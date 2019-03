Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"742cb9ca-e68f-4311-81de-8eab8f240091","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Horvát János szerint egy olyan országban, ahol kimagasló televíziósok karrierje nem politikai alkukon múlik, Baló sokkal magasabbra érhetett volna. ","shortLead":"Horvát János szerint egy olyan országban, ahol kimagasló televíziósok karrierje nem politikai alkukon múlik, Baló...","id":"20190318_Igy_emlekezett_meg_Balo_Gyorgyrol_az_RTL_Klub","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=742cb9ca-e68f-4311-81de-8eab8f240091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b98f81-3929-4995-9af8-39c6a0ef508e","keywords":null,"link":"/kultura/20190318_Igy_emlekezett_meg_Balo_Gyorgyrol_az_RTL_Klub","timestamp":"2019. március. 18. 20:04","title":"Így emlékezett meg Baló Györgyről az RTL Klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7478e92d-fd35-4b04-8f6d-3a02c984961d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bolygóközi utazáshoz tervezett Csillaghajó fejlesztése már javában zajlik, ezúttal a hőpajzs tesztelésén volt a sor.","shortLead":"A bolygóközi utazáshoz tervezett Csillaghajó fejlesztése már javában zajlik, ezúttal a hőpajzs tesztelésén volt a sor.","id":"20190318_elon_musk_spacex_starship_csillahajo_hopajzs_teszt_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7478e92d-fd35-4b04-8f6d-3a02c984961d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0efbdd-aae5-43a6-8ae4-d9669aa6b91a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_elon_musk_spacex_starship_csillahajo_hopajzs_teszt_video","timestamp":"2019. március. 18. 18:33","title":"Videó: Elon Musk megpörkölte a Csillaghajó hőpajzsát, 1300+ fokot is kibír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea87bc38-7aa0-4054-9694-36a9ed64519b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még rutinszerűen kerülgetjük a tavalyról megmaradt poloskákat, de már támadnak a kullancsok is. A szakértőnek van pár érdekes javaslata.\r

\r

","shortLead":"Még rutinszerűen kerülgetjük a tavalyról megmaradt poloskákat, de már támadnak a kullancsok is. A szakértőnek van pár...","id":"20190317_Kullancsszakerto_ne_dobjuk_ki_a_kiszedett_kullancsot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea87bc38-7aa0-4054-9694-36a9ed64519b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6472d5-13be-4d81-bc62-5a08ebca0ef9","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Kullancsszakerto_ne_dobjuk_ki_a_kiszedett_kullancsot","timestamp":"2019. március. 17. 21:14","title":"Kullancsszakértő: ne dobjuk ki a kiszedett kullancsot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18cccf6-dfd0-4292-aff2-a14679f2ac56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még nem tudni, maradandó sérüléseket szenvedett-e az a német férfi, akit fiaival együtt vertek meg a bulinegyedben. ","shortLead":"Még nem tudni, maradandó sérüléseket szenvedett-e az a német férfi, akit fiaival együtt vertek meg a bulinegyedben. ","id":"20190318_bulinegyed_biztonsagi_or_verekedes_nemet_menedzser","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a18cccf6-dfd0-4292-aff2-a14679f2ac56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b429b97-0426-4f37-9dcb-7aff10e7a8c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_bulinegyed_biztonsagi_or_verekedes_nemet_menedzser","timestamp":"2019. március. 18. 15:11","title":"Kártérítési perre készülhetnek a bulinegyedben menedzsert verő biztonságiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbfb86a6-7677-4043-a120-2a006ecb6e8d","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Méltatlanul bánt el az állam az Oscar-díjas producerrel, Udvardy Annával.","shortLead":"Méltatlanul bánt el az állam az Oscar-díjas producerrel, Udvardy Annával.","id":"20190319_Orbaneknak_nem_eleg_az_Oscar_egy_allami_dijhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbfb86a6-7677-4043-a120-2a006ecb6e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61bed03f-4de0-4e4c-b8ca-b3f3476b5d7f","keywords":null,"link":"/kultura/20190319_Orbaneknak_nem_eleg_az_Oscar_egy_allami_dijhoz","timestamp":"2019. március. 19. 14:18","title":"Orbánéknak nem elég az Oscar egy állami díjhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80b1b75-82db-46dc-bbf9-e1d2e6045ce9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott a Demokratának Lomnici Zoltán, a CÖF szóvivője, és ebben már azt taglalja, az Európai Néppárt mennyire elfordult alapelveitől például azzal, hogy Manfred Weber a CEU-t látogatta meg, és nem a Pázmányt vagy a Károlit. Hasznos idiótákkal pedig nem érdemes hosszú távon küzdeni.\r

\r

","shortLead":"Interjút adott a Demokratának Lomnici Zoltán, a CÖF szóvivője, és ebben már azt taglalja, az Európai Néppárt mennyire...","id":"20190318_COFszovivo_a_Neppartugyrol_Hasznos_idiotakkal_nem_erdemes_kuzdeni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b80b1b75-82db-46dc-bbf9-e1d2e6045ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff7429e-d4bd-483e-9cf6-d51cae37a0a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_COFszovivo_a_Neppartugyrol_Hasznos_idiotakkal_nem_erdemes_kuzdeni","timestamp":"2019. március. 18. 12:57","title":"CÖF-szóvivő a Néppárt-ügyről: \"Hasznos idiótákkal nem érdemes küzdeni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kamerák rögzítették Széki Attila, azaz Curtis minden lépését az elvonó után, a felvételekből összeállított dokumentumfilmet pénteken mutatja be a TV2.



","shortLead":"Kamerák rögzítették Széki Attila, azaz Curtis minden lépését az elvonó után, a felvételekből összeállított...","id":"20190319_Mi_tortent_az_elvono_utan_Curtisdokumentumfilmmel_jelentkezik_a_Tv2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f38fbc-229f-4df1-92f2-ab396241093b","keywords":null,"link":"/elet/20190319_Mi_tortent_az_elvono_utan_Curtisdokumentumfilmmel_jelentkezik_a_Tv2","timestamp":"2019. március. 19. 09:18","title":"Mi történt az elvonó után? Curtis-dokumentumfilmmel jelentkezik a Tv2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb739ab-f396-4747-9fd5-8874ec0801a6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Velencei Bizottság reméli, hogy Magyarország megfogadja a közigazgatási bírósági törvényekre vonatkozó bizottsági állásfoglalásban megfogalmazott ajánlásokat – írta a Twitteren Gianni Buquicchio, a testület elnöke hétfőn.","shortLead":"A Velencei Bizottság reméli, hogy Magyarország megfogadja a közigazgatási bírósági törvényekre vonatkozó bizottsági...","id":"20190318_igazsagugyi_miniszterium_velencei_bizottsag_trocsanyi_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4eb739ab-f396-4747-9fd5-8874ec0801a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd722d68-891d-48eb-9c57-bf77dcec903e","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_igazsagugyi_miniszterium_velencei_bizottsag_trocsanyi_laszlo","timestamp":"2019. március. 18. 19:35","title":"Magyarázza a minisztérium, miért nincs igaza a Velencei Bizottságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]