Az EU miatt bukhat egy csomó funkciót az iPhone-ján

Aki az elmúlt egy évben követte az Apple bejelentéseit, tudja: a cég egyes szoftveres újdonságai nem, vagy csak késve érkeznek meg az Európai Unióban élő felhasználókhoz. Előbbi körbe tartozik például az iPhone-ok Macre történő tükrözése, utóbbiba pedig az Apple Intelligence.

Úgy tűnik, a júniusban bemutatott, és várhatóan ősszel elérhetővé váló iOS 26 esetében is lehet még számítani hasonló késésekre az EU-ban – erről Kyle Andeer, az Apple jogi részlegének alelnöke beszélt a The Wall Street Journal jelentése szerint. Sőt, a szavai alapján az is megeshet, hogy néhány funkció nem is érkezik meg végül.

Az ok, hogy az Apple szerint a digitális piacokról szóló uniós jogszabály (DMA) árt a vállalatnak, mivel azt megköveteli, hogy a technológiájukat megosszák más szereplőkkel. Egyúttal azt is kifogásolja a cég, hogy a törvény adatvédelmi követelményei irreálisak, és csak bizonyos vállalatoknak kedveznek – vélik.

Az Apple arra is rámutatott, hogy a Meta kihasználja a DMA követelményeit, és olyan felhasználói adatokat követel meg, amelyeknek semmi köze az Instagram vagy a Facebook alapvető szolgáltatásaihoz. Eközben az Apple kényszerűen halasztja a termékeit és a funkcióit, mert az EU megnehezíti a szabályok betartását, melyek – vélik – nem egyenlő mértékben vonatkoznak minden vállalatra.

Az Apple szerint a DMA nem a vásárlók érdekeit szolgálja, hanem inkább a cégeknek kedvez. Hogy mi lehet a vége ennek, az jelenleg nem ismert, és azt sem fejtette ki az Apple, hogy mely iOS 26-funkciók késhetnek az EU-ban – vagy ami még rosszabb, melyekre nem is érdemes várni.

