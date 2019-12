Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7a52cc9-f959-4561-96d3-ffa288ee0307","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A városi önkormányzat betekintést kért a helyi uszodaépítéssel összefüggésben keletkezett iratokba.","shortLead":"A városi önkormányzat betekintést kért a helyi uszodaépítéssel összefüggésben keletkezett iratokba.","id":"20191219_Leallitottak_a_velencei_FINAuszoda_epiteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7a52cc9-f959-4561-96d3-ffa288ee0307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd01e943-a916-4f9a-a047-1ca4b66b9b96","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191219_Leallitottak_a_velencei_FINAuszoda_epiteset","timestamp":"2019. december. 19. 16:36","title":"Leállították a velencei FINA-uszoda építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b76f5d1-32a1-4525-8915-3c619d65edc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz megtisztította ifjúsági szervezetét: a korábbi vezetés leváltása látványos volt, a botrányos kifizetőhelyeket viszont csendben tüntették el - írja friss számában a HVG. ","shortLead":"A Fidesz megtisztította ifjúsági szervezetét: a korábbi vezetés leváltása látványos volt, a botrányos kifizetőhelyeket...","id":"20191218_Csendben_tuntetik_el_a_botranyos_kifizetohelyeket_a_Fidelitas_kornyekerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b76f5d1-32a1-4525-8915-3c619d65edc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff293471-4848-4ca7-b783-c44ea4404cf7","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Csendben_tuntetik_el_a_botranyos_kifizetohelyeket_a_Fidelitas_kornyekerol","timestamp":"2019. december. 18. 15:56","title":"Csendben, de gyorsan tüntetik el a botrányos kifizetőhelyeket a Fidelitas környékéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50bf2726-01e4-4d45-93ee-d063c585c56b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megújulnak, megfiatalodnak a kopott macik, nyuszik és az érthetetlen japán teremtmények is.","shortLead":"Megújulnak, megfiatalodnak a kopott macik, nyuszik és az érthetetlen japán teremtmények is.","id":"20191220_Japanban_a_plussoknek_is_van_korhazuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50bf2726-01e4-4d45-93ee-d063c585c56b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efdde96f-8e4d-4251-bb6e-786c2fd6b2b6","keywords":null,"link":"/elet/20191220_Japanban_a_plussoknek_is_van_korhazuk","timestamp":"2019. december. 20. 11:36","title":"Japánban a plüssöknek is van kórházuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626f84b5-6507-4ccf-9c7e-86064754b850","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A WTCR újdonsült bajnoka megelőzte a Toro Rosso F1-es pilótáját is. ","shortLead":"A WTCR újdonsült bajnoka megelőzte a Toro Rosso F1-es pilótáját is. ","id":"20191219_micheliszt_nagyon_elit_versenyzoi_tarsasagba_valasztottak_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=626f84b5-6507-4ccf-9c7e-86064754b850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68ebce1-391c-46d6-a699-90921478cb38","keywords":null,"link":"/cegauto/20191219_micheliszt_nagyon_elit_versenyzoi_tarsasagba_valasztottak_be","timestamp":"2019. december. 19. 12:58","title":"Micheliszt elit versenyzői társaságba választották be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808ea6ef-9988-41a7-b54c-ba3b3abe51d0","c_author":"Szalai Erzsébet","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt években azt a folyamatot tapasztalhattuk meg, ahogy a globalizálódás hatására a gazdaságok „kiszerveződnek” az államok alól, és a nemzetállami megerősítés mintha ennek ellenhatása lenne. Ezért vonzó példakép megannyi autokrata vezető számára Orbán Viktor. Ám a tartalékok fogytán, így a magyar modell a bukás példája is lehet.","shortLead":"Az elmúlt években azt a folyamatot tapasztalhattuk meg, ahogy a globalizálódás hatására a gazdaságok „kiszerveződnek”...","id":"20191218_Szalai_Erzsebet_A_magyarorszagi_ujkapitalizmus_kulonossege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=808ea6ef-9988-41a7-b54c-ba3b3abe51d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e75ef639-c2ce-4751-a085-0beb169a7f1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191218_Szalai_Erzsebet_A_magyarorszagi_ujkapitalizmus_kulonossege","timestamp":"2019. december. 18. 13:19","title":"Szalai Erzsébet: A magyarországi újkapitalizmus különössége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42321124-cd52-4352-98b1-6992b2cb467f","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A téli időszakban sokkal kevésbé vagyunk motiváltak, amelyet elsősorban az okoz, hogy hideg van és hamarabb sötétedik. Az évszakhoz igazodó munkaidővel azonban nagyban javítható helyzet – állítják kutatók.","shortLead":"A téli időszakban sokkal kevésbé vagyunk motiváltak, amelyet elsősorban az okoz, hogy hideg van és hamarabb sötétedik...","id":"20191219_tel_faradtsag_oraatallitas_cirkadian_ritmus_biologiai_ora_alvas_fekves","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42321124-cd52-4352-98b1-6992b2cb467f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b3fb07-1453-40f7-986b-167c1476d508","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_tel_faradtsag_oraatallitas_cirkadian_ritmus_biologiai_ora_alvas_fekves","timestamp":"2019. december. 19. 08:33","title":"Tudósok üzenik: ezt minden munkahelyen be kéne vezetni télen, és nem lennénk annyira nyúzottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bda8416-b7b3-4d83-b79b-d5665c68c1f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 39 éves nő összeveszett párjával.","shortLead":"A 39 éves nő összeveszett párjával.","id":"20191218_Agyonszurta_elettarsat_egy_ferfi_Pilisen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bda8416-b7b3-4d83-b79b-d5665c68c1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eeb22c6-ffbd-4f88-ba3b-43f22e354fb5","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Agyonszurta_elettarsat_egy_ferfi_Pilisen","timestamp":"2019. december. 18. 16:30","title":"Agyonszúrta élettársát egy férfi Pilisen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b723f9e6-dd1f-4b7c-a06e-3d2750b113a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem időzött túl sokat az App Store-ban az az alkalmazás, amely az iPhone képernyőjére hozza a klasszikus iPodot. Az Apple-nek több okból is szúrta a szemét az app.","shortLead":"Nem időzött túl sokat az App Store-ban az az alkalmazás, amely az iPhone képernyőjére hozza a klasszikus iPodot...","id":"20191219_rewound_ipod_imitalo_alkalmazas_app_store_torles_apple","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b723f9e6-dd1f-4b7c-a06e-3d2750b113a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d013aa-a830-40d9-828d-0d86b856f0ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_rewound_ipod_imitalo_alkalmazas_app_store_torles_apple","timestamp":"2019. december. 19. 21:03","title":"Ripsz-ropsz kitessékelték az App Store-ból az iPodot imitáló alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]