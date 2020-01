Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f82c437b-8c0b-4851-9590-a55140ac1716","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy év alatt több mint 15 százalékkal nőtt az eladások száma, a legtöbben Suzukit vesznek. ","shortLead":"Egy év alatt több mint 15 százalékkal nőtt az eladások száma, a legtöbben Suzukit vesznek. ","id":"20200102_Veszik_a_magyarok_az_uj_autot_mintha_nem_lenne_holnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f82c437b-8c0b-4851-9590-a55140ac1716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca558499-4101-4948-882f-0938071f9b3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200102_Veszik_a_magyarok_az_uj_autot_mintha_nem_lenne_holnap","timestamp":"2020. január. 02. 16:14","title":"Veszik a magyarok az új autót, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca9899a-6a38-4cb2-89df-57371657f666","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Majdnem kétszáz évnek kellett eltelnie, hogy az elektromos meghajtású járművek álma valóra váljon. A belső égésű motor napjai meg vannak számlálva, de néhány évtizedig még biztos velünk marad.","shortLead":"Majdnem kétszáz évnek kellett eltelnie, hogy az elektromos meghajtású járművek álma valóra váljon. A belső égésű motor...","id":"20200101_KOZLEKEDES","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ca9899a-6a38-4cb2-89df-57371657f666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3604a8f-2ed5-4e70-9331-fffaef97c9d5","keywords":null,"link":"/360/20200101_KOZLEKEDES","timestamp":"2020. január. 01. 16:00","title":"Nem kérdés, hogy a jövő az elektromos autóké, de az áttörésig még kell vagy húsz év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445faea6-3bba-4195-b96e-c825ac5b7e1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közvetlen járat létesült Budapest és a kínai Hszian között.","shortLead":"Közvetlen járat létesült Budapest és a kínai Hszian között.","id":"20200102_kozvetlen_repulojarat_kina_hszian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=445faea6-3bba-4195-b96e-c825ac5b7e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e1045f-1ec6-4c01-ba1c-256bc07a7f56","keywords":null,"link":"/kkv/20200102_kozvetlen_repulojarat_kina_hszian","timestamp":"2020. január. 02. 13:07","title":"Újabb kínai városba lehet repülni Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nincs rendes és rendetlen ukrán - mondta Volodimir Zelenszkij.","shortLead":"Nincs rendes és rendetlen ukrán - mondta Volodimir Zelenszkij.","id":"20200101_Magyarul_is_uzent_az_ukran_elnok_ujevi_beszedeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"146060cd-4e66-4926-b1f5-86ede4b72dde","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Magyarul_is_uzent_az_ukran_elnok_ujevi_beszedeben","timestamp":"2020. január. 01. 15:38","title":"Magyarul is üzent az ukrán elnök újévi beszédében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828def1c-5f9c-4b2c-9f70-989315d561e9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az FKF munkatársai szerdán reggel 6-kor nekikezdtek a takarításnak, amellyel a kora délutáni órákban végeztek.","shortLead":"Az FKF munkatársai szerdán reggel 6-kor nekikezdtek a takarításnak, amellyel a kora délutáni órákban végeztek.","id":"20200102_szemet_hulladek_szilveszter_fkf","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=828def1c-5f9c-4b2c-9f70-989315d561e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"755240b0-d247-4fa7-ad3a-f565e7b0cf23","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_szemet_hulladek_szilveszter_fkf","timestamp":"2020. január. 02. 07:17","title":"Rengeteg szemetet hagytak maguk után a fővárosi szilveszterezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e910797b-cafd-4924-be90-fd4c01dbd6fb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ketten meghaltak egy szórakozóhelyen.","shortLead":"Ketten meghaltak egy szórakozóhelyen.","id":"20200101_Lovoldozesek_voltak_szilveszterkor_Amerikaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e910797b-cafd-4924-be90-fd4c01dbd6fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e386fa5-6e5b-401b-8e05-5cd462c4dc81","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Lovoldozesek_voltak_szilveszterkor_Amerikaban","timestamp":"2020. január. 01. 21:50","title":"Lövöldözések voltak szilveszterkor Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1ec98d-5f0e-4b77-aa88-7b7c51bb9d69","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A krefeldi intézményben tűzvész pusztított, melyben több állat is elpusztult.","shortLead":"A krefeldi intézményben tűzvész pusztított, melyben több állat is elpusztult.","id":"20200102_budapesti_allatkert_leegett_allatkert_krefeld","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a1ec98d-5f0e-4b77-aa88-7b7c51bb9d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d81c1e-ebb5-469c-a24a-6372ab107bf7","keywords":null,"link":"/elet/20200102_budapesti_allatkert_leegett_allatkert_krefeld","timestamp":"2020. január. 02. 09:21","title":"Segítséget ajánlott a Fővárosi Állatkert a leégett német állatkertnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dacc197-cf6b-43af-980a-334fb96c991b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A demonstrálókat engedély nélküli gyülekezés, illetve fegyverbirtoklás miatt vitték be a rendőrök az új év első napján egy erőszakba torkollott felvonulást követően.\r

","shortLead":"A demonstrálókat engedély nélküli gyülekezés, illetve fegyverbirtoklás miatt vitték be a rendőrök az új év első napján...","id":"20200102_tuntetes_hongkong_rendorseg_orizetbe_vetel_eroszak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dacc197-cf6b-43af-980a-334fb96c991b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b099e401-ccb8-432b-b8e9-de4ebd4083da","keywords":null,"link":"/vilag/20200102_tuntetes_hongkong_rendorseg_orizetbe_vetel_eroszak","timestamp":"2020. január. 02. 06:10","title":"Tüntetők százait vették őrizetbe Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]