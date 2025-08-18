Parazitát találtak egy férfi szemében, lecsapolták az egész szemgolyóját

Valóságos horrorsztorit élt át egy 35 éves indiai férfi, akinek a szemét egy parazita fertőzte meg – méghozzá egy olyan, ami leginkább csak a macskák és a kutyák esetében szokott megjelenni.

A New England Journal of Medicine folyóiratban megjelent esettanulmány „főszereplője” egy fonalféreg – és persze a férfi, akit a parazita megtámadott. Ő nyolc hónapon át küzdött a bal szemének vörösödésével, valamint homályos látással, mire végül felkeresett panaszaival egy szemklinikát.

Az orvosi vizsgálat rövidesen kiterjedt gyulladást mutatott ki a szemben, de amikor közelebbről is megvizsgálták a szemgolyót, felfigyeltek a hátuljában egy lassan mozgó féregre is. Itt lesz igazán horror a történet: a szakemberek ugyanis egy speciális eljárással gyakorlatilag lecsapolták a férfi szemét.

Egészen pontosan az úgynevezett üvegtestet, azaz a belső kocsonyás anyagot szívták ki a szeméből. Miután ezzel végeztek, s így a féreg is kikerült a férfi szeméből, megállapították: egy Gnathostoma spinigerum nevű parazita fonálféregről van szó.

Hónapok óta fájt egy floridai férfi feje. Ami ezután kiderült, az mindenki legrosszabb rémálma Férgeket találtak az orvosok annak az amerikai férfinak az agyában, akit hosszú ideje gyötört komoly fejfájás. Az igazán meglepő az, hogy miként juthatott a féreg a férfi szervezetébe.

Ezzel a féreggel emberek, valamint más állatok (például akár a kacsák is) véletlenül találkoznak, alapvetően a féreg más állatokat kedvel. Az emberi fertőződés forrása jellemzően nem megfelelően hőkezelt hús, ami tartalmazza a férget. Fontos ugyanakkor, hogy az emberben voltaképpen zsákutcába kerül – de még úgy is elég nagy bajt tud okozni, hogy a szervezetünkben nem tud teljesen kifejlődni. Leginkább ott okoz problémát, ahol népszerű a nyers hal fogyasztása.

Amint a szervezetbe kerül, szinte bárhová eljuthat, akár mélyebben, a belső szervekbe, vagy az agyba is – fejti ki a Gizmodo.

A férfi azonban még így is szerencsésnek mondhatja magát: a fertőzés ugyanis teljes látásvesztést is okozhat. A gyulladás csillapítására szteroidokat kapott, és bár rendkívül rosszul lát a bal szemére, teljesen nem vakult meg, és a gyulladás is elmúlt.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának tudományos felfedezésekről is hírt adó Facebook-oldalát.