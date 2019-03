Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3b03bd3-cc3c-4dc3-b68b-7e8384a6816e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan nem ismerte el az Apple, hogy valami hibádzik jó pár MacBook Pro modellnél, viszont elképzelhető, hogy csendben orvosolta a gondot.","shortLead":"Hivatalosan nem ismerte el az Apple, hogy valami hibádzik jó pár MacBook Pro modellnél, viszont elképzelhető...","id":"20190307_apple_flexgate_hiba_javitasa_2_mm_hosszabb_rugalmas_kabel_macbook_pro_2018","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3b03bd3-cc3c-4dc3-b68b-7e8384a6816e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f874c978-bcc4-4df6-8d54-03ea91acf8ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_apple_flexgate_hiba_javitasa_2_mm_hosszabb_rugalmas_kabel_macbook_pro_2018","timestamp":"2019. március. 07. 13:03","title":"+2 milliméterrel tett \"csodát\" az Apple a MacBookokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a8a632-d4cc-4783-935d-0de2a95a5323","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 23 éves Joan Campins érkezéséről egy spanyol lap számolt be, árulkodó fotóval együtt.","shortLead":"A 23 éves Joan Campins érkezéséről egy spanyol lap számolt be, árulkodó fotóval együtt.","id":"20190307_Barcanevelest_igazolt_a_Videoton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27a8a632-d4cc-4783-935d-0de2a95a5323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30d1138-60c4-499f-849a-90c8fa628cdc","keywords":null,"link":"/sport/20190307_Barcanevelest_igazolt_a_Videoton","timestamp":"2019. március. 07. 12:46","title":"Barca-nevelést igazolt a Videoton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da35875-ef37-416c-ad81-4ff74df82d67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napokon belül bemutatja P30-as mobiljait a Huawei. A közelgő eseményre egy beszédes videóval hangol a kínai vállalat. ","shortLead":"Napokon belül bemutatja P30-as mobiljait a Huawei. A közelgő eseményre egy beszédes videóval hangol a kínai vállalat. ","id":"20190306_huawei_p30_p30pro_mobilfotozas_fotozas_telefonnal_zoomolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0da35875-ef37-416c-ad81-4ff74df82d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a64dba-4dc6-4fb4-80c9-6d2b081bf764","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_huawei_p30_p30pro_mobilfotozas_fotozas_telefonnal_zoomolas","timestamp":"2019. március. 06. 12:33","title":"Begyújtotta a rakétákat a Huawei: a P30 nem csak fotózás terén szólhat nagyot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5064d8a6-e410-4c24-a9ee-7d76e0824ab9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A ji32k7au4a83 egy random karakterláncnak tűnik, nemrég azonban kiderült, 141 felhasználó használta ezt. De hogyan lehetséges mindez?","shortLead":"A ji32k7au4a83 egy random karakterláncnak tűnik, nemrég azonban kiderült, 141 felhasználó használta ezt. De hogyan...","id":"20190306_eros_jelszo_tajvan_kinai_nyelv_mandarin_az_en_jelszavam_have_i_been_pwned","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5064d8a6-e410-4c24-a9ee-7d76e0824ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8f5460-4939-4f07-a10b-75aa53f2a4e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_eros_jelszo_tajvan_kinai_nyelv_mandarin_az_en_jelszavam_have_i_been_pwned","timestamp":"2019. március. 06. 17:33","title":"Azt hiszi, a ji32k7au4a83 erős jelszó? Akkor van egy rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d4a825-b098-4cc0-92cf-74ca2ef29d95","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az országos átlagbér alatt marad az Országos Meteorológiai Szolgálatnál dolgozók átlagfizetése.","shortLead":"Az országos átlagbér alatt marad az Országos Meteorológiai Szolgálatnál dolgozók átlagfizetése.","id":"20190307_Remes_fizetesert_allitjak_ossze_az_idojarasjelenteseket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2d4a825-b098-4cc0-92cf-74ca2ef29d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a349feef-eb59-4353-bc3b-782af9f3471f","keywords":null,"link":"/kkv/20190307_Remes_fizetesert_allitjak_ossze_az_idojarasjelenteseket","timestamp":"2019. március. 07. 15:50","title":"Rémes fizetésért állítják össze az időjárás-jelentéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ffe5b99-1344-409f-81fc-a7b5cebade7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemzetközi nőnap alkalmából cserélt ma logót a Google: a kereső főoldalán látható grafikára kattintva elindul a diasor, amely 13 nő szavait idézi fel. Íme a Google által összeválogatott inspiráló üzenetek eredeti nyelven és magyarul.","shortLead":"A nemzetközi nőnap alkalmából cserélt ma logót a Google: a kereső főoldalán látható grafikára kattintva elindul...","id":"20190308_nemzetkozi_nonap_2019_inspiralo_idezetek_noknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ffe5b99-1344-409f-81fc-a7b5cebade7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b381f6-8dbe-4164-ba5d-bb6e55a7e850","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_nemzetkozi_nonap_2019_inspiralo_idezetek_noknek","timestamp":"2019. március. 08. 07:03","title":"Nemzetközi nőnap: 13 inspiráló idézet 13 nagyszerű nőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c9dc36-cc32-4f8c-b82f-12806218dba6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új törvénytervezeteket szavazott meg az orosz parlament, amellyel az interneten terjedő álhíreket szeretnék nullára redukálni. Az intézkedésekkel viszont több probléma is van, például az, hogy a kormánykritikus hangok elnémítására is felhasználhatók. Így aligha lehet kétségünk afelől, hogy a rendelkezések inkább az orosz politikai érdekeket kívánják szolgálni, nem pedig a társadalmét. ","shortLead":"Új törvénytervezeteket szavazott meg az orosz parlament, amellyel az interneten terjedő álhíreket szeretnék nullára...","id":"20190307_alhir_fake_news_oroszorszag_penzbuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6c9dc36-cc32-4f8c-b82f-12806218dba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e328c102-88fa-4042-a80b-5df1824b742a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_alhir_fake_news_oroszorszag_penzbuntetes","timestamp":"2019. március. 07. 16:03","title":"Kitalált valamit az álhírek ellen Oroszország, igaz, nem sok köszönet van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84679353-7025-40e3-b267-2d4a891b431a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valódi ötletkavalkád a Genfi Autószalonon bemutatott járművük. Végre olyasmit csináltak, amiben nagyon jók voltak mindig, egy karakteres kisautót. ","shortLead":"Valódi ötletkavalkád a Genfi Autószalonon bemutatott járművük. Végre olyasmit csináltak, amiben nagyon jók voltak...","id":"20190306_Fiat_Concept_Centoventi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84679353-7025-40e3-b267-2d4a891b431a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5621c8d-4fc5-40a1-a42b-ecad259af54c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190306_Fiat_Concept_Centoventi","timestamp":"2019. március. 06. 16:45","title":"Ha a Fiat olyan sikeres autót akar, mint a Panda, akkor ez lehet az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]