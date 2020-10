Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34ab50b5-36b5-4d97-9347-a7d29981c1e0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Meghaladhatja-e valaki saját magát, a múltját és a származását anélkül, hogy megtörne a személyisége? - ezt a kérdést járja körbe Pietro Marcello Martin Eden című filmje, amely Jack London száz évvel ezelőtti fejlődésregénye alapján készült.","shortLead":"Meghaladhatja-e valaki saját magát, a múltját és a származását anélkül, hogy megtörne a személyisége? - ezt a kérdést...","id":"202042_film__felemelkedes_es_lecsuszas_martin_eden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34ab50b5-36b5-4d97-9347-a7d29981c1e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196547ff-0500-4387-a3ef-3838402f4c08","keywords":null,"link":"/360/202042_film__felemelkedes_es_lecsuszas_martin_eden","timestamp":"2020. október. 19. 16:00","title":"Közmunkásból is lehet boldogtalan irodalmár - Filmajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d36153d-5315-40a1-973f-120c0a0a463f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A könnyűzenei világ legfontosabb eseménye négy magyarországi helyszínről és Londonból jelentkezik majd. ","shortLead":"A könnyűzenei világ legfontosabb eseménye négy magyarországi helyszínről és Londonból jelentkezik majd. ","id":"20201020_Magyarorszag_virtualis_MTV_European_Music_Awards","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d36153d-5315-40a1-973f-120c0a0a463f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189f228c-847d-4ccd-8925-29f50e1eda49","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_Magyarorszag_virtualis_MTV_European_Music_Awards","timestamp":"2020. október. 20. 13:29","title":"Magyarország lesz az egyik házigazdája a virtuális MTV European Music Awardsnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc7b07e-bf07-49c1-b821-9af0c139dde7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, PlayStation 4 konzolokra készült témát ad ki a Sony. Az ingyen tölthető tapéta a Black Lives Matter nevű mozgalmat népszerűsíti, a téma használatával ennek támogatását lehet kifejezni.","shortLead":"Új, PlayStation 4 konzolokra készült témát ad ki a Sony. Az ingyen tölthető tapéta a Black Lives Matter nevű mozgalmat...","id":"20201020_rasszizmus_black_lives_matter_tema_playstation_4_jatekkonzol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dc7b07e-bf07-49c1-b821-9af0c139dde7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ec5085-6ec4-482f-8f25-24705ff21578","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_rasszizmus_black_lives_matter_tema_playstation_4_jatekkonzol","timestamp":"2020. október. 20. 10:33","title":"PlayStationön is megjelent a Black Lives Matter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f30fbc9-c23a-425f-af1d-ba9c9becd2ae","c_author":"HVG","category":"360","description":"A berlini, a velencei, a cannes-i filmfesztiválok és az amerikai Sundance legjobbjait láthatjuk Szegedtől Budapesten át Pécsig. ","shortLead":"A berlini, a velencei, a cannes-i filmfesztiválok és az amerikai Sundance legjobbjait láthatjuk Szegedtől Budapesten át...","id":"202042_film__kisertesek_es_kiserletek_x_mozinet_filmnapok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f30fbc9-c23a-425f-af1d-ba9c9becd2ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57052987-6822-4cc5-b632-0e8cc477d5de","keywords":null,"link":"/360/202042_film__kisertesek_es_kiserletek_x_mozinet_filmnapok","timestamp":"2020. október. 20. 12:00","title":"14 hazai városban láthatók a nemzetközi fesztiválok díjazott filmjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03de9ebf-b55b-40de-b75b-02099b8bf269","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából harmadannyi koronavírustesztet végeztek el, mint amennyi a járványügyi előírások szerint az elégséges szint alsó határa, így is több mint ezerrel nőtt az aktív esetszám. Egy nap alatt 48-an haltak meg, és a kórházban kezeltek száma is folyamatosan nő.","shortLead":"Nagyjából harmadannyi koronavírustesztet végeztek el, mint amennyi a járványügyi előírások szerint az elégséges szint...","id":"20201021_jarvany_aldozatok_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03de9ebf-b55b-40de-b75b-02099b8bf269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78318c4-b124-4cc3-a38e-2993331598c6","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_jarvany_aldozatok_szamok","timestamp":"2020. október. 21. 09:34","title":"48 újabb áldozata van a járványnak, 1423 fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai mobilozók egy része nem igazán érti, mi az az 5G, és a saját mobilja képességeivel sincs tisztában – legalábbis ez rajzolódik ki egy új, a felnőtt lakosság körében végzett kutatásból.","shortLead":"Az amerikai mobilozók egy része nem igazán érti, mi az az 5G, és a saját mobilja képességeivel sincs tisztában –...","id":"20201019_gws_felmeres_5g_iphone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6609097f-c034-48cc-8ef0-43559322ec59","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_gws_felmeres_5g_iphone","timestamp":"2020. október. 19. 13:33","title":"Az amerikaiak fele azt hiszi, már most 5G-s iPhone-t használ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194ee0fa-0629-419a-a6ea-d53c412c7394","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone a Mozaik Kiadóval közösen vezeti be új szolgáltatását, melynek célja, hogy segítse az általános és középiskolás fiatalok élményszerű oktatási tartalmakhoz való hozzáférésének lehetőségét és digitális készségeinek fejlesztését. Az együttműködés révén akár 300 ezer diákhoz juthat el a minőségi otthoni digitális oktatás – közölte a Vodafone Magyarország.","shortLead":"A Vodafone a Mozaik Kiadóval közösen vezeti be új szolgáltatását, melynek célja, hogy segítse az általános és...","id":"20201020_vodafone_mozaik_kiado_digitalis_oktatasi_csomag_mozaweb_hozzaferes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=194ee0fa-0629-419a-a6ea-d53c412c7394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c84955-1f3e-440f-87e7-a448d0c8542c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_vodafone_mozaik_kiado_digitalis_oktatasi_csomag_mozaweb_hozzaferes","timestamp":"2020. október. 20. 14:35","title":"Új szolgáltatás a Vodafone-nál: elő lehet fizetni a Mozaik digitális tananyagaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f66dee-2461-4ab2-aa2e-a1b24131b5c7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A városok terjeszkedése, a légszennyezés, a betolakodó fajok is súlyosbítják a problémát Európában.","shortLead":"A városok terjeszkedése, a légszennyezés, a betolakodó fajok is súlyosbítják a problémát Európában.","id":"20201019_Europa_termeszetes_elohelyek_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1f66dee-2461-4ab2-aa2e-a1b24131b5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ebd6c3-fe08-4897-a69d-bfa6fc46e785","keywords":null,"link":"/zhvg/20201019_Europa_termeszetes_elohelyek_","timestamp":"2020. október. 19. 17:06","title":"A korábbinál is rosszabb állapotban vannak Európa természetes élőhelyei ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]