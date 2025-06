Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"550e821f-4032-42e1-a3a7-96db2ad11814","c_author":"Ki Mit Tube ","category":"brandcontent","description":"„Mondj valamit a világról, a saját korosztályodról!” Ez lehet a siker kulcsa a Ki Mit Tube-on a műsor producere szerint. 10 év után, a One Magyarország támogatásával tér vissza a harmadik évadával az online videós tehetségkutató, egy még inkább digitalizált világba. Rubin Kristóf elmondta, a műsor nem csak a versenyzőknek, a készítőinek is kihívás: hogyan lehet a napi 20-50 videóból kiválasztani azokat, amelyekből a fiatal generáció számára érdekes történetet lehet elmesélni.","shortLead":"„Mondj valamit a világról, a saját korosztályodról!” Ez lehet a siker kulcsa a Ki Mit Tube-on a műsor producere...","id":"20250508_4iG_Ki_Mit_Tube_tehetsegkutato_Rubin_Kristof","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/550e821f-4032-42e1-a3a7-96db2ad11814.jpg","index":0,"item":"9c7fbad4-e9b8-4d90-8450-a82136e4f8eb","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250508_4iG_Ki_Mit_Tube_tehetsegkutato_Rubin_Kristof","timestamp":"2025. június. 09. 19:30","title":"Visszatért egy rég nem látott tehetségkutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed8d996-8f04-4657-a52f-b1ac6f00b48a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tovább folytatódnak a Los Angeles-i zavargások, tovább folytatódik az amerikai elnök és a kaliforniai kormányzó csatája is.","shortLead":"Tovább folytatódnak a Los Angeles-i zavargások, tovább folytatódik az amerikai elnök és a kaliforniai kormányzó csatája...","id":"20250609_Trump-letartoztatna-Kalifornia-kormanyzojat-aki-viszont-pert-indit-az-elnok-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ed8d996-8f04-4657-a52f-b1ac6f00b48a.jpg","index":0,"item":"b6597708-3e05-40dc-99d5-9bc89753bf5d","keywords":null,"link":"/vilag/20250609_Trump-letartoztatna-Kalifornia-kormanyzojat-aki-viszont-pert-indit-az-elnok-ellen","timestamp":"2025. június. 09. 21:56","title":"Trump letartóztatná Kalifornia kormányzóját, aki viszont pert indít az elnök ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c139296-4f88-4dcf-b6a6-e173b1281dbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor beszélt a Parlamenti Szalon kedd esti rendezvényén arról, hogy létezik egy ellenzéki Harcosok Klubja is, Visszhang néven. A kormányfő diszkóliberálisnak nevezte Magyar Pétert, aki válaszában vitára hívta a miniszterelnököt.","shortLead":"Orbán Viktor beszélt a Parlamenti Szalon kedd esti rendezvényén arról, hogy létezik egy ellenzéki Harcosok Klubja is...","id":"20250611_Valoban-letezik-Visszhang-csoport-de-a-Tisza-Part-szerint-ok-nem-ugy-mukodnek-mint-a-Harcosok-Klubja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c139296-4f88-4dcf-b6a6-e173b1281dbb.jpg","index":0,"item":"33b0ffe5-7e3d-42e5-ba86-4a58991820f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Valoban-letezik-Visszhang-csoport-de-a-Tisza-Part-szerint-ok-nem-ugy-mukodnek-mint-a-Harcosok-Klubja","timestamp":"2025. június. 11. 11:02","title":"Valóban létezik tiszás Visszhang-csoport, de a párt szerint másként működik, mint a Harcosok Klubja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e970c2d-ba9a-40a1-9d46-eb0d8a6df7eb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Aston Martin Valkyrie LM olyan durva, hogy kizárólag versenypályán lehet vezetni.","shortLead":"Az Aston Martin Valkyrie LM olyan durva, hogy kizárólag versenypályán lehet vezetni.","id":"20250610_csak-10-szerencses-milliardos-csaphat-le-az-aston-martin-valkyrie-lm-orult-hiperautora","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e970c2d-ba9a-40a1-9d46-eb0d8a6df7eb.jpg","index":0,"item":"b9871ca1-1320-479d-8794-8b420e3c1ddb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250610_csak-10-szerencses-milliardos-csaphat-le-az-aston-martin-valkyrie-lm-orult-hiperautora","timestamp":"2025. június. 