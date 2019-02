Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fcee80f-260b-4c69-89ad-f34a25053d56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy tanulmány arra jutott, hogy azok a nők, akik sok diétás üdítőitalt isznak, azoknál magasabb a kockázata az agyvérzésnek és a szívrohamnak. ","shortLead":"Egy tanulmány arra jutott, hogy azok a nők, akik sok diétás üdítőitalt isznak, azoknál magasabb a kockázata...","id":"20190215_Rossz_hatasa_lehet_a_tul_sok_dietas_udito_fogyasztasanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fcee80f-260b-4c69-89ad-f34a25053d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41347927-4a0e-4f4e-b91a-3844f22c419b","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Rossz_hatasa_lehet_a_tul_sok_dietas_udito_fogyasztasanak","timestamp":"2019. február. 15. 20:26","title":"Rossz hatása lehet a túl sok diétás üdítő fogyasztásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok mihamarabb újra embert akar küldeni a Holdra, immár állandó jelleggel és magán űripari vállalkozások bevonásával – közölte az amerikai űrkutatási hivatal igazgatója egy washingtoni sajtóbeszélgetésen.","shortLead":"Az Egyesült Államok mihamarabb újra embert akar küldeni a Holdra, immár állandó jelleggel és magán űripari...","id":"20190216_usa_amerikai_egyesult_allamok_holdra_szallas_holdbazis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af7582bf-b9f7-4fda-a841-17a09a49ef82","keywords":null,"link":"/tudomany/20190216_usa_amerikai_egyesult_allamok_holdra_szallas_holdbazis","timestamp":"2019. február. 16. 15:03","title":"Az egy dolog, hogy a NASA mihamarabb vissza akar térni a Holdra, de ott is maradna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09cce8be-56ca-4c35-9a9a-561a8fd4a8ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia (MI) és más új technológiák a következő néhány évben megduplázzák a hatékonyságot a vállalatoknál. Az üzleti szoftverekkel foglalkozó Oracle szerint az automatizálás a jelenlegi munkakörök, nem pedig a munkahelyek megszűnéséhez vezet, és utána valami sokkal izgalmasabb jöhet.","shortLead":"A mesterséges intelligencia (MI) és más új technológiák a következő néhány évben megduplázzák a hatékonyságot...","id":"20190216_oracle_mesterseges_intelligencia_hatekonysag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09cce8be-56ca-4c35-9a9a-561a8fd4a8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701865ce-d892-4d05-8e4b-6d684e3e98ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190216_oracle_mesterseges_intelligencia_hatekonysag","timestamp":"2019. február. 16. 09:03","title":"Örüljön neki, hogy hamarosan elveszíti a munkáját – valami sokkal izgalmasabb következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"821f7d2f-3017-4795-bf2e-4687e5c05890","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mexikóba készültek, Aniston születésnapi partijára.","shortLead":"Mexikóba készültek, Aniston születésnapi partijára.","id":"20190216_Kenyszerleszallast_hajtott_vegre_Jennifer_Aniston_es_Courteney_Cox_magangepe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=821f7d2f-3017-4795-bf2e-4687e5c05890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67764931-60e6-40f7-9db4-1626c68857f0","keywords":null,"link":"/elet/20190216_Kenyszerleszallast_hajtott_vegre_Jennifer_Aniston_es_Courteney_Cox_magangepe","timestamp":"2019. február. 16. 08:02","title":"Kényszerleszállást hajtott végre Jennifer Aniston és Courteney Cox magángépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65551b40-61ac-428e-a6c0-64d3e6fc94dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190216_Az_MSZP_listavezetoje_nem_megy_Brusszelbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65551b40-61ac-428e-a6c0-64d3e6fc94dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78b9224-03fe-47f2-a3a1-8f01fb8f0422","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Az_MSZP_listavezetoje_nem_megy_Brusszelbe","timestamp":"2019. február. 16. 11:12","title":"Az MSZP listavezetője nem megy Brüsszelbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c1cb49-2416-4ccf-8284-a8108644bb2f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A 35 éves férfi azért tudott fegyvert szerezve megszökni az ítélethirdetés után, mert a tárgyaláson levették kezéről a bilincset. ","shortLead":"A 35 éves férfi azért tudott fegyvert szerezve megszökni az ítélethirdetés után, mert a tárgyaláson levették kezéről...","id":"20190216_Torvenyszek_Nem_hibazott_a_biro_a_fogolyszokes_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6c1cb49-2416-4ccf-8284-a8108644bb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e81485-8b94-4e28-b35d-baed808f8f33","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Torvenyszek_Nem_hibazott_a_biro_a_fogolyszokes_elott","timestamp":"2019. február. 16. 07:50","title":"A bíróság és a BVOP sem érzi magát felelősnek a fogolyszökés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c76ba6-7439-46cb-9f3a-a571ece8c345","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dinoszauruszlábnyomoktól reméli turizmusa fellendülését egy ausztrál kisváros, Winton.","shortLead":"Dinoszauruszlábnyomoktól reméli turizmusa fellendülését egy ausztrál kisváros, Winton.","id":"20190216_dinoszaurusz_labnyomok_ausztralia_turizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2c76ba6-7439-46cb-9f3a-a571ece8c345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ef18b5-f3c7-4e6d-9c09-b95a8950cdd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190216_dinoszaurusz_labnyomok_ausztralia_turizmus","timestamp":"2019. február. 16. 10:03","title":"„Hihetetlenül ritka” lelet: 95 millió éves, 1 méteres lábnyomokat találtak, és most várják az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174c70af-25a6-4eed-a7f4-f305340368a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvan a válasza arra is, hogy Orbán ellenségnek tartja.","shortLead":"Megvan a válasza arra is, hogy Orbán ellenségnek tartja.","id":"20190216_Timmermans_Talalkoznek_Orbannal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=174c70af-25a6-4eed-a7f4-f305340368a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5185ab3e-00b8-4025-b5e0-7343f1a7f471","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Timmermans_Talalkoznek_Orbannal","timestamp":"2019. február. 16. 11:48","title":"Timmermans: \"Találkoznék Orbánnal\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]