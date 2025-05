Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"551acd2f-9b4e-477f-b25a-35aa6d8ba291","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A drogügyi kormánybiztos, Horváth László közölte, hogy a férfi már nem tagja az önkéntes csoportjuknak.","shortLead":"A drogügyi kormánybiztos, Horváth László közölte, hogy a férfi már nem tagja az önkéntes csoportjuknak.","id":"20250519_pedofil-Harcosok-klubja-Horvath-Laszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/551acd2f-9b4e-477f-b25a-35aa6d8ba291.jpg","index":0,"item":"217b0922-900b-4472-99f2-5b9ed0c3d370","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_pedofil-Harcosok-klubja-Horvath-Laszlo","timestamp":"2025. május. 19. 21:58","title":"Kitették a Harcosok klubjából az elítélt pedofilt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5dda03-c4c3-42bf-a2d0-cc7518001650","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Nem volt meglepetés a titkos szavazás eredménye: kedden az Országgyűlés kormánypárti többsége két új alkotmánybírót választott. Polt Péter lemondott legfőbb ügyész és Hende Csaba volt honvédelmi miniszter került be a testületbe, ahonnan még így is hiányzik egy tag. A kitiltott Hadházy Ákos a ruhatárban szavazhatott, és meghekkelte a voksolást.","shortLead":"Nem volt meglepetés a titkos szavazás eredménye: kedden az Országgyűlés kormánypárti többsége két új alkotmánybírót...","id":"20250520_Papirforma-a-szavazason-alkotmanybiro-lett-a-felrenezo-exfougyesz-Polt-es-a-bukott-miniszter-Hende-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a5dda03-c4c3-42bf-a2d0-cc7518001650.jpg","index":0,"item":"836a7c66-d512-49cd-b90b-1b6bb9c1f9da","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Papirforma-a-szavazason-alkotmanybiro-lett-a-felrenezo-exfougyesz-Polt-es-a-bukott-miniszter-Hende-ebx","timestamp":"2025. május. 20. 09:42","title":"Papírforma a szavazáson: alkotmánybíró lett a félrenéző exfőügyész Polt és a bukott miniszter Hende","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"935ce0f3-082e-4afc-985e-b9049449302e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Marco Rubio külügyminiszter abban is reménykedik, hogy ezek alapján végre meg lehet ismerni az oroszok valódi szándékait.","shortLead":"Marco Rubio külügyminiszter abban is reménykedik, hogy ezek alapján végre meg lehet ismerni az oroszok valódi...","id":"20250521_washington-rubio-oroszok-feltetelek-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/935ce0f3-082e-4afc-985e-b9049449302e.jpg","index":0,"item":"26fd2d8e-9f95-4606-aeb7-def8004894a9","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_washington-rubio-oroszok-feltetelek-haboru","timestamp":"2025. május. 21. 08:10","title":"Washington azt várja, hogy Moszkva gyorsan ismerteti feltételeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b5d1db-4f69-4965-95eb-fc7dd6a0d5de","c_author":"Kovács Bálint","category":"360","description":"Nagy baj lenne, ha Orbán Viktor nemcsak a félműveltsége és kulturális dilettantizmusa miatt nevezte volna el Harcosok klubjának netes trollhadseregét, hanem komolyan azt szeretné, hogy hasonlítson az ukrán felmenőkkel rendelkező, meleg Chuck Palahniuk kultregényének verekedőklubjára.","shortLead":"Nagy baj lenne, ha Orbán Viktor nemcsak a félműveltsége és kulturális dilettantizmusa miatt nevezte volna el Harcosok...","id":"20250519_orban-viktor-harcosok-klubja-chuck-palahniuk-regeny-david-fincher-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78b5d1db-4f69-4965-95eb-fc7dd6a0d5de.jpg","index":0,"item":"8dd36528-966e-4135-8e45-2b9c4be6b784","keywords":null,"link":"/360/20250519_orban-viktor-harcosok-klubja-chuck-palahniuk-regeny-david-fincher-film","timestamp":"2025. május. 19. 19:30","title":"Az igazi Harcosok klubjának tagjai a Teremtés Szennyező Melléktermékének nevezték magukat. Ezt várja Orbán is híveitől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3293ce7-708d-424b-b7a6-4660ebc2a8d5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A párizsi olimpián arany- és ezüstérmet nyert úszó nem nevezte meg a felkészítőit, akik így millióktól estek el. Egy törvénymódosítás értelmében most visszamenőleg is megkaphatják a pénzt.","shortLead":"A párizsi olimpián arany- és ezüstérmet nyert úszó nem nevezte meg a felkészítőit, akik így millióktól estek el...","id":"20250520_lex-milak-kristof-edzo-eletjaradek-uszoszovetseg-wladar-sandor-schmidt-adam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3293ce7-708d-424b-b7a6-4660ebc2a8d5.jpg","index":0,"item":"9134e023-d5da-4ba9-8350-8aa5ed226bc6","keywords":null,"link":"/sport/20250520_lex-milak-kristof-edzo-eletjaradek-uszoszovetseg-wladar-sandor-schmidt-adam","timestamp":"2025. május. 20. 13:06","title":"Elfogadták a „lex Milákot”, a sportért felelős miniszter is odaítélheti az edzői életjáradékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nemzetgazdasági miniszter a dráguló gyógyszerek miatt egyeztetett.","shortLead":"A nemzetgazdasági miniszter a dráguló gyógyszerek miatt egyeztetett.","id":"20250519_Nagy-Marton-gyogyszerek-patikak-arresstop-teaser-MAGYOSZ","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1.jpg","index":0,"item":"3a85ac1d-0030-407b-ae66-5387d36f2864","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_Nagy-Marton-gyogyszerek-patikak-arresstop-teaser-MAGYOSZ","timestamp":"2025. május. 19. 14:42","title":"Nagy Márton posztja alapján nagyon úgy néz ki, hogy a patikákba is beszökhet az árrésstop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2cb42f7-70a2-4d30-89eb-ff5d9047ce16","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"„Nem engedhetjük, hogy az ellenfél sokkal jobban fel legyen fegyverezve, miközben nekünk meg van kötve a kezünk” – érvelt Donald Tusk miniszterelnök a szejmben.","shortLead":"„Nem engedhetjük, hogy az ellenfél sokkal jobban fel legyen fegyverezve, miközben nekünk meg van kötve a kezünk” –...","id":"20250521_lengyel-parlament-taposoaknak-parlamenti-szavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2cb42f7-70a2-4d30-89eb-ff5d9047ce16.jpg","index":0,"item":"26e0e1a9-3e0f-4065-8d51-aaf506412585","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_lengyel-parlament-taposoaknak-parlamenti-szavazas","timestamp":"2025. május. 21. 13:11","title":"A lengyel parlament elé kerül a taposóaknákat tiltó egyezmény felmondása az orosz fenyegetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4858d1c9-3609-464a-b71c-d9028856e49e","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Elsősorban a Temunak és a Sheinnek fájhat majd az terv, amelynek alapján kéteurós díjat vetne ki az EU minden csomagjukra.","shortLead":"Elsősorban a Temunak és a Sheinnek fájhat majd az terv, amelynek alapján kéteurós díjat vetne ki az EU minden...","id":"20250520_temu_vam_europai-bizottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4858d1c9-3609-464a-b71c-d9028856e49e.jpg","index":0,"item":"8cfa9383-eda3-4734-96c8-345041bd6093","keywords":null,"link":"/eurologus/20250520_temu_vam_europai-bizottsag","timestamp":"2025. május. 20. 19:52","title":"Kéteurós Temu-adóval készül Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]