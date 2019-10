Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"faefa131-0c0d-42cc-9531-aec5e34db040","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung is elismerte azt a hibát, amelyet kihasználva bármilyen ujjlenyomattal feloldhatók a Galaxy S10 telefonok. A gyártó szoftverfrissítéssel orvosolja a problémát.","shortLead":"A Samsung is elismerte azt a hibát, amelyet kihasználva bármilyen ujjlenyomattal feloldhatók a Galaxy S10 telefonok...","id":"20191017_samsung_galaxy_s10_ujjlenyomat_olvaso_kijelzovedo_folia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faefa131-0c0d-42cc-9531-aec5e34db040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a0c6b0-e1f5-4e63-aa86-335ac4975590","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_samsung_galaxy_s10_ujjlenyomat_olvaso_kijelzovedo_folia","timestamp":"2019. október. 17. 14:42","title":"Nagy baj van, bárki ujjlenyomatával feloldhatók a Galaxy S10-ek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc3d143-936a-47a9-a025-1407fa682c43","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Szurkolóik viselkedése miatt a holland Ajax és a német Eintracht Frankfurt sem adhat el jegyet a drukkereinek a következő idegenbeli mérkőzéseire. Mások pénzbírságot kaptak.","shortLead":"Szurkolóik viselkedése miatt a holland Ajax és a német Eintracht Frankfurt sem adhat el jegyet a drukkereinek...","id":"20191018_uefa_buntetes_birsag_ajax_frankfurt_foci_bl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dc3d143-936a-47a9-a025-1407fa682c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa019c6f-6b1a-4c3a-b8b5-552b47464a24","keywords":null,"link":"/sport/20191018_uefa_buntetes_birsag_ajax_frankfurt_foci_bl","timestamp":"2019. október. 18. 09:52","title":"Büntetésekkel szórta meg az UEFA a BL-csapatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már csak a hatósági engedélyekre vár annak a tervnek a megvalósítása, amely révén Elon Musk űrvállalata felülről hálózná be internettel a Földet.","shortLead":"Már csak a hatósági engedélyekre vár annak a tervnek a megvalósítása, amely révén Elon Musk űrvállalata felülről...","id":"20191018_spacex_starlink_muhold_internet_az_urbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c90a144-7322-4a8e-9cbb-68409fbe9bcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_spacex_starlink_muhold_internet_az_urbol","timestamp":"2019. október. 18. 10:03","title":"Újabb 30 000 internetszóró műholdat telepítene az űrbe a SpaceX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064bbe4c-f0a0-4c87-927e-efea7980896d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Garlock-törésvonal még soha nem mutatott aktivitást, tudósok egy csoportja most mégis ezt érzékelte.","shortLead":"A Garlock-törésvonal még soha nem mutatott aktivitást, tudósok egy csoportja most mégis ezt érzékelte.","id":"20191018_garlock_toresvonal_foldmozgas_foldrenges_kalifornia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=064bbe4c-f0a0-4c87-927e-efea7980896d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70910b33-76df-4101-912e-74919710f53c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_garlock_toresvonal_foldmozgas_foldrenges_kalifornia","timestamp":"2019. október. 18. 12:07","title":"Megmozdult egy kaliforniai törésvonal, a szakemberek szerint ez bajt jelez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf636ffe-358c-4e03-b582-80aedd3ff26c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 29 colos kerekekkel szerelt terepbringával lényegében bármilyen terepen egyszerűen áttekerhetünk.","shortLead":"A 29 colos kerekekkel szerelt terepbringával lényegében bármilyen terepen egyszerűen áttekerhetünk.","id":"20191018_140_kilometeres_hatotavu_elektromos_bicikli_a_peugeottol_akkumulator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf636ffe-358c-4e03-b582-80aedd3ff26c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd11200-bd5f-4e70-8279-ff260e917260","keywords":null,"link":"/cegauto/20191018_140_kilometeres_hatotavu_elektromos_bicikli_a_peugeottol_akkumulator","timestamp":"2019. október. 18. 06:41","title":"140 kilométeres hatótávú elektromos bicikli a Peugeot-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce025d4-0b97-4547-a176-7447555c6539","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Hiába nyert meg a polgármester-választást a momentumos Déri Tibor, még nem vehette át hivatalát. Kőbányán az ellenzék közgyűlési többsége a tét.","shortLead":"Hiába nyert meg a polgármester-választást a momentumos Déri Tibor, még nem vehette át hivatalát. Kőbányán az ellenzék...","id":"20191018_Ujpesten_is_megtamadtak_az_ellenzek_gyozelmet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dce025d4-0b97-4547-a176-7447555c6539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ecf422-d104-436d-ab2f-aaf0291172a3","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Ujpesten_is_megtamadtak_az_ellenzek_gyozelmet","timestamp":"2019. október. 18. 09:29","title":"Újpesten és Kőbányán is megtámadták az ellenzék győzelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61d487f-7b30-40f8-b0e1-46670b7060ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az OpenAI mesterséges intelligenciája egyre okosabb, és most már akkor sem esik pánikba, ha magának kell rájönnie a megoldásra.","shortLead":"Az OpenAI mesterséges intelligenciája egyre okosabb, és most már akkor sem esik pánikba, ha magának kell rájönnie...","id":"20191016_openai_mesterseges_intelligencia_robotkez_rubik_kocka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b61d487f-7b30-40f8-b0e1-46670b7060ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95105fec-a396-42cc-8848-d6e91fbc34ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_openai_mesterseges_intelligencia_robotkez_rubik_kocka","timestamp":"2019. október. 16. 19:03","title":"Van itt egy robotkéz, amely magától megtanulta, hogyan kell kirakni a Rubik-kockát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a98b064-af1a-431e-ae83-b39b8c194c40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos elnökség egyhangú támogatásával választották meg. ","shortLead":"Az országos elnökség egyhangú támogatásával választották meg. ","id":"20191017_Molnar_Zsolt_lett_az_MSZP_uj_partigazgatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a98b064-af1a-431e-ae83-b39b8c194c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bdd0a7b-29db-4132-adfa-0e530eaa7aca","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Molnar_Zsolt_lett_az_MSZP_uj_partigazgatoja","timestamp":"2019. október. 17. 08:46","title":"Molnár Zsolt lett az MSZP új pártigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]