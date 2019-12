Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7795bc62-9cb5-4ba8-a3e4-e3971cc27e5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 43 éves négygyeremekes édesapa halt bele egy kegyetlen \"tréfának\" Nagylókon. Az édesapja még most sem tuja elhinni, mi történt.","shortLead":"Egy 43 éves négygyeremekes édesapa halt bele egy kegyetlen \"tréfának\" Nagylókon. Az édesapja még most sem tuja elhinni...","id":"20191202_Negy_gyermeke_maradt_arvan_a_viccbol_osszekotozott_majd_otthagyott_ferfinak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7795bc62-9cb5-4ba8-a3e4-e3971cc27e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3194c55-3dde-4205-ba2a-ca7f0ed87fba","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Negy_gyermeke_maradt_arvan_a_viccbol_osszekotozott_majd_otthagyott_ferfinak","timestamp":"2019. december. 02. 06:50","title":"Négy gyermeke maradt árván a viccből összekötözött, majd otthagyott férfinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google globálisan több mint 12 ezer felhasználót figyelmeztetett az év harmadik negyedévében, hogy kormányzati támogatású hackelési kísérletek történtek fiókjuk ellen.","shortLead":"A Google globálisan több mint 12 ezer felhasználót figyelmeztetett az év harmadik negyedévében, hogy kormányzati...","id":"20191201_google_tag_jelentes_kormanykozeli_hackertamadasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a497d85-a3dc-4757-9a9e-f1bfeadf7292","keywords":null,"link":"/tudomany/20191201_google_tag_jelentes_kormanykozeli_hackertamadasok","timestamp":"2019. december. 01. 10:03","title":"Kormányközeli hackerek támadtak több ezer Google-felhasználót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesetben ő és utasa megsérült","shortLead":"A balesetben ő és utasa megsérült","id":"20191201_Ittasan_karambolozott_egy_15_eves_fiu_Zalaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eca5074-eb40-46ba-9c89-81fb63f79c6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191201_Ittasan_karambolozott_egy_15_eves_fiu_Zalaban","timestamp":"2019. december. 01. 10:01","title":"Ittasan karambolozott egy 15 éves fiú Zalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az áldozatok mindannyian tunéziaiak. ","shortLead":"Az áldozatok mindannyian tunéziaiak. ","id":"20191201_Szakadekba_zuhant_egy_busz_Tuneziaban_sokan_meghaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa45886-6faa-41ed-ae7a-ff7991e7a9dc","keywords":null,"link":"/vilag/20191201_Szakadekba_zuhant_egy_busz_Tuneziaban_sokan_meghaltak","timestamp":"2019. december. 01. 16:58","title":"Szakadékba zuhant egy busz Tunéziában, sokan meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fának vagy szalagkorlátnak ütköztek autósok szerte az országban. Sok helyen nedvesek, hókásásak az utak.","shortLead":"Fának vagy szalagkorlátnak ütköztek autósok szerte az országban. Sok helyen nedvesek, hókásásak az utak.","id":"20191202_havazas_ho_baleset_szalagkorlat_fa_m3_as_m0_as","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd9351b-635e-47c9-a5b3-6aedacae611b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_havazas_ho_baleset_szalagkorlat_fa_m3_as_m0_as","timestamp":"2019. december. 02. 08:03","title":"A hóval a balesetek is megjöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c118812b-d09e-4921-8f7b-616be59347a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autószállító tréler a Nagyszőlős utcai felüljáróról esett a Budaörsi útra.","shortLead":"Az autószállító tréler a Nagyszőlős utcai felüljáróról esett a Budaörsi útra.","id":"20191202_baleset_teherauto_budaorsi_ut_petofi_laktanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c118812b-d09e-4921-8f7b-616be59347a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e80745-7b17-4673-bb67-15fc74f100d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_baleset_teherauto_budaorsi_ut_petofi_laktanya","timestamp":"2019. december. 02. 16:11","title":"Teherautó zuhant a Petőfi-laktanya elé, beállt Dél-Buda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac73003-4014-4bbb-8372-61cfe998e30e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tizenkilenc halálos áldozata van a balesetnek.\r

","shortLead":"Tizenkilenc halálos áldozata van a balesetnek.\r

","id":"20191201_halalos_baleset_oroszorszag_sziberia_folyora_zuhant_busz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eac73003-4014-4bbb-8372-61cfe998e30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a2b6ca-f3cb-4626-9c23-2fa23a48a462","keywords":null,"link":"/cegauto/20191201_halalos_baleset_oroszorszag_sziberia_folyora_zuhant_busz","timestamp":"2019. december. 01. 21:50","title":"Befagyott folyóra zuhant egy busz Szibériában, sokan meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27ae7521-325b-4333-b640-54df30d38a8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem akármit helyezett kalapács alá a Sotheby's. Az aukciósház új árverésén híres ufóészlelésekről készült fényképekre licitálhatnak az érdeklődők.","shortLead":"Nem akármit helyezett kalapács alá a Sotheby's. Az aukciósház új árverésén híres ufóészlelésekről készült fényképekre...","id":"20191202_ufoeszleles_foto_fenykep_aukcio_sothebys","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27ae7521-325b-4333-b640-54df30d38a8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d625cc30-d3cd-4199-a9b9-f0be73e3ffbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_ufoeszleles_foto_fenykep_aukcio_sothebys","timestamp":"2019. december. 02. 19:03","title":"Kíváncsi a híres ufóészlelések fotóira? Most meg is veheti őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]