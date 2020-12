Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elvégzett tesztek majdnem fele pozitív lett.","shortLead":"Az elvégzett tesztek majdnem fele pozitív lett.","id":"20201230_csehorszag_rekord_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0a72df-67a9-4195-ab64-8aac3636fee8","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_csehorszag_rekord_jarvany","timestamp":"2020. december. 30. 11:42","title":"Rekordot döntött az egy nap alatt regisztrált új fertőzöttek száma Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán délelőtt e-mailben tájékoztatta ügyfeleit a Brendon Gyermekáruház Kft., hogy rendszerét kibertámadás érte. Emiatt nemcsak elérhetetlenné váltak egy időre a felhasználói fiókok és az online vásárlás, de a támadók a felhasználók adataihoz is hozzáférhettek.","shortLead":"Szerdán délelőtt e-mailben tájékoztatta ügyfeleit a Brendon Gyermekáruház Kft., hogy rendszerét kibertámadás érte...","id":"20201230_zsarolovirus_brendon_kibertamadas_felhasznaloi_adatok_adatszivargas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed44d7d-772a-423c-b2e4-2a06f9a39855","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_zsarolovirus_brendon_kibertamadas_felhasznaloi_adatok_adatszivargas","timestamp":"2020. december. 30. 13:03","title":"Kibertámadás érte a Brendon babaáruházat, felhasználói adatokat is lophattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz kormányzat tervei szerint januárban már lehetne igényelni a speciális útleveleket.","shortLead":"Az orosz kormányzat tervei szerint januárban már lehetne igényelni a speciális útleveleket.","id":"20201229_oroszorszag_koronavirus_oltas_utlevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96969e6c-62d7-4fb3-97ee-c3257b14b879","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_oroszorszag_koronavirus_oltas_utlevel","timestamp":"2020. december. 29. 19:49","title":"Oroszország koronavírus-oltást igazoló útlevelet vezethet be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16828e53-b1bc-452b-b001-9101b6890993","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A szakszervezetek és a munkaadók képviselői ma tárgyaltak utoljára ebben az évben a minimálbér összegéről, de megállapodás továbbra sincs. Egyik oldal sem enged.","shortLead":"A szakszervezetek és a munkaadók képviselői ma tárgyaltak utoljára ebben az évben a minimálbér összegéről, de...","id":"20201230_minimalber_keresetek_egyeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16828e53-b1bc-452b-b001-9101b6890993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea4be7f-d166-4c8c-915a-fba3a962c8d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201230_minimalber_keresetek_egyeztetes","timestamp":"2020. december. 30. 15:00","title":"Bruttó 3050 forinton múlik a jövő évi minimálbér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f4c9f28-f2ab-4426-86e2-6f7c9eb3b610","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kaposváron, Lentiben, Nagykanizsán, Pécsen és Zalaegerszegen is lehetett érezni a mai földrengéseket.","shortLead":"Kaposváron, Lentiben, Nagykanizsán, Pécsen és Zalaegerszegen is lehetett érezni a mai földrengéseket.","id":"20201230_foldrenges_magyarorszag_horvatorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f4c9f28-f2ab-4426-86e2-6f7c9eb3b610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35060f90-f55c-433d-8d22-4afdf6550192","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_foldrenges_magyarorszag_horvatorszag","timestamp":"2020. december. 30. 12:21","title":"A szerda reggeli földrengéseket is lehetett érezni Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cfdd5e9-e1ea-468d-8299-11c00c818baa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt ember meghalt és többtucatnyian megsebesültek.","shortLead":"Öt ember meghalt és többtucatnyian megsebesültek.","id":"20201230_robbanas_lovoldozes_aden_repuloter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cfdd5e9-e1ea-468d-8299-11c00c818baa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdb2b64-ac39-40a0-bfb7-9eeb92606d62","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_robbanas_lovoldozes_aden_repuloter","timestamp":"2020. december. 30. 14:35","title":"Robbanások és lövöldözés volt az ádeni repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da8d3f4f-a77f-4e76-b474-7e13fadd25c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma tovább csökkent. ","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma tovább csökkent. ","id":"20201231_Kozel_3000_uj_fertozott_es_108_ujabb_aldozata_van_a_jarvanynak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da8d3f4f-a77f-4e76-b474-7e13fadd25c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"801d55a6-acb2-4646-8b89-cc1cd6f20c82","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_Kozel_3000_uj_fertozott_es_108_ujabb_aldozata_van_a_jarvanynak","timestamp":"2020. december. 31. 09:31","title":"Közel 3000 új fertőzött, és 108 újabb áldozata van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország keleti és déli részein lehet 10 foknál is több.","shortLead":"Az ország keleti és déli részein lehet 10 foknál is több.","id":"20201230_idojaras_omsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea182bb-03d1-43a7-9251-5db7327cc339","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_idojaras_omsz","timestamp":"2020. december. 30. 05:22","title":"Marad a 10 fok körüli idő, visszatér az eső is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]