10. 08:41","title":"Csak 10 szerencsés milliárdos csaphat le az Aston Martin őrült hiperautójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb9bf2a-d55d-4257-943b-8c558c74ad2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több megállót is tartottak a kialakult helyzet miatt, de volt, ahol az alternatív mosdót sem lehetett használni.","shortLead":"Több megállót is tartottak a kialakult helyzet miatt, de volt, ahol az alternatív mosdót sem lehetett használni.","id":"20250610_Megallunk-Csornan-hogy-lehessen-pisilni-mondtak-be-az-Intercityn-miutan-elromlottak-a-vecek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fb9bf2a-d55d-4257-943b-8c558c74ad2d.jpg","index":0,"item":"23d516f4-a103-47c1-8860-0a71987713f3","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Megallunk-Csornan-hogy-lehessen-pisilni-mondtak-be-az-Intercityn-miutan-elromlottak-a-vecek","timestamp":"2025. június. 10. 12:42","title":"„Megállunk Csornán, hogy lehessen pisilni” – mondták be az Intercityn, miután elromlottak a vécék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1212dd-cf5d-4f98-82b3-9fa8c6c49f16","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kanadai Summer McIntosh három nap alatt két világrekordot is átadott a múltnak. A magyar klasszis gratulált neki.","shortLead":"A kanadai Summer McIntosh három nap alatt két világrekordot is átadott a múltnak. A magyar klasszis gratulált neki.","id":"20250610_summer-mcintosh-hosszu-katinka-vilagcsucs-vegyesuszas-olimpiai-bajnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f1212dd-cf5d-4f98-82b3-9fa8c6c49f16.jpg","index":0,"item":"5c54f5d4-7c68-458c-ac00-f9a4ac0e8cdc","keywords":null,"link":"/sport/20250610_summer-mcintosh-hosszu-katinka-vilagcsucs-vegyesuszas-olimpiai-bajnok","timestamp":"2025. június. 10. 11:07","title":"Megdöntötték Hosszú Katinka tízéves világcsúcsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff57abb6-49f1-4f0f-8093-3df72769414d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligenciával kutatják a Biblia szerzőségét Izraelben, az Ószövetség szövegeinek szerzőit és keletkezési rétegeit. Máris megvan a válasz több olyan kérdésre, amely eddig komoly vita tárgyát képezte, de az igazi felfedezések csak most várhatók.","shortLead":"Mesterséges intelligenciával kutatják a Biblia szerzőségét Izraelben, az Ószövetség szövegeinek szerzőit és keletkezési...","id":"20250610_biblia-szerzoi-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff57abb6-49f1-4f0f-8093-3df72769414d.jpg","index":0,"item":"e2dd4ee0-4b54-475c-8792-b4d32b568fa3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_biblia-szerzoi-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. június. 10. 06:03","title":"Újra kell írni a történelmet: már csak egy lépés kell, hogy kiderüljön, kik írták a Bibliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e634d49f-b122-4f7f-b7d0-cd1ea6ee354a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Vádat emeltek az Egyesült Államokban két kínai állampolgár ellen azzal a gyanúval, hogy egy veszélyes, akár az agroterrorizmusban fegyverként is alkalmazható gombafajt csempésztek be az ország területére.","shortLead":"Vádat emeltek az Egyesült Államokban két kínai állampolgár ellen azzal a gyanúval, hogy egy veszélyes, akár...","id":"20250610_fusarium-graminearum-veszelyes-gomba-mezogazdasag-terrorizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e634d49f-b122-4f7f-b7d0-cd1ea6ee354a.jpg","index":0,"item":"3961449d-889f-4c76-9396-a12b29702363","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_fusarium-graminearum-veszelyes-gomba-mezogazdasag-terrorizmus","timestamp":"2025. június. 10. 13:03","title":"Veszélyes, akár fegyverként is alkalmazható gombafajt csempésztek be Amerikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]