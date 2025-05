Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6dda59e0-de29-4ade-80f7-2ed2a84ca821","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Mintha megállt volna az idő a DK-s szavazóknál. A párt 9 százalékon állt áprilisban a Publicus mérése szerint, és a közvetlenül Gyurcsány Ferenc lemondása, Dobrev Klára előrelépése utáni kutatásban is ugyanígy 9 százalék jött ki. Elemzünk, magyarázunk.","shortLead":"Mintha megállt volna az idő a DK-s szavazóknál. A párt 9 százalékon állt áprilisban a Publicus mérése szerint, és...","id":"20250526_A-DK-sok-eszre-se-vettek-hogy-lemondott-Gyurcsany-vagy-nekik-mindegy-ki-a-fonok-a-meglepo-adatot-elemeztuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6dda59e0-de29-4ade-80f7-2ed2a84ca821.jpg","index":0,"item":"f02bc8ed-17e2-453b-955d-54847b7c896d","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_A-DK-sok-eszre-se-vettek-hogy-lemondott-Gyurcsany-vagy-nekik-mindegy-ki-a-fonok-a-meglepo-adatot-elemeztuk","timestamp":"2025. május. 26. 12:28","title":"A DK-sok észre sem vették, hogy lemondott Gyurcsány, vagy nekik mindegy, ki a főnök? – meglepő adatot elemeztünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1f911f-98ee-4bbb-9a6d-6636aa1e2a0a","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"Amikor egy webáruházból rendelt termék megérkezik, vagy egy bolt polcáról leveszünk valamit, ritkán gondolunk bele, mi mindennek kellett történnie, hogy az áru odajusson. A háttérben az intralogisztika dolgozik: az anyagmozgatás, a raktározás és gyártás közötti összehangolt logisztikai folyamatrendszer. Ez a szektor a gazdaság létfontosságú, de kevéssé ismert motorja, ami komoly hatással van a környezetünkre is. A terület egyik legfontosabb hazai szereplőjének, a Jungheinrichnek célja, hogy 2030-ra saját működése szén-dioxid-semleges legyen, 2050-re pedig teljes értéklánca elérje a nettó zéró kibocsátást.","shortLead":"Amikor egy webáruházból rendelt termék megérkezik, vagy egy bolt polcáról leveszünk valamit, ritkán gondolunk bele, mi...","id":"20250522_jungheinrich-fenntarthatosag-az-intralogisztikaban-vezeto-nelkuli-targoncak-mobil-robotok-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b1f911f-98ee-4bbb-9a6d-6636aa1e2a0a.jpg","index":0,"item":"f05a7a85-111c-4dc8-8ed1-d4f1adb7d018","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250522_jungheinrich-fenntarthatosag-az-intralogisztikaban-vezeto-nelkuli-targoncak-mobil-robotok-magyarorszag","timestamp":"2025. május. 27. 07:30","title":"Fenntarthatóság az intralogisztikában: a vezető nélküli targoncák, mobil robotok elterjedése a hazai piacon lassan halad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"137ae2f7-39eb-4b16-9e39-4c026343a7f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szülés előtt álló Hayley Atwellnek felajánlották, hogy majd megcsinálja a jelenetet egy dublőr, de ő ragaszkodott hozzá, hogy terhesen is harcoljon.","shortLead":"A szülés előtt álló Hayley Atwellnek felajánlották, hogy majd megcsinálja a jelenetet egy dublőr, de ő ragaszkodott...","id":"20250526_Nyolc-es-felhonapos-terhesen-vette-fel-egy-akciojelenetet-a-Mission-Impossible-sztarja-Hayley-Atwell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/137ae2f7-39eb-4b16-9e39-4c026343a7f7.jpg","index":0,"item":"f995845b-4b2f-42db-9cc4-ff3971aa8802","keywords":null,"link":"/elet/20250526_Nyolc-es-felhonapos-terhesen-vette-fel-egy-akciojelenetet-a-Mission-Impossible-sztarja-Hayley-Atwell","timestamp":"2025. május. 26. 