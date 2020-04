Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8ad7a65-369d-4613-a096-84d8d37c1958","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vírusvideós sorozatot indítottak a közszolgálatiság jegyében.","shortLead":"Vírusvideós sorozatot indítottak a közszolgálatiság jegyében.","id":"20200406_A_Katona_szineszei_maszkban_mondjak_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8ad7a65-369d-4613-a096-84d8d37c1958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8e4e30-1175-4d89-8700-c2cbe71f9a21","keywords":null,"link":"/kultura/20200406_A_Katona_szineszei_maszkban_mondjak_el","timestamp":"2020. április. 06. 12:02","title":"A Katona színészei maszkban mondják el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09561600-9686-49e2-8dee-2e2d34576637","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök a koronavírus-járvány idején arra jutott, hogy az Egészségügyi Világszervezet Kína iránt elfogult, ezért lehet, nem kellene pénzelni őket.","shortLead":"Az amerikai elnök a koronavírus-járvány idején arra jutott, hogy az Egészségügyi Világszervezet Kína iránt elfogult...","id":"20200408_Trump_usa_who_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09561600-9686-49e2-8dee-2e2d34576637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e2ff44-e4fe-4f2f-80aa-7aa9fe4ffd8e","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_Trump_usa_who_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 05:14","title":"Trump azzal fenyeget, hogy az USA nem ad több pénzt a WHO-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeged polgármestere szerint a NER-közeli vállalatoknak és a nemzeti tőkésosztálynak is nagyobb szerepet kellene vállalnia a koronavírus-járvány elleni harcban.","shortLead":"Szeged polgármestere szerint a NER-közeli vállalatoknak és a nemzeti tőkésosztálynak is nagyobb szerepet kellene...","id":"20200406_Botka_Laszlo_ner_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71650faf-325a-4449-be9c-b934a0111943","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Botka_Laszlo_ner_koronavirus","timestamp":"2020. április. 06. 10:05","title":"A NER-rel fizettetné ki a koronavírus elleni harc árát Botka László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b7b9f4-1638-4cf4-bfd7-458d8b031de3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A két év múlva esedékes labdarúgó-világbajnokság rendezési jogát 2010-ben ítélték oda Katarnak, egy dokumentum szerint nem a legtisztább úton.","shortLead":"A két év múlva esedékes labdarúgó-világbajnokság rendezési jogát 2010-ben ítélték oda Katarnak, egy dokumentum szerint...","id":"20200407_Nem_csitul_a_2022es_focivb_koruli_korrupcios_botrany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46b7b9f4-1638-4cf4-bfd7-458d8b031de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f48beb5-de90-4683-9462-500a6a4f1c4d","keywords":null,"link":"/sport/20200407_Nem_csitul_a_2022es_focivb_koruli_korrupcios_botrany","timestamp":"2020. április. 07. 17:12","title":"Nem csitul a 2022-es foci-vb körüli korrupciós botrány ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce86aa24-9b9f-4c43-9f1c-4ce159322e16","c_author":"Karsai Gábor","category":"360","description":"Mi lesz a koronavírus-járvány által letarolt gazdasággal? 