Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyar határellenőrzés most sem nagyon szigorú, sorra mondják le a sportversenyeket külföldön és idehaza. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A magyar határellenőrzés most sem nagyon szigorú, sorra mondják le a sportversenyeket külföldön és idehaza. Ez a hvg360...","id":"20200313_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c6c3b42-9434-49cb-95ed-fc7852894be8","keywords":null,"link":"/360/20200313_Radar360","timestamp":"2020. március. 13. 17:30","title":"Radar360: Újabb betegek, újabb határzárak, új köszönés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c718f47f-58d0-4d51-9535-5f0c13fefd1c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oslói kormány azt kérte a norvég állampolgároktól, hogy a következő hónapban ne utazzanak külföldre, akik pedig más országokban tartózkodnak, minél előbb térjenek haza.","shortLead":"Az oslói kormány azt kérte a norvég állampolgároktól, hogy a következő hónapban ne utazzanak külföldre, akik pedig más...","id":"20200314_Norvegia_is_bezarkozik_a_koronavirusjarvany_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c718f47f-58d0-4d51-9535-5f0c13fefd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634f1d1b-ddca-4d62-ba61-e61fde4f6323","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Norvegia_is_bezarkozik_a_koronavirusjarvany_miatt","timestamp":"2020. március. 14. 11:08","title":"Norvégia is bezárkózik a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Belgium az Alibaba alapítójától, Jack Ma-tól kapott segélyszállítmányt.\r

","shortLead":"Belgium az Alibaba alapítójától, Jack Ma-tól kapott segélyszállítmányt.\r

","id":"20200314_Koronavirus_Nagy_Britanniaban_megduplazodott_a_halalesetek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d65eee-af04-4f44-a05e-6aec7878e7df","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Koronavirus_Nagy_Britanniaban_megduplazodott_a_halalesetek_szama","timestamp":"2020. március. 14. 18:21","title":"Koronavírus: Nagy Britanniában megduplázódott a halálesetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2e0f38-fc0a-4231-8124-9fa5b3d4d48d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kanadai miniszterelnök két hétre karanténba vonul.","shortLead":"A kanadai miniszterelnök két hétre karanténba vonul.","id":"20200313_Koronavirusos_Justin_Trudeau_felesege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca2e0f38-fc0a-4231-8124-9fa5b3d4d48d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194e8b72-744c-4155-a180-fd138077cba6","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Koronavirusos_Justin_Trudeau_felesege","timestamp":"2020. március. 13. 07:41","title":"Koronavírusos Justin Trudeau felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a5f7b7-8bb7-4269-b35f-8d8ea75782f1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar szakaszok után a teljes versenyt lefújták.","shortLead":"A magyar szakaszok után a teljes versenyt lefújták.","id":"20200313_giro_halasztas_kerekpar_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09a5f7b7-8bb7-4269-b35f-8d8ea75782f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ebb20e-95a3-41b7-851a-d8947a32154b","keywords":null,"link":"/sport/20200313_giro_halasztas_kerekpar_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 14:36","title":"A teljes Giro d’Italiát elhalasztják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433b96f9-e5ff-4afc-a6c9-1133322be707","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Január 1-je óta jelentős mértékben visszaesett a nitrogén-dioxid-kibocsátás Olaszországban.","shortLead":"Január 1-je óta jelentős mértékben visszaesett a nitrogén-dioxid-kibocsátás Olaszországban.","id":"20200313_koronavirus_olaszorszag_esa_europai_urugynokseg_muholdfelvetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=433b96f9-e5ff-4afc-a6c9-1133322be707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90dd3a1b-f6e7-4cd8-858c-d0464d44fb92","keywords":null,"link":"/tudomany/20200313_koronavirus_olaszorszag_esa_europai_urugynokseg_muholdfelvetel","timestamp":"2020. március. 13. 17:03","title":"Drasztikus mértékben csökkent a légszennyezettség Olaszországban a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf811fa-c947-43a1-927d-3c6e0259c443","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olaszországból jöttek, de egyelőre nem betegek.","shortLead":"Olaszországból jöttek, de egyelőre nem betegek.","id":"20200313_Hatan_vannak_hazi_karantenban_Siofokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaf811fa-c947-43a1-927d-3c6e0259c443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"290bd083-6baa-4de0-b11a-3b7e26e30c43","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Hatan_vannak_hazi_karantenban_Siofokon","timestamp":"2020. március. 13. 12:19","title":"Hatan vannak házi karanténban Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez csak a nagyszülőket veszélyeztetné. Úgyis mindenki beteg lesz, állítja Mihályi.","shortLead":"Ez csak a nagyszülőket veszélyeztetné. Úgyis mindenki beteg lesz, állítja Mihályi.","id":"20200313_Mihalyi_Peter_hiba_lenne_bezarni_az_iskolakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29dbc75a-b391-46e3-9607-4f57ad7d5a28","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Mihalyi_Peter_hiba_lenne_bezarni_az_iskolakat","timestamp":"2020. március. 13. 10:05","title":"Mihályi Péter: Hiba lenne bezárni az iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]