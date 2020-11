Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66ffc09f-811f-4c94-85e6-9bde8d3af353","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Úgy tűnik, Dániának önállóan kell megrendeznie a női kontinenstornát.","shortLead":"Úgy tűnik, Dániának önállóan kell megrendeznie a női kontinenstornát.","id":"20201116_kezilabda_eb_norvegia_tarsrendezo_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66ffc09f-811f-4c94-85e6-9bde8d3af353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655b18ac-208e-4d3e-a169-7d93c9863e53","keywords":null,"link":"/sport/20201116_kezilabda_eb_norvegia_tarsrendezo_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 16. 15:38","title":"Kiszáll a 2,5 hét múlva kezdődő kézilabda-Eb rendezéséből Norvégia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Parlamenti ülések jönnek a héten a rendkívüli jogrend idején, karanténban a brit miniszterelnök, sikeres kilövésen van túl a SpaceX. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Parlamenti ülések jönnek a héten a rendkívüli jogrend idején, karanténban a brit miniszterelnök, sikeres kilövésen van...","id":"20201116_Radar360_Az_egyetemistakat_tesztelni_a_katonakat_lazmerozni_vezenylik_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36667bdb-b5bd-41c8-802c-3a0ba1e510e0","keywords":null,"link":"/360/20201116_Radar360_Az_egyetemistakat_tesztelni_a_katonakat_lazmerozni_vezenylik_ki","timestamp":"2020. november. 16. 08:00","title":"Radar360: Az egyetemistákat tesztelni, a katonákat lázmérőzni vezénylik ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e44fd7e-25a4-4d66-bb72-3755d0a64dfc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai cég fejlesztése minden eddig ismert oltóanyagnál hatásosabb lehet. Előnye, hogy mínusz húsz fokon is lehet tárolni, a tesztalanyok pedig csak enyhe mellékhatásokról számoltak be. ","shortLead":"Az amerikai cég fejlesztése minden eddig ismert oltóanyagnál hatásosabb lehet. Előnye, hogy mínusz húsz fokon is lehet...","id":"20201116_Vedettseg_amerikai_vakcina_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e44fd7e-25a4-4d66-bb72-3755d0a64dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72ebccf-6202-4159-a3c8-e5ecbf0d6c20","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_Vedettseg_amerikai_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. november. 16. 13:39","title":"94,5 százalékos védettséget nyújt a Moderna koronavírus elleni vakcinája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd2a0f8-7398-44c0-a685-e4042052da2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézményben összesen 23 lakónál és 6 dolgozónál igazolták a fertőzést.","shortLead":"Az intézményben összesen 23 lakónál és 6 dolgozónál igazolták a fertőzést.","id":"20201116_Koronavirus_kecskemeti_idosotthon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fd2a0f8-7398-44c0-a685-e4042052da2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"944c9753-9bff-4cbc-b0ae-84a808716ba7","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_Koronavirus_kecskemeti_idosotthon","timestamp":"2020. november. 16. 14:47","title":"Hárman meghaltak koronavírusban egy kecskeméti idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz azt mondta, a vakcina csak egy újabb eszköz lesz, ami nem helyettesíti az eddigieket.","shortLead":"Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz azt mondta, a vakcina csak egy újabb eszköz lesz, ami nem helyettesíti az eddigieket.","id":"20201116_who_vakcina_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c77facd7-87d2-46ae-8a63-b4b13a87f3d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_who_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. november. 16. 15:48","title":"A WHO elnöke szerint a vakcinától még nem fog véget érni a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219f537e-416f-426f-9ae8-8425bdc30074","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Dézsi Csaba polgármester megtalálta a kiskaput, egyben a belváros elözönlésének ellenszerét.","shortLead":"Dézsi Csaba polgármester megtalálta a kiskaput, egyben a belváros elözönlésének ellenszerét.","id":"20201115_Gyorben_is_ingyenes_a_parkolas_csak_kerekbilincs_jar_erte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=219f537e-416f-426f-9ae8-8425bdc30074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"220a3d8e-9a47-429e-9900-f69c10adf831","keywords":null,"link":"/cegauto/20201115_Gyorben_is_ingyenes_a_parkolas_csak_kerekbilincs_jar_erte","timestamp":"2020. november. 15. 09:03","title":"Győrben is ingyenes a parkolás, csak kerékbilincs jár érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba451d3-8b8a-4214-a261-d0772d1f950a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez történik, ha egyszerre kell védekezni a koronavírussal szemben, és teljesíteni a gyerekek kívánságait.","shortLead":"Ez történik, ha egyszerre kell védekezni a koronavírussal szemben, és teljesíteni a gyerekek kívánságait.","id":"20201116_koronavirus_mikulas_connecticut_karacsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fba451d3-8b8a-4214-a261-d0772d1f950a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217aa4e5-be39-4e1b-ba3e-b0a68f915937","keywords":null,"link":"/elet/20201116_koronavirus_mikulas_connecticut_karacsony","timestamp":"2020. november. 16. 14:28","title":"Plexifal választotta el a Mikulást a gyerekektől Connecticutban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a418babf-f05f-4f45-9a22-3598462778f8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szabadkereskedelem diadalának nevezte Li Ko-csiang kínai miniszterelnök, hogy az ASEAN-tagállamok és partnereik vasárnap aláírták az egyezséget, amely 2,2 milliárd emberre és a globális GDP csaknem harmadára terjed ki.","shortLead":"A szabadkereskedelem diadalának nevezte Li Ko-csiang kínai miniszterelnök, hogy az ASEAN-tagállamok és partnereik...","id":"20201115_Az_ASEANorszagok_es_partnereik_a_vilag_legnagyobb_szabadkereskedelmi_megallapodasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a418babf-f05f-4f45-9a22-3598462778f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80062166-7aa9-48e7-9576-3099250742a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201115_Az_ASEANorszagok_es_partnereik_a_vilag_legnagyobb_szabadkereskedelmi_megallapodasa","timestamp":"2020. november. 15. 15:34","title":"Az ASEAN-országok és partnereik: a világ legnagyobb szabadkereskedelmi megállapodása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]