[{"available":true,"c_guid":"5a354576-2477-44dd-92a2-9913b5eb34bc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Két ember meghalt, harmadik társuknak pedig nyoma veszett a dél-franciaországi árvizekben.","shortLead":"Két ember meghalt, harmadik társuknak pedig nyoma veszett a dél-franciaországi árvizekben.","id":"20191125_Brutalis_pusztitast_vegzett_a_vihar_a_francia_Rivieran","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a354576-2477-44dd-92a2-9913b5eb34bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e147dd-bfff-414a-b745-6ed591b29486","keywords":null,"link":"/elet/20191125_Brutalis_pusztitast_vegzett_a_vihar_a_francia_Rivieran","timestamp":"2019. november. 25. 10:47","title":"Brutális pusztítást végzett a vihar a francia Riviérán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4c3d39-76af-499b-b654-75024e66e4ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kiszivárgott dia után az AMD inkább maga árulta el, milyen újdonsággal készülnek jövőre. A fejlesztés egy izomerejű processzornak tűnik.","shortLead":"Egy kiszivárgott dia után az AMD inkább maga árulta el, milyen újdonsággal készülnek jövőre. A fejlesztés egy izomerejű...","id":"20191125_64_magos_processzor_amd_threadripper","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd4c3d39-76af-499b-b654-75024e66e4ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8106f5-b4f1-449c-898e-b141fa0a6e6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_64_magos_processzor_amd_threadripper","timestamp":"2019. november. 25. 18:03","title":"64 magos processzoron dolgozik az AMD, bikaereje lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamis vád miatt állhat bíróság elé az a férfi, aki a feljelentésében azt állította, hogy őt egy ismerőse megverte, és a pénztárcáját elvette, miközben két másik az őt verő férfit biztatta.","shortLead":"Hamis vád miatt állhat bíróság elé az a férfi, aki a feljelentésében azt állította, hogy őt egy ismerőse megverte, és...","id":"20191126_Azt_allitotta_hogy_megvertek_es_osszeszurkaltak_most_hamis_vad_miatt_allhat_birosag_ele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71ce1ad-a92b-4553-97ef-dd795b6f6ebe","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Azt_allitotta_hogy_megvertek_es_osszeszurkaltak_most_hamis_vad_miatt_allhat_birosag_ele","timestamp":"2019. november. 26. 08:14","title":"Azt állította, hogy megverték és összeszurkálták, most hamis vád miatt állhat bíróság elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb5628c-f7e9-4dbf-8cb4-fd97e0c535ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ne várjunk csodát, közeleg a tél.","shortLead":"Ne várjunk csodát, közeleg a tél.","id":"20191125_Ha_felszall_a_kod_es_kisut_a_nap_akar_10_fok_is_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bb5628c-f7e9-4dbf-8cb4-fd97e0c535ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5eb1df-3ca7-403c-8048-53baa40f1eef","keywords":null,"link":"/elet/20191125_Ha_felszall_a_kod_es_kisut_a_nap_akar_10_fok_is_lehet","timestamp":"2019. november. 25. 05:13","title":"Ha felszáll a köd és kisüt a nap, akár 10 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4066f7a4-a374-47ed-a96e-cfb2191f9f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Futurisztikus konferencián járt az Őrültech című podcast két műsorvezetője, akik ezúttal a robotikáról és a jövő eszközeiről készítettek adást.","shortLead":"Futurisztikus konferencián járt az Őrültech című podcast két műsorvezetője, akik ezúttal a robotikáról és a jövő...","id":"20191125_orultech_podcast_teches_podcast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4066f7a4-a374-47ed-a96e-cfb2191f9f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cca44f6-8068-46c1-883c-6acf5c70c32d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_orultech_podcast_teches_podcast","timestamp":"2019. november. 25. 21:33","title":"Még sokat kell várni a robot kézilabdázókra – podcast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nigériai Hope Olusegun Aroke korábban online csalás miatt 24 év börtönbüntetést kapott. Éppen tölti, de ez nem akadályozta meg abban, hogy a börtönből tovább dolgozzon.","shortLead":"A nigériai Hope Olusegun Aroke korábban online csalás miatt 24 év börtönbüntetést kapott. Éppen tölti, de ez nem...","id":"20191125_borton_csalas_nigeria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2bf719-8d25-4e57-a8f0-77eeee881e29","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_borton_csalas_nigeria","timestamp":"2019. november. 25. 15:03","title":"302 millió forintot csalt össze egy nigériai férfi a neten – miközben a börtönben ült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a22ad06-28f2-4f30-ac2d-a7021fcca8df","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Withings kompakt és szokatlanul modern kinézetű vérnyomásmérője egymás után három vizsgálatot is képes gyorsan elvégezni, az eredményeket pedig a mobilunkra küldi. Onnan pedig azonnal továbbíthatjuk a mért adatokat az orvosunknak.","shortLead":"A Withings kompakt és szokatlanul modern kinézetű vérnyomásmérője egymás után három vizsgálatot is képes gyorsan...","id":"20191124_withings_bpm_core_okos_vernyomasmero_otthoni_ekg_digitalis_sztetoszkop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a22ad06-28f2-4f30-ac2d-a7021fcca8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89e3488-9295-44fe-80cb-c27bb8c81dc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_withings_bpm_core_okos_vernyomasmero_otthoni_ekg_digitalis_sztetoszkop","timestamp":"2019. november. 24. 20:00","title":"Ez az otthoni vérnyomásmérő nem csak pontos, de sokat elárul a szíve állapotáról is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cfb3beb-9bae-4768-857b-9d8a0a13f79f","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Valamelyik Mészáros-érdekeltségből a szőlőföldön lévő aknába vezetik a vizet Markazon. Bejelentések után a Katasztrófavédelem is vizsgálódott a helyszínen, de még várnak az eredményre. ","shortLead":"Valamelyik Mészáros-érdekeltségből a szőlőföldön lévő aknába vezetik a vizet Markazon. Bejelentések után...","id":"20191125_Ujabb_furcsasagra_bukkantunk_a_Matrai_Eromu_kozeleben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cfb3beb-9bae-4768-857b-9d8a0a13f79f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d1bdaf-5da9-413e-ac5e-61cb131ff25a","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Ujabb_furcsasagra_bukkantunk_a_Matrai_Eromu_kozeleben","timestamp":"2019. november. 25. 18:29","title":"Különös, ismeretlen eredetű tömlőből ömlik a víz a Mátrai Erőműnél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]