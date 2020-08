Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az RK Vojvodina elleni visszavágót még március közepéről halasztották el, de a járvány megint közbeszólt.","shortLead":"Az RK Vojvodina elleni visszavágót még március közepéről halasztották el, de a járvány megint közbeszólt.","id":"20200822_seha_liga_veszprem_vojvodina_kezilabda_meccs_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b54fc9f-1b37-498d-8158-8307cba3a60d","keywords":null,"link":"/sport/20200822_seha_liga_veszprem_vojvodina_kezilabda_meccs_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 22. 18:02","title":"Megint nem tudják megrendezni a Veszprém meccsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fadf947-f97c-4e97-b101-4b9c4ab00977","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"V. Naszályi Márta polgármester azt üzeni, hogy aki le akarja szedni, az a portán kérhet létrát. ","shortLead":"V. Naszályi Márta polgármester azt üzeni, hogy aki le akarja szedni, az a portán kérhet létrát. ","id":"20200822_budavari_Varoshaza_szivarvanyos_zaszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fadf947-f97c-4e97-b101-4b9c4ab00977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2861d867-0684-483b-a200-268ec07ba43b","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_budavari_Varoshaza_szivarvanyos_zaszlo","timestamp":"2020. augusztus. 22. 13:39","title":"A budavári Városházára is kikerült a szivárványos zászló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c007f9-eb2b-4ef0-8e1d-480d0bb9a623","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kutatókat is meglepte az eredmény.","shortLead":"A kutatókat is meglepte az eredmény.","id":"20200823_28_billio_tonna_jeg_tunt_el_a_Fold_felszinerol_az_utobbi_csaknem_30_evben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5c007f9-eb2b-4ef0-8e1d-480d0bb9a623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf8f74b-fe60-47b8-b704-09c198d79bf8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200823_28_billio_tonna_jeg_tunt_el_a_Fold_felszinerol_az_utobbi_csaknem_30_evben","timestamp":"2020. augusztus. 23. 10:27","title":"28 billió tonna jég tűnt el a Föld felszínéről az utóbbi csaknem 30 évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e06a5d00-85ae-4535-93e9-4b5f8f165f58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt az autót egyértelműen nem használati tárgyként, hanem befektetésként vásárolták meg.","shortLead":"Ezt az autót egyértelműen nem használati tárgyként, hanem befektetésként vásárolták meg.","id":"20200823_nem_eliras_2371_kilometerrel_arulnak_egy_30_eves_ferrari_f40et","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e06a5d00-85ae-4535-93e9-4b5f8f165f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265a86a6-08c2-4bef-8a79-5180a2120379","keywords":null,"link":"/cegauto/20200823_nem_eliras_2371_kilometerrel_arulnak_egy_30_eves_ferrari_f40et","timestamp":"2020. augusztus. 23. 06:41","title":"Nem elírás, 2371 kilométerrel várja új gazdáját egy 30 éves Ferrari F40","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab71a45-6b72-4d9a-8e10-678797a3ee05","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyhangú szavazással újra Toroczkai Lászlót választották a Mi Hazánk Mozgalom elnökévé, aki rögtön hadat üzent a melegeknek.\r

","shortLead":"Egyhangú szavazással újra Toroczkai Lászlót választották a Mi Hazánk Mozgalom elnökévé, aki rögtön hadat üzent...","id":"20200822_Satani_csoportnak_nevezte_a_melegeket_Toroczkai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ab71a45-6b72-4d9a-8e10-678797a3ee05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"662f74d1-bce3-4cba-b7dd-8ceaf96becf1","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_Satani_csoportnak_nevezte_a_melegeket_Toroczkai","timestamp":"2020. augusztus. 22. 17:01","title":"Sátáni csoportnak nevezte a melegeket Toroczkai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerbiában igazolták a legtöbb új megbetegedést.","shortLead":"Szerbiában igazolták a legtöbb új megbetegedést.","id":"20200823_Szaznal_tobb_a_napi_uj_koronavirusfertozott_a_NyugatBalkanon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578684a8-edd3-4c33-b390-8718b131d06e","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_Szaznal_tobb_a_napi_uj_koronavirusfertozott_a_NyugatBalkanon","timestamp":"2020. augusztus. 23. 13:28","title":"Száznál több a napi új koronavírus-fertőzött a Nyugat-Balkánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4ecb7a-1d21-4915-a928-1aadaa1010f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A negyedik egymást követő napon döntött rekordot az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, a kór főleg a fiatalok körében terjed.","shortLead":"A negyedik egymást követő napon döntött rekordot az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, a kór főleg...","id":"20200822_Meghaladta_a_haromszazat_a_napi_uj_esetek_szama_Horvatorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d4ecb7a-1d21-4915-a928-1aadaa1010f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d6c017b-04f1-4944-af56-7be924fd0539","keywords":null,"link":"/vilag/20200822_Meghaladta_a_haromszazat_a_napi_uj_esetek_szama_Horvatorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 22. 16:33","title":"Meghaladta a háromszázat a napi új esetek száma Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1701e2be-6670-4198-9623-2fead7f39e3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szombaton országszerte meleg lesz, vasárnap viszont több helyen előfordul majd záporeső és zivatar.","shortLead":"Szombaton országszerte meleg lesz, vasárnap viszont több helyen előfordul majd záporeső és zivatar.","id":"20200822_idojaras_hidegfront_meteorologia_elorejelzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1701e2be-6670-4198-9623-2fead7f39e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f1ce022-546b-4b81-8a38-36febbd9ccb0","keywords":null,"link":"/elet/20200822_idojaras_hidegfront_meteorologia_elorejelzes","timestamp":"2020. augusztus. 22. 09:51","title":"Élvezze ki a jó időt, már közeledik a hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]