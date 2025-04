Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a3a08cd0-a7cb-485f-adaf-0ff8fbbcbeb4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A német popkultúra egyik legikonikusabb énekese október 21-én lép fel a Barba Negrában.","shortLead":"A német popkultúra egyik legikonikusabb énekese október 21-én lép fel a Barba Negrában.","id":"20250417_nena-budapest-barba-negra-koncert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3a08cd0-a7cb-485f-adaf-0ff8fbbcbeb4.jpg","index":0,"item":"e12c365d-30d8-47dc-bb8e-71aff7988f2f","keywords":null,"link":"/kultura/20250417_nena-budapest-barba-negra-koncert","timestamp":"2025. április. 17. 10:42","title":"Jön Nena Budapestre – élőben is meghallgathatjuk a 99 Luftballonst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1237404f-8348-4b6a-9dd5-8ba99065c570","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Marius Dragomir a lapban megjelent cikkében arról ír, hogy a Fidesz okkal tart attól, hogy a Tisza meg fogja verni a 2026-os országgyűlési választásokon. ","shortLead":"Marius Dragomir a lapban megjelent cikkében arról ír, hogy a Fidesz okkal tart attól, hogy a Tisza meg fogja verni...","id":"20250417_euobserver-magyarorszag-europai-unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1237404f-8348-4b6a-9dd5-8ba99065c570.jpg","index":0,"item":"30922e66-eff8-499f-93d1-c90f3f57ba1d","keywords":null,"link":"/360/20250417_euobserver-magyarorszag-europai-unio","timestamp":"2025. április. 17. 07:30","title":"EUobserver: A következő egy év kritikus lesz Magyarország és az Európai Unió szempontjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a46a857d-1546-4d1c-b3c2-46fd4eb6c2bb","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Elementáris erővel csaptak össze a napokban a magyar tudományos élet különböző képviselői a Magyar Tudományos Akadémiának és tagjainak a szerepéről. A tét százmilliárdokban is mérhető, de végső soron a tudományos kutatás szabadságáról vagy politikai függőségéről van szó.","shortLead":"Elementáris erővel csaptak össze a napokban a magyar tudományos élet különböző képviselői a Magyar Tudományos...","id":"20250417_mta-200-kozgyules-vagyon-ingatlanok-hun-ren-orban-viktor-schmidt-maria-freund-tamas-palinkas-jozsef","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a46a857d-1546-4d1c-b3c2-46fd4eb6c2bb.jpg","index":0,"item":"3dcd23de-9201-498d-9128-31abb29414dc","keywords":null,"link":"/360/20250417_mta-200-kozgyules-vagyon-ingatlanok-hun-ren-orban-viktor-schmidt-maria-freund-tamas-palinkas-jozsef","timestamp":"2025. április. 17. 06:30","title":"Kiújult vita az MTA-vagyonról: három patinás ingatlan kontra három év szabadságvesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aff80f7-252f-4478-8129-8ebd01e48e6b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Részletesen kifejtette az Apple, hogyan tenné jobbá a különböző mesterségesintelligencia-modelljeit. Ehhez a felhasználói adatokat is használják, ami ugyan veszélytelen, de akár teljesen le is tilthatja a dolgot.","shortLead":"Részletesen kifejtette az Apple, hogyan tenné jobbá a különböző mesterségesintelligencia-modelljeit. Ehhez...","id":"20250416_apple-intelligence-modellek-javitasa-felhasznaloi-adatok-elemzese-modszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1aff80f7-252f-4478-8129-8ebd01e48e6b.jpg","index":0,"item":"7940fbcd-f149-4db2-a9e7-a4f926283dda","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_apple-intelligence-modellek-javitasa-felhasznaloi-adatok-elemzese-modszer","timestamp":"2025. április. 16. 15:03","title":"A felhasználói adatok elemzésével javítaná a küszködő MI-jét az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d285c89c-d863-4dd3-bc8b-ccb195c40811","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy bírósági tárgyaláson előkerült e-mailből derült ki, Mark Zuckerberg pontosan látta, hogy előbb–utóbb a Metát is utoléri egy trösztellenes per.","shortLead":"Egy bírósági tárgyaláson előkerült e-mailből derült ki, Mark Zuckerberg pontosan látta, hogy előbb–utóbb a Metát is...","id":"20250416_meta-facebook-instagram-whatsapp-eladasa-mark-zuckerberg-trosztellenes-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d285c89c-d863-4dd3-bc8b-ccb195c40811.jpg","index":0,"item":"b21c9734-ebfc-4c73-923a-735ad11d11d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_meta-facebook-instagram-whatsapp-eladasa-mark-zuckerberg-trosztellenes-per","timestamp":"2025. április. 16. 10:03","title":"Látta, hogy baj lesz, az Instagram és a WhatsApp eladását fontolgatta Mark Zuckerberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5992d028-5676-48e2-bdb5-629bd0b4d005","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nemzetgazdasági miniszter nem tud arról, hogy asszisztált volna az MNB-alapítványok pénzszórásához – mondta a kormányinfón.","shortLead":"A nemzetgazdasági miniszter nem tud arról, hogy asszisztált volna az MNB-alapítványok pénzszórásához – mondta...","id":"20250417_Nagy-Marton-mnb-alelnok-2015","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5992d028-5676-48e2-bdb5-629bd0b4d005.jpg","index":0,"item":"45981e27-74d4-43df-96c8-c83a8b97c969","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250417_Nagy-Marton-mnb-alelnok-2015","timestamp":"2025. április. 17. 15:54","title":"Nagy Márton letagadta, hogy 2015-től lett volna MNB-alelnök, pedig akkor lett az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa3dc7a-ac77-44bc-be6d-12c4709999b2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Washington újabban 245 százalékos vámmal fenyegeti az ázsiai országot.","shortLead":"Washington újabban 245 százalékos vámmal fenyegeti az ázsiai országot.","id":"20250417_egyesult-allamok-kina-donald-trump-vamok-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afa3dc7a-ac77-44bc-be6d-12c4709999b2.jpg","index":0,"item":"d346e969-86d5-4fc3-85e7-a40258f1b949","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250417_egyesult-allamok-kina-donald-trump-vamok-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 17. 09:27","title":"Kína szerint Trump játszmát űz a vámokkal, ezért nem érdemes foglalkozni velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd6f03e-8234-4405-b2be-fddaf6fdcc50","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Talán nem véletlenül húsvét előtt jött a figyelmeztetés.","shortLead":"Talán nem véletlenül húsvét előtt jött a figyelmeztetés.","id":"20250417_Tobbmillios-koveteles-es-behajtas-is-lehet-a-vege-ha-valaki-ittasan-okoz-balesetet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfd6f03e-8234-4405-b2be-fddaf6fdcc50.jpg","index":0,"item":"504a14c0-aea7-4b91-809f-e6f1ecd9fa76","keywords":null,"link":"/cegauto/20250417_Tobbmillios-koveteles-es-behajtas-is-lehet-a-vege-ha-valaki-ittasan-okoz-balesetet","timestamp":"2025. április. 17. 18:34","title":"Többmilliós követelés és behajtás is lehet a vége, ha valaki ittasan okoz balesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]