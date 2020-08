Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0910da84-4dbf-4124-9e23-8ec688280557","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A korábbihoz képest nagyjából harmadakkora létszámmal képzelik el a jövőt a portálnál.","shortLead":"A korábbihoz képest nagyjából harmadakkora létszámmal képzelik el a jövőt a portálnál.","id":"20200827_index_ujsagiro_hirszerkeszto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0910da84-4dbf-4124-9e23-8ec688280557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bdd3c6-a755-46dc-a078-cca4807993e2","keywords":null,"link":"/kultura/20200827_index_ujsagiro_hirszerkeszto","timestamp":"2020. augusztus. 27. 18:16","title":"Nehézkesen áll össze az Index új szerkesztősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a2b8a2-2619-46a2-afcd-18570f0937ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal által közzétett adatok alapján egy márciusi hétvégén maradtak otthon a legtöbben, akkor 45-55 százalék nem tett meg 600 méternél többet egy nap alatt.","shortLead":"A közösségi oldal által közzétett adatok alapján egy márciusi hétvégén maradtak otthon a legtöbben, akkor 45-55...","id":"20200828_koronavirus_facebook_otthonmaradas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22a2b8a2-2619-46a2-afcd-18570f0937ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f6cb91-2d7a-4159-83bb-9cd1fcfff19d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_koronavirus_facebook_otthonmaradas","timestamp":"2020. augusztus. 28. 15:30","title":"Nem sok magyart tart otthon a járványveszély a Facebook szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65902cbe-8a33-42b9-a593-fba332ed659a","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az erdőtűz miatt több mint 250 embert kellett kitelepíteni Spanyolországban az andalúziai Huelva környékén található falvakból. ","shortLead":"Az erdőtűz miatt több mint 250 embert kellett kitelepíteni Spanyolországban az andalúziai Huelva környékén található...","id":"20200828_Egy_nap_alatt_1000_hektar_pusztult_el_a_spanyol_erdotuzben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65902cbe-8a33-42b9-a593-fba332ed659a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b1c77ae-66f2-4e83-a165-035159c03b44","keywords":null,"link":"/zhvg/20200828_Egy_nap_alatt_1000_hektar_pusztult_el_a_spanyol_erdotuzben","timestamp":"2020. augusztus. 28. 14:57","title":"Egy nap alatt 1000 hektár erdő égett le Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577ff216-be33-4bef-8ad5-827b02c8ea1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hetényi Idősek Otthonának egyik dolgozója fertőzött személlyel került kapcsolatba.","shortLead":"A Hetényi Idősek Otthonának egyik dolgozója fertőzött személlyel került kapcsolatba.","id":"20200827_Latogatasi_tilalom_ket_kecskemeti_idosotthonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=577ff216-be33-4bef-8ad5-827b02c8ea1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496c0e17-2997-4756-bda2-08f25a3606b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_Latogatasi_tilalom_ket_kecskemeti_idosotthonban","timestamp":"2020. augusztus. 27. 16:31","title":"Látogatási tilalmat rendeltek el két kecskeméti idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90023aba-98d6-4c24-ae1a-c86a15bb8da2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két gyártási hibát is találtak az utasszállítókban, amik együtt már súlyos problémát jelentenek.","shortLead":"Két gyártási hibát is találtak az utasszállítókban, amik együtt már súlyos problémát jelentenek.","id":"20200828_boeing_787_hiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90023aba-98d6-4c24-ae1a-c86a15bb8da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59e9f25-255a-4005-810a-7385e3a19be1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200828_boeing_787_hiba","timestamp":"2020. augusztus. 28. 16:14","title":"Gyártási hibák kényszerítettek a földre nyolc Boeing gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b0433c-ecb5-4959-877d-b45a9ce92e50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester helyettese válaszolt az államtitkárnak. Mészáros stadionjáról is szó esett.","shortLead":"A főpolgármester helyettese válaszolt az államtitkárnak. Mészáros stadionjáról is szó esett.","id":"20200828_Dorosz_Furjesnek_az_autosuldozes_butasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90b0433c-ecb5-4959-877d-b45a9ce92e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f6710c-af85-4845-a34e-0647dfb4facc","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_Dorosz_Furjesnek_az_autosuldozes_butasag","timestamp":"2020. augusztus. 28. 14:28","title":"Dorosz Fürjesnek: A budapestiek nem fogják elhinni, hogy csak Karácsony óta vannak dugók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b6cc8a-e14a-419c-bd88-96ac18ceeec0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kiadó ráadásul határozottan megtiltotta, hogy használják a 2016-ban elhunyt zenész legismertebb dalát.","shortLead":"A kiadó ráadásul határozottan megtiltotta, hogy használják a 2016-ban elhunyt zenész legismertebb dalát.","id":"20200829_Duhongenek_Leonard_Cohen_rajongoi_mert_Trump_ketszer_is_lejatszotta_a_Hallelujaht","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73b6cc8a-e14a-419c-bd88-96ac18ceeec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f972c9c3-fc69-421c-8d3b-5027fe1b1adc","keywords":null,"link":"/elet/20200829_Duhongenek_Leonard_Cohen_rajongoi_mert_Trump_ketszer_is_lejatszotta_a_Hallelujaht","timestamp":"2020. augusztus. 29. 08:20","title":"Dühöngenek Leonard Cohen rajongói, mert Trump kétszer is lejátszotta a Hallelujah-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef4d2bb-a350-4c0d-907c-a5b16c57f175","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Picit azért túlzás a yachtos, fabetétes áthallás.","shortLead":"Picit azért túlzás a yachtos, fabetétes áthallás.","id":"20200828_Egesz_jo_kiallasu_a_kabrio_Dacia_Duster","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bef4d2bb-a350-4c0d-907c-a5b16c57f175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78e7256f-c00b-48f0-83bc-1b4f4bb97cdf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200828_Egesz_jo_kiallasu_a_kabrio_Dacia_Duster","timestamp":"2020. augusztus. 29. 05:30","title":"Egész jó kiállású a kabrió Dacia Duster","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]