[{"available":true,"c_guid":"635751ce-f7e5-4798-9ec8-506189f93261","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Harminc kutatóintézet mintegy 20 éven át tartó munkájának eredményét közölték a kutatók hétfőn.","shortLead":"Harminc kutatóintézet mintegy 20 éven át tartó munkájának eredményét közölték a kutatók hétfőn.","id":"20200720_3d_terkep_vilagegyetem_univerzum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=635751ce-f7e5-4798-9ec8-506189f93261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d54e70-168a-490d-a588-d227711eb12f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_3d_terkep_vilagegyetem_univerzum","timestamp":"2020. július. 20. 19:03","title":"Elkészült a világegyetem minden eddiginél nagyobb 3D-s térképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b57851-79f3-419c-8697-d9a1139459dc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen 302 millió forint számlát fogadott be a Budapesti Közlekedési Központ úgy, hogy a projekt, amire szerződtették a Zöld Terasz Kft.-t, megszűnt.","shortLead":"Összesen 302 millió forint számlát fogadott be a Budapesti Közlekedési Központ úgy, hogy a projekt, amire szerződtették...","id":"20200721_bkk_nem_letezo_projekt_utan_fizetett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7b57851-79f3-419c-8697-d9a1139459dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1189bc1e-3ec9-4588-b204-bdf5018a834d","keywords":null,"link":"/kkv/20200721_bkk_nem_letezo_projekt_utan_fizetett","timestamp":"2020. július. 21. 09:53","title":"Már megbukott az e-jegyrendszer, de a BKK még százmilliókat fizetett tanácsadásra utána","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5cec65-5824-48e5-b74e-6d6c71c7fc38","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A koronavírus aligha vet véget a populizmusnak. Ha a világ szabadulni akar a jelenségtől, akkor annak a gyökereit kell felszámolnia. ","shortLead":"A koronavírus aligha vet véget a populizmusnak. Ha a világ szabadulni akar a jelenségtől, akkor annak a gyökereit kell...","id":"20200721_Hiu_abrand_hogy_a_pandemia_vegez_a_demagogiaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc5cec65-5824-48e5-b74e-6d6c71c7fc38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f2c13c5-6c52-4af5-a33c-730648f43a69","keywords":null,"link":"/360/20200721_Hiu_abrand_hogy_a_pandemia_vegez_a_demagogiaval","timestamp":"2020. július. 21. 07:29","title":"Hiú ábránd, hogy a pandémia végez a demagógiával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c341af53-b22e-41a4-bff2-af92b1339c65","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem szabad az orvosoknak rajta kísérletezni – mondta a temesvári kórház egy koronavírusos betege, majd belehalt a Covid-19-be.","shortLead":"Nem szabad az orvosoknak rajta kísérletezni – mondta a temesvári kórház egy koronavírusos betege, majd belehalt...","id":"20200720_koronavirus_temesvar_halal_gyogyszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c341af53-b22e-41a4-bff2-af92b1339c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629381a7-c338-421c-9df3-989411008770","keywords":null,"link":"/elet/20200720_koronavirus_temesvar_halal_gyogyszer","timestamp":"2020. július. 20. 08:25","title":"Meghalt egy koronavírusos férfi Temesváron, aki nem volt hajlandó gyógyszert elfogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c54834-8597-4758-a5ce-d94ff2be6c26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Renault ráadásul újra óvást nyújtott be a Racing Pointok ellen.","shortLead":"A Renault ráadásul újra óvást nyújtott be a Racing Pointok ellen.","id":"20200720_kevin_magnussen_haas_magyar_nagydij_f1_renault_ovas_racing_point","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00c54834-8597-4758-a5ce-d94ff2be6c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50061122-ad90-4ec3-a31e-1b7403bac83c","keywords":null,"link":"/sport/20200720_kevin_magnussen_haas_magyar_nagydij_f1_renault_ovas_racing_point","timestamp":"2020. július. 20. 05:50","title":"Büntetés miatt változott a Magyar Nagydíj végeredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kriptovaluta-kereskedést segítő Coinbase gyorsan reagált a Twitter elleni támadásra, így csak kevés felhasználójukat érte kár.","shortLead":"A kriptovaluta-kereskedést segítő Coinbase gyorsan reagált a Twitter elleni támadásra, így csak kevés felhasználójukat...","id":"20200721_twitter_hackeles_bitcoin_coinbase","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08758624-ea0a-4bbe-82a4-04cfed940009","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_twitter_hackeles_bitcoin_coinbase","timestamp":"2020. július. 21. 09:09","title":"Twitter-ügy: 86 millió forintnyi bitcoinhoz nem engedték hozzájutni a hackereket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a080e28e-d3e9-4d97-a109-f6ebd6da94a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt még nem tudni, hogy az átszervezésben érintett 700 munkavállaló közül hányan kapnak majd új munkakört és hányan távoznak a cégtől.","shortLead":"Azt még nem tudni, hogy az átszervezésben érintett 700 munkavállaló közül hányan kapnak majd új munkakört és hányan...","id":"20200721_leepites_tesco_700","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a080e28e-d3e9-4d97-a109-f6ebd6da94a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a73145-02c2-4c37-92f8-be08239cbf1a","keywords":null,"link":"/kkv/20200721_leepites_tesco_700","timestamp":"2020. július. 21. 08:15","title":"Kiderült, hány dolgozót érint a Tesco leépítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csoportos létszámleépítésre készül a Tesco – derült ki egy dolgozóknak írt levélből. Az érintettek egy része maradhat a cégnél, ha átmegy más pozícióba.","shortLead":"Csoportos létszámleépítésre készül a Tesco – derült ki egy dolgozóknak írt levélből. Az érintettek egy része maradhat...","id":"20200720_leepites_Tesco","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a397647-469d-4af0-8d2b-75fccb4e6b85","keywords":null,"link":"/kkv/20200720_leepites_Tesco","timestamp":"2020. július. 20. 19:08","title":"Leépítés lesz a Tescónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]