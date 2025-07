Ez történt: 700 ezer embernél kapcsolt be egy ingyenes internetgyorsítót a One

A One 700 ezer ügyfele érintett, ők most mind ingyen kapnak gyorsítást 60 napra

A One Magyarország idén nyáron díjmentesen biztosítja az 5G szolgáltatást 60 napra, minden olyan lakossági ügyfél számára, akinek jelenlegi havidíjas előfizetése nem tartalmaz 5G-hozzáférést.

Bármelyik gyógyszertárban kapni, kéznél van a „csodaszer”, ami egy új kísérlet szerint jelentősen lassíthatja az öregedést

Egyszerű vitaminpótlással fiatalabbak maradhatnak az ember sejtjei, állítják amerikai kutatók. Egy meggyőző kísérlet során úgy találták ugyanis, hogy a könnyen elérhető D-vitamin sok egyéb pozitív hatása mellett a biológiai öregedést is lassíthatja.

Kína bejelentette: elindulnak a mélyűrbe, és visznek magukkal, akit csak tudnak

Kína bejelentette, hogy jövő hétfőn megalapítja az International Deep Space Exploration Association (IDSEA) nevű nemzetközi társaságot – jelentette a kínai állami média. A szervezet célja, hogy elősegítse a mélyűr kutatására irányuló nemzetközi tudományos együttműködést.

200 tonna hidrogén, áram és több millió liter víz naponta: ezt tudja az új reaktor, ami mindent vihet

Két amerikai cég, a NuScale Power és a GSE Solutions olyan kis moduláris reaktort épített, ami egyszerre termel áramot, tiszta vizet és hidrogént.

Megdőlt a mítosz: bizonyítékot találtak arra, hogy felnőttként is keletkeznek új agysejtek

Régóta áll az az elmélet, hogy felnőtté válva az ember már nem állít elő többé új agysejteket. Egy friss kutatás szerint azonban ez a sejtés egyszerűen nem igaz.

