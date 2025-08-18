Parazitát találtak egy férfi szemében, lecsapolták az egész szemgolyóját
Súlyos látásvesztést szenvedett el az a férfi, akinek a szemébe egy ritka parazita fészkelte be magát.
HVG
Valóságos horrorsztorit élt át egy 35 éves indiai férfi, akinek a szemét egy parazita fertőzte meg – méghozzá egy olyan, ami leginkább csak a macskák és a kutyák esetében szokott megjelenni.
A New England Journal of Medicine folyóiratban megjelent esettanulmány „főszereplője” egy fonalféreg – és persze a férfi, akit a parazita megtámadott. Ő nyolc hónapon át küzdött a bal szemének vörösödésével, valamint homályos látással, mire végül felkeresett panaszaival egy szemklinikát.
Az orvosi vizsgálat rövidesen kiterjedt gyulladást mutatott ki a szemben, de amikor közelebbről is megvizsgálták a szemgolyót, felfigyeltek a hátuljában egy lassan mozgó féregre is. Itt lesz igazán horror a történet: a szakemberek ugyanis egy speciális eljárással gyakorlatilag lecsapolták a férfi szemét.
Egészen pontosan az úgynevezett üvegtestet, azaz a belső kocsonyás anyagot szívták ki a szeméből. Miután ezzel végeztek, s így a féreg is kikerült a férfi szeméből, megállapították: egy Gnathostoma spinigerum nevű parazita fonálféregről van szó.
Ezzel a féreggel emberek, valamint más állatok (például akár a kacsák is) véletlenül találkoznak, alapvetően a féreg más állatokat kedvel. Az emberi fertőződés forrása jellemzően nem megfelelően hőkezelt hús, ami tartalmazza a férget. Fontos ugyanakkor, hogy az emberben voltaképpen zsákutcába kerül – de még úgy is elég nagy bajt tud okozni, hogy a szervezetünkben nem tud teljesen kifejlődni. Leginkább ott okoz problémát, ahol népszerű a nyers hal fogyasztása.
Amint a szervezetbe kerül, szinte bárhová eljuthat, akár mélyebben, a belső szervekbe, vagy az agyba is – fejti ki a Gizmodo.
A férfi azonban még így is szerencsésnek mondhatja magát: a fertőzés ugyanis teljes látásvesztést is okozhat. A gyulladás csillapítására szteroidokat kapott, és bár rendkívül rosszul lát a bal szemére, teljesen nem vakult meg, és a gyulladás is elmúlt.
