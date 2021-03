Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a17a584-73af-4c50-834b-686010444fb9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A nő és a férfi alapanyagokat és eszközöket kért, amit a saját lakásukhoz használtak fel.","shortLead":"A nő és a férfi alapanyagokat és eszközöket kért, amit a saját lakásukhoz használtak fel.","id":"20210306_Lakberendezes_festekbolt_hazaspar_Kiskunfelegyhaza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a17a584-73af-4c50-834b-686010444fb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473cd7bc-c472-4c2e-a4fc-7cf553d264bb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210306_Lakberendezes_festekbolt_hazaspar_Kiskunfelegyhaza","timestamp":"2021. március. 06. 16:47","title":"Magát lakberendezőnek kiadva vitt el több százezer forint értékű terméket egy házaspár a kiskunfélegyházi festékboltból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c785c7bc-262d-41cf-8603-c1ba6e00925c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google X laborjában egy olyan viselhető eszközön dolgoznak, amellyel egy tömegből is ki lehetne hallani egy adott személy hangját.","shortLead":"A Google X laborjában egy olyan viselhető eszközön dolgoznak, amellyel egy tömegből is ki lehetne hallani egy adott...","id":"20210308_google_alphabet_wolverine_emberi_hallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c785c7bc-262d-41cf-8603-c1ba6e00925c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f336167-a783-4601-88ef-965aa32adc8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_google_alphabet_wolverine_emberi_hallas","timestamp":"2021. március. 08. 09:33","title":"Titkos kütyün dolgozik a Google, ami szuperhallást adhat az embernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18439a05-852b-4bcb-a4b7-92dadca9d674","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A dalai láma megkapta egy dharamszalai kórházban a koronavírus elleni oltás első adagját. A buddhista vallási vezető nagyon hasznosnak nevezte a vakcinát, és arra biztatta az embereket, hogy minél többen oltassák be magukat.","shortLead":"A dalai láma megkapta egy dharamszalai kórházban a koronavírus elleni oltás első adagját. A buddhista vallási vezető...","id":"20210307_A_dalai_lama_is_megkapta_elso_oltasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18439a05-852b-4bcb-a4b7-92dadca9d674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34fa2a77-86ff-4a94-8223-ed132fce4fa9","keywords":null,"link":"/elet/20210307_A_dalai_lama_is_megkapta_elso_oltasat","timestamp":"2021. március. 07. 09:30","title":"A dalai láma is megkapta az első oltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c7ef1c-7003-49e6-8bf0-1f56a0ca6238","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint közel egy hónap múlva érhetjük el a két és félmilliós számot.","shortLead":"A miniszterelnök szerint közel egy hónap múlva érhetjük el a két és félmilliós számot.","id":"20210306_Orban_Viktor_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94c7ef1c-7003-49e6-8bf0-1f56a0ca6238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88799a43-c829-4909-87ad-8fc3170691ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210306_Orban_Viktor_oltas","timestamp":"2021. március. 06. 18:20","title":"Orbán: Május elejére több mint 4 és félmillió ember lesz beoltva Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28671a2f-aae6-4d14-931b-3575cce59e5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple új szolgáltatása lehetővé teszi, hogy az iCloudban őrzött fotók automatikusan átkerüljenek a Google fotótárába.","shortLead":"Az Apple új szolgáltatása lehetővé teszi, hogy az iCloudban őrzött fotók automatikusan átkerüljenek a Google fotótárába.","id":"20210308_apple_iclouds_fotok_athelyezese_google_fotokba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28671a2f-aae6-4d14-931b-3575cce59e5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5740401-83c8-45c2-8664-5eee838f79a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_apple_iclouds_fotok_athelyezese_google_fotokba","timestamp":"2021. március. 08. 07:03","title":"Ha iPhone-ja van, mostantól átpakolhatja fotóit a Google tárhelyére is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8940bf15-e878-416c-b527-b242631c8d3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy öt országban elvégzett felmérés szerint a nőknek körülbelül az egyharmada próbálja eltitkolni a menopauza tüneteit a munkahelyén. ","shortLead":"Egy öt országban elvégzett felmérés szerint a nőknek körülbelül az egyharmada próbálja eltitkolni a menopauza tüneteit...","id":"20210308_A_menopauza_valtozokor_nok_munkahelyek_noi_munkavallalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8940bf15-e878-416c-b527-b242631c8d3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77468fe2-437f-433d-ac58-e654042e21b4","keywords":null,"link":"/elet/20210308_A_menopauza_valtozokor_nok_munkahelyek_noi_munkavallalok","timestamp":"2021. március. 08. 11:37","title":"A menopauzát nem érdekli, hogy éppen dolgozunk – a változókort tiszteletben tartó munkahelyekre lenne szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több weboldalon is azonosítottak ezzel kapcsolatos beszámolókat.","shortLead":"Több weboldalon is azonosítottak ezzel kapcsolatos beszámolókat.","id":"20210307_Megindult_az_orosz_dezinformacio_a_nyugati_vakcinak_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b80c73-6d55-43a6-83bc-3799ce430ade","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_Megindult_az_orosz_dezinformacio_a_nyugati_vakcinak_ellen","timestamp":"2021. március. 07. 18:42","title":"Megindult az orosz dezinformáció a nyugati vakcinák ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0e8b3b-3de1-4eeb-a27a-b9bf8cf441e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az érdeklődők közel negyedét veszítette el egyetlen nap alatt az Ingatlan.com a múlt héten. Mégsem féltik a piacot a harmadik hullámtól.","shortLead":"Az érdeklődők közel negyedét veszítette el egyetlen nap alatt az Ingatlan.com a múlt héten. Mégsem féltik a piacot...","id":"20210308_lakaspiac_ingatlancom_korlatozasok_bejelentese_visszaeses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e8b3b-3de1-4eeb-a27a-b9bf8cf441e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88e24eb-4fc3-47cb-8190-7b1746595fb5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210308_lakaspiac_ingatlancom_korlatozasok_bejelentese_visszaeses","timestamp":"2021. március. 08. 09:57","title":"Gyomrost adott a lakáspiacnak a korlátozások bejelentése, de csak két napig fájt az ütés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]