Radioaktív lehet, visszahívnak egy garnélarákot az Egyesült Államokban

Nem számít már ritkaságnak az, hogy a világ élelmiszerhatóságai időnként kivonnak a forgalomból egy-egy terméket. Az ok jellemzően a csomagoláson fel nem tüntetett allergén jelenléte, vagy valamilyen, a minőségmegőrzést érintő probléma, vagy oda nem illő anyag jelenléte.

Az Egyesült Államokban azonban messze nem hétköznapi okból hívtak vissza egy garnélarákot: radioaktív szennyeződést tartalmazhat. Az ország Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) által kiadott figyelmeztetés szerint a Walmart áruházakban Great Value néven forgalmazott, fagyasztott, nyers garnélarákról van szó, amit egy indonéz vállalat dolgozott fel – írja a Gizmodo.

Az FDA nem talált még olyan tételt a boltok polcain, ami radioaktív lett volna, de a hatóság aggódik a Cézium-137-szennyezés lehetséges jelenléte miatt, mivel „úgy tűnik, nem megfelelő körülmények között készítették, csomagolták vagy tárolták” az élelmiszert. Egy, a boltok polcaira még nem eljutott terméknél már kimutatták a Cézium-137-et, mely egyébként nem természetes eredetű, hanem az 1945-ös, első kísérletek óta a Föld légkörét szennyező atomrobbantásokból származik.

A fogyasztóknak azt javasolja a hatóság, hogy dobják ki a szóban forgó garnélarákokat. A terméket előállító vállalat nem szállíthat termékeket az Egyesült Államokba, míg nem javít a problémához vezető feldolgozási körülményein.

