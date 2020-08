Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb9a7ec3-dcfa-488f-b027-2856be2d7799","c_author":"HVG","category":"360","description":"Azt, hogy valami készül, a tisztújító közgyűlés előtt lemondások is jelezhetik. Ám a fejleményekbe ezúttal a kisbefektetőknek is lehet beleszólásuk.","shortLead":"Azt, hogy valami készül, a tisztújító közgyűlés előtt lemondások is jelezhetik. Ám a fejleményekbe ezúttal...","id":"202033_hatalomatvetel_a_cigben_megalkusznak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb9a7ec3-dcfa-488f-b027-2856be2d7799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4813d0d-4935-46b2-a2bb-0693714b6b2f","keywords":null,"link":"/360/202033_hatalomatvetel_a_cigben_megalkusznak","timestamp":"2020. augusztus. 12. 19:40","title":"Mészáros Lőrinc tőzsdei cége átveheti a hatalmat a CIG Pannónia Biztosítónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd257bd-fd23-477b-bb0b-d7893f50f4a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Száraz István elmondása szerint (aki a képen középen látható) a panzió még 2020-ban megnyithatja a kapuit.","shortLead":"Száraz István elmondása szerint (aki a képen középen látható) a panzió még 2020-ban megnyithatja a kapuit.","id":"20200814_balaton_panzio_szaraz_istvan_origo_allami_tamogatas_magyar_turisztikai_ugynokseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fd257bd-fd23-477b-bb0b-d7893f50f4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f86258e-4cba-48a9-be30-39695c6d666f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_balaton_panzio_szaraz_istvan_origo_allami_tamogatas_magyar_turisztikai_ugynokseg","timestamp":"2020. augusztus. 14. 06:43","title":"Az Origo korábbi tulajdonosának 42 milliós támogatásból épül panziója a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság egyik munkatársa fertőződött meg.","shortLead":"A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság egyik munkatársa fertőződött meg.","id":"20200813_koronavirus_allamkincstar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"783e2b1e-cc86-4103-b9f9-aceafe78f4ca","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_koronavirus_allamkincstar","timestamp":"2020. augusztus. 13. 12:45","title":"Koronavírusos az államkincstár egyik dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e27d3d-6497-4f34-b8ee-ed8213c2bec7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Úgy hozta az élet”, írta a népszerű pap a bejelentéshez. Hodász András korábban részt vett az Index és a szabadsajtó melletti demonstráción.","shortLead":"“Úgy hozta az élet”, írta a népszerű pap a bejelentéshez. Hodász András korábban részt vett az Index és a szabadsajtó...","id":"20200814_hodasz_andras_pap_instagram_papifranko_index_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8e27d3d-6497-4f34-b8ee-ed8213c2bec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285c6fea-31e6-4b07-a5c2-1869efbc735e","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_hodasz_andras_pap_instagram_papifranko_index_tuntetes","timestamp":"2020. augusztus. 14. 09:14","title":"Hodász atya eltűnik a YouTube-ról, miután berendelték Esztergomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f027b9c-8945-4ce5-a8e2-577304693f46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az asszisztens végig maszkban dolgozott, személyesen csak 60 emberrel találkozott azokban a napokban, mikor enyhe tüneteket produkált. Mikor rosszabbul érezte magát, már nem ment be dolgozni. ","shortLead":"Az asszisztens végig maszkban dolgozott, személyesen csak 60 emberrel találkozott azokban a napokban, mikor enyhe...","id":"20200812_Enyhe_nathaszeru_tunetei_voltak_a_pilisborosjenoi_orvos_koronavirusos_asszisztensenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f027b9c-8945-4ce5-a8e2-577304693f46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a963c861-b681-4430-b752-c434247bf94f","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_Enyhe_nathaszeru_tunetei_voltak_a_pilisborosjenoi_orvos_koronavirusos_asszisztensenek","timestamp":"2020. augusztus. 12. 20:20","title":"Enyhe, náthaszerű tünetei voltak kezdetben a pilisborosjenői orvos koronavírusos asszisztensének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7552b32-7c69-4766-a61f-2f504fcbe77f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A fővárosba, az Andrássy út 59. szám alatti Mészáros-központba tette át székhelyét Felcsútról Mészáros Lőrinc és felesége befektetési és vagyonkezelő kft-je, az Rkofin. \r

\r

","shortLead":"A fővárosba, az Andrássy út 59. szám alatti Mészáros-központba tette át székhelyét Felcsútról Mészáros Lőrinc és...","id":"202033_rkofin_felcsutrol_budapestre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7552b32-7c69-4766-a61f-2f504fcbe77f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e69a3b-8d2b-4f9f-9149-f9f5a8824660","keywords":null,"link":"/360/202033_rkofin_felcsutrol_budapestre","timestamp":"2020. augusztus. 13. 10:00","title":"Mozgolódnak Mészárosék: Felcsútról Budapestre költöztették egyik cégüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692934a2-4c7a-4db0-9dc7-b5c0a64fba6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Itt is feltűnik a Magyar Turisztikai Ügynökség.","shortLead":"Itt is feltűnik a Magyar Turisztikai Ügynökség.","id":"20200814_Az_allame_lett_a_sarmelleki_repuloter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=692934a2-4c7a-4db0-9dc7-b5c0a64fba6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe180fdb-c81e-46a8-a82a-6a97a6e5b1c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_Az_allame_lett_a_sarmelleki_repuloter","timestamp":"2020. augusztus. 14. 10:15","title":"Az államé lett a sármelléki repülőtér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6667cabc-1a98-444d-8bb6-2880e85b0a2e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tuti befektetési tippel árasztották el az internetet, ehhez pedig egy kamuhírt is gyártottak az ország leggazdagabb emberével. Az OTP jogi lépéseket tett, de a hirdetések egyelőre továbbra is elérhetőek a világhálón. \r

","shortLead":"Tuti befektetési tippel árasztották el az internetet, ehhez pedig egy kamuhírt is gyártottak az ország leggazdagabb...","id":"20200812_Tutira_veszik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6667cabc-1a98-444d-8bb6-2880e85b0a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da2231a-1468-4261-a4fc-e3946ffd50da","keywords":null,"link":"/360/20200812_Tutira_veszik","timestamp":"2020. augusztus. 12. 17:00","title":"Az MNB nem vizsgálja a bitcoinos csalókat, pedig Csányi Sándorral is reklámoznak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]