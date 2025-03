Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bbc564b2-4761-45de-83d4-3e534083c41f","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"One woman show-ját mutatja be március 19-én Budapesten Candace Bushnell, Carrie Bradshaw kitalálója, aki lerakta a Szex és New York birodalom alapjait. Miért volt jó választás Sarah Jessica Parker? Mennyi a szex a Szex és New York sztorikban? És mikor elég már a folytatásokból? A Szex és New York szülőanyjával beszélgettünk. ","shortLead":"One woman show-ját mutatja be március 19-én Budapesten Candace Bushnell, Carrie Bradshaw kitalálója, aki lerakta a Szex...","id":"20250317_Szex-es-New-York-iroja-Candace-Bushnell-HVG-interju-edesharmas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbc564b2-4761-45de-83d4-3e534083c41f.jpg","index":0,"item":"85c8debc-d5ab-492b-97a0-1fac34276dfe","keywords":null,"link":"/360/20250317_Szex-es-New-York-iroja-Candace-Bushnell-HVG-interju-edesharmas","timestamp":"2025. március. 17. 20:00","title":"A Szex és New York írója a HVG-nek: Sikeres férfiakat faggattam az édeshármasról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Arra számított, hogy a neten a lábujjakért akár 400 dollárt is kaphat.","shortLead":"Arra számított, hogy a neten a lábujjakért akár 400 dollárt is kaphat.","id":"20250317_Kutyak-altal-feloklendezett-emberi-labujjakat-arult-egy-ausztral-no","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"fdaf8503-a885-4fa0-8b28-c65ed19b1c9b","keywords":null,"link":"/elet/20250317_Kutyak-altal-feloklendezett-emberi-labujjakat-arult-egy-ausztral-no","timestamp":"2025. március. 17. 10:34","title":"Kutyák által felöklendezett emberi lábujjakat akart eladni egy ausztrál nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11af7725-5baf-4e43-8bf7-0766dd7b0c7a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kormánypárt szerint Németh szakmai tapasztalata és közéleti tájékozottsága megkérdőjelezhetetlen.","shortLead":"A kormánypárt szerint Németh szakmai tapasztalata és közéleti tájékozottsága megkérdőjelezhetetlen.","id":"20250317_nemeth-balazs-fidesz-frakcio-szovivo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11af7725-5baf-4e43-8bf7-0766dd7b0c7a.jpg","index":0,"item":"74f726cf-5fb3-443e-a3a2-722bd2f70677","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_nemeth-balazs-fidesz-frakcio-szovivo-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 15:24","title":"Az egykori köztévés Németh Balázs a Fidesz-frakció szóvivőjeként folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d734a26a-8e70-49ab-9592-d73cfa8f199a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szörnyű körülmények között tartott állatok egy része elpusztult, míg a többit az állatorvosnak kellett elaltatnia.","shortLead":"A szörnyű körülmények között tartott állatok egy része elpusztult, míg a többit az állatorvosnak kellett elaltatnia.","id":"20250318_bortonbuntetes-107-macska-kutya-kobanyai-lakas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d734a26a-8e70-49ab-9592-d73cfa8f199a.jpg","index":0,"item":"e20f9447-34fc-4970-a41b-282af8a4ee71","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_bortonbuntetes-107-macska-kutya-kobanyai-lakas","timestamp":"2025. március. 18. 14:09","title":"Börtönbüntetést kapott az a nő, aki 107 macskát és egy kutyát tartott a kőbányai lakásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e54e480-55e4-4d47-af7e-61ee748592af","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Semmiképpen sincs szó befagyott konfliktusról – mondta Andrij Szibiha.","shortLead":"Semmiképpen sincs szó befagyott konfliktusról – mondta Andrij Szibiha.","id":"20250317_ukran-kulugyminiszter-tuzszunet-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e54e480-55e4-4d47-af7e-61ee748592af.jpg","index":0,"item":"2ab7d476-c8c3-415d-8341-cebcab7c37c0","keywords":null,"link":"/vilag/20250317_ukran-kulugyminiszter-tuzszunet-oroszorszag","timestamp":"2025. március. 17. 20:22","title":"Ukrán külügyminiszter: Az oroszoknak is el kell fogadniuk az amerikai javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tűzvizsgálat tárja fel, hogy miért gyulladt ki a kislángi családi ház. ","shortLead":"Tűzvizsgálat tárja fel, hogy miért gyulladt ki a kislángi családi ház. ","id":"20250317_tuz-fejer-megye-kislang-halalos-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394.jpg","index":0,"item":"7d1a9bf2-e929-466c-9977-fc94125c380e","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_tuz-fejer-megye-kislang-halalos-aldozatok","timestamp":"2025. március. 17. 08:31","title":"Ketten vesztették életüket egy kigyulladt házban Fejér megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42c79b5-5d64-4e5c-bb27-19d5ca4c097e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Florida éppen néhány hónapja vezetett be szigorúbb büntetéseket az illegális bevándorlók által elkövetett bűncselekményekre.","shortLead":"Florida éppen néhány hónapja vezetett be szigorúbb büntetéseket az illegális bevándorlók által elkövetett...","id":"20250317_egyesult-allamok-florida-halalbuntetes-magyar-sorozatgyilkos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a42c79b5-5d64-4e5c-bb27-19d5ca4c097e.jpg","index":0,"item":"cfc65555-eb94-4c0b-b011-411f01784d2c","keywords":null,"link":"/elet/20250317_egyesult-allamok-florida-halalbuntetes-magyar-sorozatgyilkos","timestamp":"2025. március. 17. 14:49","title":"Halálbüntetést kaphat az Amerikában elfogott magyar sorozatgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1058af2a-91e4-4119-bb33-3f9ae0015d7c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kaliforniai kutatóknak sikerült először szintetizálniuk a rozmaringban és a zsályában is megtalálható karnozinsavat, és úgy tűnik, ez komoly segítséget jelenthet az Alzheimer-kór elleni küzdelemben.","shortLead":"Kaliforniai kutatóknak sikerült először szintetizálniuk a rozmaringban és a zsályában is megtalálható karnozinsavat, és...","id":"20250317_rozmaring-zsalya-alzheimer-kor-karnozinsav-agy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1058af2a-91e4-4119-bb33-3f9ae0015d7c.jpg","index":0,"item":"ee5495de-62f9-4275-b967-8d5f28f717e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_rozmaring-zsalya-alzheimer-kor-karnozinsav-agy","timestamp":"2025. március. 17. 19:03","title":"Szereti a rozmaringot? És a zsályát? Segíthetnek küzdeni az Alzheimer-kór ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]