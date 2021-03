Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ha bárki kritizálja a magyar kormányt, azt Orbán Viktor PR-szolgálata azonnal úgy veszi, hogy a népet és a hazát érte támadás – írja a legolvasottabb német lap tudósítója, aki igen jól ismeri a térséget. ","shortLead":"Ha bárki kritizálja a magyar kormányt, azt Orbán Viktor PR-szolgálata azonnal úgy veszi, hogy a népet és a hazát érte...","id":"20210313_Suddeutsche_Zeitung_Orban_Viktor_lapszemle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a817d1-4fe5-4242-8706-831be61e9ade","keywords":null,"link":"/360/20210313_Suddeutsche_Zeitung_Orban_Viktor_lapszemle","timestamp":"2021. március. 13. 09:30","title":"Süddeutsche Zeitung: Orbánék minden bírálatra ugyanazt szajkózzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc496dd-d97c-47b5-976a-66315a622dfd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szuperföldnek minősített TOI-1685 b egy olyan csillag környékén helyezkedik el, amely mintegy 122,5 fényévre fekszik tőlünk.","shortLead":"A szuperföldnek minősített TOI-1685 b egy olyan csillag környékén helyezkedik el, amely mintegy 122,5 fényévre fekszik...","id":"20210312_exobolygo_toi_1685_b_tess_urszonda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dc496dd-d97c-47b5-976a-66315a622dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9da98b0-2bda-4d60-bd0b-05a9dfb34d0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_exobolygo_toi_1685_b_tess_urszonda","timestamp":"2021. március. 12. 15:03","title":"Elképesztő sebességgel keringő bolygót találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ffbc2b-c6ae-401d-b79b-96f0f1018b05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy divatmagazin közölt néhány fotót és hozzá fura magyarázatot gyerekruhákról. A jogvédők szerint gyerekeket szexualizált ezzel a magazin, az viszont nem érti, miért.\r

\r

","shortLead":"Egy divatmagazin közölt néhány fotót és hozzá fura magyarázatot gyerekruhákról. A jogvédők szerint gyerekeket...","id":"20210313_Lehete_szexinek_nevezni_egy_gyerekruhat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8ffbc2b-c6ae-401d-b79b-96f0f1018b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea15410c-dbab-4a5f-8c82-8729854b58f8","keywords":null,"link":"/elet/20210313_Lehete_szexinek_nevezni_egy_gyerekruhat","timestamp":"2021. március. 13. 11:52","title":"Lehet-e „szexinek nevezni” egy gyerekruhát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ae2735-c97d-4a21-9e54-acf4b491c4b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ügy miatt kell felelnie Bedének: a Nyugati téri akciója miatt, amikor egy DK-s standot rugdosott, illetve a HVG munkatársának az inzultálása miatt.","shortLead":"Két ügy miatt kell felelnie Bedének: a Nyugati téri akciója miatt, amikor egy DK-s standot rugdosott, illetve a HVG...","id":"20210312_vademeles_ugyeszseg_Bede_Zsolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47ae2735-c97d-4a21-9e54-acf4b491c4b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01847003-308d-4f47-b497-877c4fea8887","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_vademeles_ugyeszseg_Bede_Zsolt","timestamp":"2021. március. 12. 18:15","title":"Vádat emelt az ügyészség Bede Zsolt ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a07fc4-dea7-441b-a8a3-8065898a991c","c_author":"","category":"itthon","description":"2-3 hetes csecsemőket is kezelnek, és egyre több gyereknek van szüksége mesterséges lélegeztetésre vagy műtüdőre a koronavírus harmadik hullámában a kórház belgyógyászatát vezető Szabó László szerint.","shortLead":"2-3 hetes csecsemőket is kezelnek, és egyre több gyereknek van szüksége mesterséges lélegeztetésre vagy műtüdőre...","id":"20210313_koronavirus_heim_pal_gyermekkorhaz_belgogyaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83a07fc4-dea7-441b-a8a3-8065898a991c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d69bc0b8-7274-4ef5-9bc3-716e73acd14d","keywords":null,"link":"/itthon/20210313_koronavirus_heim_pal_gyermekkorhaz_belgogyaszat","timestamp":"2021. március. 13. 09:36","title":"Csecsemőket is fertőz a Covid, egyre több gyerek kerül miatta a Heim Pál kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"febc7d25-74d2-4f13-b7b6-28b14c4130c2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Látta már Kásler Miklós Instagramját? Az internet egészen varázslatos zugaiba kalauzol ezúttal a Duma Aktuál. Ceglédi Zoltán vezetésével körbejárhatjuk a modern politikai kommunikáció frontvonalát, így a fideszes nagyágyúk mellett Jakab Péter és Gyurcsány Ferenc sem maradhat ki a sorból.","shortLead":"Látta már Kásler Miklós Instagramját? Az internet egészen varázslatos zugaiba kalauzol ezúttal a Duma Aktuál. Ceglédi...","id":"20210312_Duma_Aktual_Politikusok_az_Instagramon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=febc7d25-74d2-4f13-b7b6-28b14c4130c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00a6593-c1e3-42a4-a049-49ef2d36a75b","keywords":null,"link":"/360/20210312_Duma_Aktual_Politikusok_az_Instagramon","timestamp":"2021. március. 12. 19:00","title":"Duma Aktuál: Kásler a mappáival, Semjén poénokkal hasít az Instán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be8ff14f-8efb-4cb4-b715-c6acbf27e7d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mostanra elérhetetlenné vált beszélgetésben Dézsi Csaba András határozott véleményt fogalmazott meg az egészségügy átalakításáról, és a kormányzati elvonásokról is szót ejtett. ","shortLead":"A mostanra elérhetetlenné vált beszélgetésben Dézsi Csaba András határozott véleményt fogalmazott meg az egészségügy...","id":"20210312_dezsi_csaba_andras_interju_gyorplusz_eltunt_interju_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be8ff14f-8efb-4cb4-b715-c6acbf27e7d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef53d5b-5bee-46a8-9264-c2ecf42228e3","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_dezsi_csaba_andras_interju_gyorplusz_eltunt_interju_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2021. március. 12. 14:08","title":"Eltüntette a győri rádió a fideszes polgármester kormánykritikus interjúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc34de89-f167-45e4-9f25-130523ddca83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Harvard Egyetem és az Nvidia közösen fejlesztették ki az AtacWorks nevű rendszert, amely nemcsak időben rövidíti le a sejtek genomelemzését, de a jelenleginél olcsóbbá is teszi a metódust.","shortLead":"Az amerikai Harvard Egyetem és az Nvidia közösen fejlesztették ki az AtacWorks nevű rendszert, amely nemcsak időben...","id":"20210312_nvidia_harvard_mestersges_intelligencia_genomelemzes_kutatas_atacworks","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc34de89-f167-45e4-9f25-130523ddca83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"722ed138-b6bd-42db-84e6-25cdbad1285d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_nvidia_harvard_mestersges_intelligencia_genomelemzes_kutatas_atacworks","timestamp":"2021. március. 12. 12:03","title":"Két nap helyett 30 perc alatt jelzi az új mesterséges intelligencia, hogy Alzheimer-kóros lesz-e valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]