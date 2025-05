Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f2d8b6fd-218b-477f-9d5d-a814918c249f","c_author":"Galicza Dorina ","category":"itthon","description":"Hiába áll közelebb a pártnélküli szavazók véleménye az ellenzéki választókéhoz, többségük továbbra sincs meggyőzve arról, hogy Magyar Péter jobban kormányozna, mint ahogyan azt Orbán Viktor teszi.","shortLead":"Hiába áll közelebb a pártnélküli szavazók véleménye az ellenzéki választókéhoz, többségük továbbra sincs meggyőzve...","id":"20250529_Partnelkuli-valasztok-Orban-Viktor-Magyar-Peter-Policy-Solutions-Biro-Nagy-Andras-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2d8b6fd-218b-477f-9d5d-a814918c249f.jpg","index":0,"item":"943efe9e-3c9d-40b1-a3a0-5d82f74bda04","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_Partnelkuli-valasztok-Orban-Viktor-Magyar-Peter-Policy-Solutions-Biro-Nagy-Andras-ebx","timestamp":"2025. május. 29. 05:30","title":"A magyarok harmada nem bízik se Orbánban, se Magyarban, a választás azon fog múlni, ki a hangosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a195f73f-83ea-45ac-9116-866b8ad4c094","c_author":"Lengyel Tibor","category":"gazdasag","description":"Az új magyar légitársaságként emlegetett, de egyelőre csak kormányzati hátszéllel és kínai tulajdonosi háttérrel Hongkong és Budapest között árut szállító Hungary Airlines Kft. tavalyi éve nem volt sikertörténet: komoly veszteséget hozott össze. Viszont van bankbetétben több mint 2 milliárdja.","shortLead":"Az új magyar légitársaságként emlegetett, de egyelőre csak kormányzati hátszéllel és kínai tulajdonosi háttérrel...","id":"20250529_Repulorajt-a-Hungary-Airlines-nal-200-millios-veszteseg-tavaly-de-bankbetetben-tizszer-ennyi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a195f73f-83ea-45ac-9116-866b8ad4c094.jpg","index":0,"item":"7fdb09d1-78f7-4a1b-883b-f9bd71889ff3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_Repulorajt-a-Hungary-Airlines-nal-200-millios-veszteseg-tavaly-de-bankbetetben-tizszer-ennyi","timestamp":"2025. május. 29. 14:47","title":"Repülőrajt a Hungary Airlinesnál: 200 milliós veszteség tavaly, de bankbetétben tízszer ennyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9818f85-536c-4121-b95e-a64a78cdbdb9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A látványos gép mellett az Alpine öt új elektromos modell bevezetését is tervezi. ","shortLead":"A látványos gép mellett az Alpine öt új elektromos modell bevezetését is tervezi. ","id":"20250529_Ferrari-konkurens-lesz-az-Alpine-elso-hiperautoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9818f85-536c-4121-b95e-a64a78cdbdb9.jpg","index":0,"item":"d4c6cb10-05a9-48bb-8913-57a32e0d653b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250529_Ferrari-konkurens-lesz-az-Alpine-elso-hiperautoja","timestamp":"2025. május. 29. 20:20","title":"Ferrari-konkurens lesz az Alpine első utcai hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d741fa-06a1-4241-a51f-674d18147f20","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Harmadával csökkent a nyereség, de így is zsíros osztalékot szavaztak meg maguknak.","shortLead":"Harmadával csökkent a nyereség, de így is zsíros osztalékot szavaztak meg maguknak.","id":"20250529_Tavaly-is-nagyot-kaszaltak-a-Pinter-Sandorhoz-kotheto-orzo-vedo-cegek-tulajdonosai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9d741fa-06a1-4241-a51f-674d18147f20.jpg","index":0,"item":"e05aa391-672f-4f42-8bd0-b306b8b4e728","keywords":null,"link":"/kkv/20250529_Tavaly-is-nagyot-kaszaltak-a-Pinter-Sandorhoz-kotheto-orzo-vedo-cegek-tulajdonosai","timestamp":"2025. május. 29. 11:24","title":"Tavaly is nagyot kaszáltak a Pintér Sándorhoz köthető őrző-védő cégek tulajdonosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69abe7a1-b64e-4649-beb4-a4ae329757e6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Szerintük akár háromszorosára is emelkedhet a villanyszámla az 50 főnél több dolgozót foglalkoztató cégeknél.","shortLead":"Szerintük akár háromszorosára is emelkedhet a villanyszámla az 50 főnél több dolgozót foglalkoztató cégeknél.","id":"20250529_koszovo-energia-vallalkozok-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69abe7a1-b64e-4649-beb4-a4ae329757e6.jpg","index":0,"item":"6f9447cc-3ea7-498a-8939-1c2a59001d09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_koszovo-energia-vallalkozok-tuntetes","timestamp":"2025. május. 29. 19:08","title":"A koszovói vállalkozók lezárták a Pristinába vezető utakat, mert nem kapnak többé államilag támogatott energiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca7f84c4-22b0-4bc6-9601-0ed78776489a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Garancsi István 14, Habony Árpád 7 milliárd forinthoz jutott hozzá.","shortLead":"Garancsi István 14, Habony Árpád 7 milliárd forinthoz jutott hozzá.","id":"20250530_garancsi-habony-kaszino-beszamolo-nyereseg-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca7f84c4-22b0-4bc6-9601-0ed78776489a.jpg","index":0,"item":"1b39d26a-4a38-46db-92cd-3296b93f5799","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_garancsi-habony-kaszino-beszamolo-nyereseg-osztalek","timestamp":"2025. május. 30. 15:14","title":"Több osztalékot tudott Garancsi István és Habony Árpád kivenni a kaszinócégükből, mint amennyi a nyereség volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Kísérteni fogja a Nyugatot, hogy elárulta Ukrajnát. A nagy ügyvédi irodák 3–0-ra vezetnek Trump ellen. Nem válik be Izrael gázai segélyterve, ha nem érnek véget a csaták. Hogyan veszítette el fényét egy olyan város, amely egykor értelmiségieket és művészeket nevelt? – az Economist szerzőjének könyve Budapestről. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Kísérteni fogja a Nyugatot, hogy elárulta Ukrajnát. A nagy ügyvédi irodák 3–0-ra vezetnek Trump ellen. Nem válik be...","id":"20250530_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"b92f1fa2-1afe-4ce2-a6f3-a7d9b486a931","keywords":null,"link":"/360/20250530_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 30. 11:01","title":"Der Spiegel-elemzés: Ha az EU Moszkva elleni manővere rosszul sül el, az autokrata Orbán újra megnyerheti a választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3988686-4cb3-4744-a4c5-0af91ca10da9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Audi S5 Avant jelen formájában alig gyengébb, mint a kifutó RS4 Avant.","shortLead":"Az Audi S5 Avant jelen formájában alig gyengébb, mint a kifutó RS4 Avant.","id":"20250529_szemrevalo-igen-eros-uj-abt-audi-s5-avant-sportkombi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3988686-4cb3-4744-a4c5-0af91ca10da9.jpg","index":0,"item":"f170f1c2-2b6e-45df-908e-aae799049ec3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250529_szemrevalo-igen-eros-uj-abt-audi-s5-avant-sportkombi","timestamp":"2025. május. 29. 08:41","title":"Szemrevaló és igen erős új Audi sportkombi érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]