10:46","title":"Nyolc és fél hónapos terhesen vette fel egy akciójelenetét a Mission: Impossible sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5317e937-b3be-4f21-8ddf-99ea15c399f4","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A vashiány a világon a leggyakoribb hiányállapot, ami sok embert érint. Leggyakrabban nőknél és gyermekeknél alakul ki, de a nagyobb fizikai terhelésnek kitett sportolók is veszélyeztetettek. Nézzük, mi áll a vashiány hátterében, mit okoz, hogyan diagnosztizálható és kezelhető.","shortLead":"A vashiány a világon a leggyakoribb hiányállapot, ami sok embert érint. Leggyakrabban nőknél és gyermekeknél alakul ki...","id":"20250428_Globalis-egeszsegi-problemat-jelent-ez-a-nyomelemhiany-maltofer-vas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5317e937-b3be-4f21-8ddf-99ea15c399f4.jpg","index":0,"item":"9a217e3c-f7d1-4c39-bf3c-6d1a9dc7bbbb","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250428_Globalis-egeszsegi-problemat-jelent-ez-a-nyomelemhiany-maltofer-vas","timestamp":"2025. május. 26. 07:30","title":"Globális egészségi problémát jelent ez a nyomelemhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"a2d335d5-3114-42aa-b3b1-1948406f7acb","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Multi Shoot Kft. az Európai Unióban is értékesített.","shortLead":"A Multi Shoot Kft. az Európai Unióban is értékesített.","id":"20250526_orban-aron-orban-viktor-occse-fegyverkereskedo-ceg-nyereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2d335d5-3114-42aa-b3b1-1948406f7acb.jpg","index":0,"item":"c1596a43-30ce-4de5-8a69-b36ef5872ee5","keywords":null,"link":"/kkv/20250526_orban-aron-orban-viktor-occse-fegyverkereskedo-ceg-nyereseg","timestamp":"2025. május. 26. 21:55","title":"Nyereséges évet zárt Orbán Viktor öccsének fegyverkereskedő cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a0e3e5-13b8-49c6-b2c7-6dcbd62b61ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az önsértés már 12-13 éves kiskamaszoknál is előfordul, és egészséges személyiségfejlődésű gyerekek is érintettek lehetnek egy nehezebb életszakaszban. ","shortLead":"Az önsértés már 12-13 éves kiskamaszoknál is előfordul, és egészséges személyiségfejlődésű gyerekek is érintettek...","id":"20250527_Gyerekek-kamaszok-onsertes-ongyilkossag-pszichiater-Semmelweis-Egyetem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42a0e3e5-13b8-49c6-b2c7-6dcbd62b61ac.jpg","index":0,"item":"96140d47-eba6-4c15-a211-28322e8c7a09","keywords":null,"link":"/elet/20250527_Gyerekek-kamaszok-onsertes-ongyilkossag-pszichiater-Semmelweis-Egyetem","timestamp":"2025. május. 27. 09:51","title":"Egyre több gyerek bántja magát, mert nem érzik biztonságosnak a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31","c_author":"BioTechUSA-cégcsoport ","category":"brandcontent","description":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat stabil eredményeket mutatott fel 2024-ben, bár a növekedési ütem némileg lassult a korábbi évekhez képest. Európa egyik legnagyobb étrend-kiegészítő gyártójának és forgalmazójának árbevétele 3,5 százalékkal, 93,7 milliárd forintra emelkedett, miközben az EBITDA-ja 2 százalékkal 10,68 milliárd forintra nőtt.","shortLead":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat...","id":"20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31.jpg","index":0,"item":"c2714ca0-eaf1-48ac-8e70-753bac2be2b8","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","timestamp":"2025. május. 25. 15:30","title":"Közel 2000 embernek ad munkát, és töretlenül növekszik a hazai vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf805521-d840-483c-99d8-8184cbb10bad","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia elnökről az elmúlt hetekben több olyan felvétel is készült, amit szerinte félreértelmeztek.","shortLead":"A francia elnökről az elmúlt hetekben több olyan felvétel is készült, amit szerinte félreértelmeztek.","id":"20250526_emmanuel-macron-brigitte-macron-vietnam-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf805521-d840-483c-99d8-8184cbb10bad.jpg","index":0,"item":"6a87d96c-85dd-45a9-847f-0ac565118b8e","keywords":null,"link":"/vilag/20250526_emmanuel-macron-brigitte-macron-vietnam-video","timestamp":"2025. május. 26. 17:55","title":"„Mindenki nyugodjon le” – Emmanuel Macron hivatalosan is megszólalt a róla és feleségéről készült videóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]