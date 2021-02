Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92f9033e-d257-40cc-b35b-76d4c8031138","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A repülő, amely a vakcinákat szállítja, már elindult Pekingbe.","shortLead":"A repülő, amely a vakcinákat szállítja, már elindult Pekingbe.","id":"20210215_knai_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92f9033e-d257-40cc-b35b-76d4c8031138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ff8175-a587-4650-8d7a-16e7845b1368","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_knai_vakcina","timestamp":"2021. február. 15. 05:35","title":"550 ezer kínai vakcina érkezik kedden Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2487f619-f727-44e4-8b92-e0fe3e3dbd01","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani hétfőn az M0-s autóút M5-ös autópálya felé vezető oldalán a ráckevei Duna-ági hídon és az M1-es autópálya M0-sra vezető, Hegyeshalom-Győr felőli csomóponti ágán - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vasárnap az MTI-vel.","shortLead":"Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani hétfőn az M0-s autóút M5-ös autópálya felé vezető oldalán...","id":"20210214_Lezarasokkal_indul_a_het_az_M0ason_erdemes_lesz_elore_tajekozodni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2487f619-f727-44e4-8b92-e0fe3e3dbd01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2b7623-3712-411e-982c-37adeaec36e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Lezarasokkal_indul_a_het_az_M0ason_erdemes_lesz_elore_tajekozodni","timestamp":"2021. február. 14. 17:48","title":"Lezárásokkal indul a hét az M0-áson, érdemes lesz előre tájékozódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c1a394-235f-4744-8717-d7e15db84490","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új kutatás eredményei azt mutatják, hogy Kanadában és az Amerikai Egyesült Államokban is jóval hosszabb, és intenzívebb pollenszezont eredményez a változó éghajlat.","shortLead":"Egy új kutatás eredményei azt mutatják, hogy Kanadában és az Amerikai Egyesült Államokban is jóval hosszabb, és...","id":"20210214_Nem_is_tudjak_meg_az_allergiasok_milyen_rossz_hir_szamukra_a_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05c1a394-235f-4744-8717-d7e15db84490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe72bdbf-7c54-441f-ae07-32fba73e0287","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_Nem_is_tudjak_meg_az_allergiasok_milyen_rossz_hir_szamukra_a_klimavaltozas","timestamp":"2021. február. 14. 15:20","title":"Nem is tudják még az allergiások, milyen rossz hír lehet számukra a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8562309-dd51-44ec-99a6-4584a03a0587","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Biztató hallgatottsággal startolt el hétfőn a Klubrádió, amely mostantól kizárólag a világhálón fogható: 16 ezren kattintottak valamelyik webes csatornán az analóg frekvenciáját elvesztő adó első reggeli műsorára. A hvg.hu ott volt az adó stúdiójában az első órákban, láttuk, ahogy a kollégák kapkodják a telefonokat, mert sok hallgató egyelőre nem tudott megküzdeni a digitális átállással. Furcsa visszajelzések is jöttek arról, hogy mintha mégis tovább szólna a Klubrádió, pedig azt pontban éjfélkor a Médiatanács döntésének megfelelően lekapcsolták. ","shortLead":"Biztató hallgatottsággal startolt el hétfőn a Klubrádió, amely mostantól kizárólag a világhálón fogható: 16 ezren...","id":"20210215_klubradio_online_indulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8562309-dd51-44ec-99a6-4584a03a0587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086d6308-da98-49d2-a22c-42fe43ee7016","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_klubradio_online_indulas","timestamp":"2021. február. 15. 14:00","title":"Várakozás feletti hallgatottság, rejtélyes kalózkodás – így indult neten a Klubrádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db55aaf-a000-4a9b-aa57-28a6ad311b1b","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Évek óta nem osztott ki olyan kevés munkahelyteremtési támogatást a kormány, mint 2020-ban. Kiemelkedően nagy projekt nem volt, de az egy munkahelyre jutó átlagos támogatás összege nőtt. A legtöbb pénzt szokás szerint multik kapták, a magyarok közül kiemelhető Rhimkulov Ruszlan Új Selyemútra épülő logisztikai központja.","shortLead":"Évek óta nem osztott ki olyan kevés munkahelyteremtési támogatást a kormány, mint 2020-ban. Kiemelkedően nagy projekt...","id":"20210215_ekd_munkahely_beruhazas_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6db55aaf-a000-4a9b-aa57-28a6ad311b1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3494ff4-11d8-49b4-8726-45b80dae4f97","keywords":null,"link":"/kkv/20210215_ekd_munkahely_beruhazas_tamogatas","timestamp":"2021. február. 15. 17:00","title":"A munkahely is megdrágult: a kormány 2020-ban már 16 millió forintért vette darabját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c85cdcb-a599-49b7-9c3e-157904a4f9a5","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Nem titok, hogy Orbán Viktornak előkóstolója is van, bár leginkább csak hivatalos programok helyszínein lép akcióba - írta a Blikk. Utánajártunk, igaz-e ez.","shortLead":"Nem titok, hogy Orbán Viktornak előkóstolója is van, bár leginkább csak hivatalos programok helyszínein lép akcióba...","id":"20210215_Tenyleg_van_Orbannak_elokostoloja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c85cdcb-a599-49b7-9c3e-157904a4f9a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04018b12-b672-423d-9fe1-2e5fe8619b57","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_Tenyleg_van_Orbannak_elokostoloja","timestamp":"2021. február. 15. 14:10","title":"Tényleg van Orbánnak előkóstolója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094c13d6-bea5-4414-be28-6a06850ff6c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még nem döntöttek Putyin Clubhouse-os csatlakozásáról.","shortLead":"Még nem döntöttek Putyin Clubhouse-os csatlakozásáról.","id":"20210215_elon_musk_putyin_clubhouse","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=094c13d6-bea5-4414-be28-6a06850ff6c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315f01fb-36cd-4a2d-94fa-e8482481b9c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_elon_musk_putyin_clubhouse","timestamp":"2021. február. 15. 17:41","title":"A Kreml nem utasította el élből Elon Musk meghívását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99024abb-d395-43a5-ba75-8d0f7a8255d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az intézet a túlzott bizalom veszélyeire hívja fel a figyelmet Valentin-nap alkalmából.","shortLead":"Az intézet a túlzott bizalom veszélyeire hívja fel a figyelmet Valentin-nap alkalmából.","id":"20210213_nemzeti_kibervdelmi_intezet_valentinnap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99024abb-d395-43a5-ba75-8d0f7a8255d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d713bf-6703-48ca-8e9b-4fd7af0480c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210213_nemzeti_kibervdelmi_intezet_valentinnap","timestamp":"2021. február. 13. 21:09","title":"Kisfilmben veszi el a kedvünket az online ismerkedéstől a Nemzeti Kibervédelmi Intézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]