99d332273ecc","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_magyarcsanad-kiszombor-szorolap-kozmunkas-civil-szervezet-lejarato-kampany","timestamp":"2025. március. 24. 06:12","title":"A szomszéd falu hagyományőrző civiljei elleni lejárató kampánnyal ünnepelte március 15-ét Magyarcsanád fideszes polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]