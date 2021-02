Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49510272-e1db-4c76-81bf-2fdf77e571a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Roberto Saviano is megemlékezett a Klubrádió elhallgattatásáról.\r

\r

","shortLead":"Roberto Saviano is megemlékezett a Klubrádió elhallgattatásáról.\r

\r

","id":"20210218_A_Gomorra_iroja_szerint_szabalyszeru_kivegzes_a_Klubradio_elhallgattatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49510272-e1db-4c76-81bf-2fdf77e571a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15f1751-3eed-49d0-9b2a-51a87e716e18","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_A_Gomorra_iroja_szerint_szabalyszeru_kivegzes_a_Klubradio_elhallgattatasa","timestamp":"2021. február. 18. 05:30","title":"A Gomorra írója szerint szabályszerű kivégzés a Klubrádió elhallgattatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d96c71-aa3d-4f4b-8f19-343a984a7161","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Továbbra is hatalmas különbségek vannak a hazai jövedelmek között. ","shortLead":"Továbbra is hatalmas különbségek vannak a hazai jövedelmek között. ","id":"20210217_Tobb_mint_ketmillio_magyar_kap_a_letminimumhoz_sem_elegendo_jovedelmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4d96c71-aa3d-4f4b-8f19-343a984a7161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea3dc8e9-ac20-4168-87b1-950dd56fedf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_Tobb_mint_ketmillio_magyar_kap_a_letminimumhoz_sem_elegendo_jovedelmet","timestamp":"2021. február. 17. 06:44","title":"Több mint kétmillió magyar kap a létminimumhoz sem elegendő jövedelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cdce1cf-93f7-4b90-a8f9-2e2780243176","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"elet","description":"Hóviharokkal tarkított hidegfront érte el hétfőn az Egyesült Államok déli részét, Texas szinte teljesen megbénult. Egy kint tanuló magyar egyetemista mesélte el, hogyan élik meg a váratlan helyzetet. ","shortLead":"Hóviharokkal tarkított hidegfront érte el hétfőn az Egyesült Államok déli részét, Texas szinte teljesen megbénult...","id":"20210217_USA_Texas_hovihar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cdce1cf-93f7-4b90-a8f9-2e2780243176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe76d802-0e43-4ab6-8cd6-ee27ab97a5db","keywords":null,"link":"/elet/20210217_USA_Texas_hovihar","timestamp":"2021. február. 17. 17:00","title":"Se tömegközlekedés, se áram – Texas fővárosából meséltek nekünk a hirtelen lecsapó hóvihar következményeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507e35b9-6621-4ca3-9bdb-b38d86b2cedc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az arckifejezés és az érzelmek közötti kapcsolat nem mindig olyan egyszerű, mint amilyennek látszik.



","shortLead":"Az arckifejezés és az érzelmek közötti kapcsolat nem mindig olyan egyszerű, mint amilyennek látszik.



","id":"20210216_A_nevetes_boldogit_vagy_azert_nevetunk_mert_boldogok_vagyunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=507e35b9-6621-4ca3-9bdb-b38d86b2cedc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c42510d-a6fd-4dd8-88c1-e56e0f93b6ed","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210216_A_nevetes_boldogit_vagy_azert_nevetunk_mert_boldogok_vagyunk","timestamp":"2021. február. 16. 12:30","title":"A nevetés boldogít, vagy azért nevetünk, mert boldogok vagyunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8b73758-2124-4866-806c-19ef58c8b9e9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Olasz geofizikusok szerint a vulkán rég nem tapasztalt erővel tört ki.","shortLead":"Olasz geofizikusok szerint a vulkán rég nem tapasztalt erővel tört ki.","id":"20210216_etna_vulkan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8b73758-2124-4866-806c-19ef58c8b9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d752435-1997-4641-bea4-a8bd0e8e60c1","keywords":null,"link":"/vilag/20210216_etna_vulkan","timestamp":"2021. február. 16. 20:50","title":"Újra kitört az Etna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Az utóbbi időszakban rég nem látott tempóban nő az olaj ára, és az elemzők szerint ez a trend aligha fordul meg a következő időszakban. Hiába zöldül világszerte a gazdaság, az átálláshoz is kell az olaj, így hiába a hurráoptimizmus, vélhetően egy ideig még velünk maradnak a fúrótornyok, és a benzin ára is inkább nőni fog, mint csökkenni.","shortLead":"Az utóbbi időszakban rég nem látott tempóban nő az olaj ára, és az elemzők szerint ez a trend aligha fordul meg...","id":"20210217_olajipar_olajar_zold_gazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd6bbe6b-728b-4c00-94ff-87253361daba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_olajipar_olajar_zold_gazdasag","timestamp":"2021. február. 17. 11:00","title":"Évekig velünk maradhat a 400 forintos benzinár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b38fb0-7532-4609-8826-98fbd1581bfb","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210218_Marabu_Feknyuz_Ime_az_oltasi_terv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42b38fb0-7532-4609-8826-98fbd1581bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c3eb45-c1d8-426c-8b70-3dc639d48143","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Marabu_Feknyuz_Ime_az_oltasi_terv","timestamp":"2021. február. 18. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Íme az oltási terv!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Harvard Egyetem tudósai egy új elmélettel álltak elő arról, honnan származhatott az az égitest, ami globális katasztrófát okozott a Földön.","shortLead":"A Harvard Egyetem tudósai egy új elmélettel álltak elő arról, honnan származhatott az az égitest, ami globális...","id":"20210216_jupiter_meteorit_dinoszauruszok_kipusztulasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f2e950a-0a0e-4a0f-8d34-34fb089596a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_jupiter_meteorit_dinoszauruszok_kipusztulasa","timestamp":"2021. február. 16. 12:03","title":"A Jupiter lőhette el a Föld felé a meteoritot, ami kipusztította a dinoszauruszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]