Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb67a157-0d7f-48ec-a537-451ba9a40fc6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vlagyimir Kramnyik, a sakkozás 14. világbajnoka több olyan módosítást is kitalált és kipróbált a Google mesterséges intelligenciája ellen, ami felrázhatja az unalmas partikat.","shortLead":"Vlagyimir Kramnyik, a sakkozás 14. világbajnoka több olyan módosítást is kitalált és kipróbált a Google mesterséges...","id":"20210317_sakk_uj_szabalyok_vlagyimir_kramnyik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb67a157-0d7f-48ec-a537-451ba9a40fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acb9fd2-3283-4b48-bc17-3d8fbd3ca156","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_sakk_uj_szabalyok_vlagyimir_kramnyik","timestamp":"2021. március. 17. 16:33","title":"Új szabályokkal reformálná meg az unalomba fulladó sakkpartikat Kramnyik nagymester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyertes állandó számokkal játszott, amelyekhez személyes kötődés is fűzi.","shortLead":"A nyertes állandó számokkal játszott, amelyekhez személyes kötődés is fűzi.","id":"20210318_lotto_nyertes_milliardos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30e69ad-520f-4a91-9e1a-356e5f9864a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210318_lotto_nyertes_milliardos","timestamp":"2021. március. 18. 10:15","title":"Megszólalt az ötös lottón majd 4 milliárdot nyert játékos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68721b9-002f-4f97-9e06-49e0250aaa5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az MTA közzétette a videót, amikor Lovász Lászlóval közlik, hogy ő nyerte a matematika legrangosabb nemzetközi díját.","shortLead":"Az MTA közzétette a videót, amikor Lovász Lászlóval közlik, hogy ő nyerte a matematika legrangosabb nemzetközi díját.","id":"20210317_Lovasz_Laszlo_Abel_dij_matematika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d68721b9-002f-4f97-9e06-49e0250aaa5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3101cf86-39c9-4e6f-a4df-60db563844da","keywords":null,"link":"/elet/20210317_Lovasz_Laszlo_Abel_dij_matematika","timestamp":"2021. március. 17. 15:23","title":"Nem vagyok rendesen felöltözve – videón Lovász László első reakciója az Abel-díjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f33a4e6c-26f0-473a-b59b-0fc93766ca87","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Visszatáncolt a kormány a Kocsis Zoltán-emlékház ötletétől, vagy a család támasztott túlzó igényeket? A művész özvegye nyilatkozott a HVG-nek.","shortLead":"Visszatáncolt a kormány a Kocsis Zoltán-emlékház ötletétől, vagy a család támasztott túlzó igényeket? A művész özvegye...","id":"20210317_Miert_nem_lesz_emlekhaza_Kocsis_Zoltannak_ha_mar_dontes_is_volt_rola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f33a4e6c-26f0-473a-b59b-0fc93766ca87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffdabaef-20ae-4f85-a7ee-88621a37e2b9","keywords":null,"link":"/elet/20210317_Miert_nem_lesz_emlekhaza_Kocsis_Zoltannak_ha_mar_dontes_is_volt_rola","timestamp":"2021. március. 17. 12:50","title":"Miért nem lesz emlékháza Kocsis Zoltánnak, ha már döntés is volt róla?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7fd1dc8-43c6-4289-b2fa-ed655d63679a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nincs elég példány a kockás mézevőkből, amelyek tovább adhatnák a párkereső éneket.","shortLead":"Nincs elég példány a kockás mézevőkből, amelyek tovább adhatnák a párkereső éneket.","id":"20210317_kockas_mezevok_parkereses_enekes_madarak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7fd1dc8-43c6-4289-b2fa-ed655d63679a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f1fba71-dd31-4ee4-ab31-75075934d7a3","keywords":null,"link":"/zhvg/20210317_kockas_mezevok_parkereses_enekes_madarak","timestamp":"2021. március. 17. 11:53","title":"Egy kihalás szélére sodródott madárfaj kezdi elfelejteni a párkereső énekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223c6442-3cd4-43c9-a992-eba1c11a3f64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rosszak a járványszámok, nem kizárt, hogy eltérő szabályokat vezetnek be az országban. Gulyás Gergely miniszter a Facebookon reagált: azt írta, álhír, hogy a kormány az ország egyes területeire vonatkozó korlátozásokra, illetve lezárásokra készül. ","shortLead":"Rosszak a járványszámok, nem kizárt, hogy eltérő szabályokat vezetnek be az országban. Gulyás Gergely miniszter...","id":"20210317_husvet_nyitas_szigor_megye_zaras_jarvanyugyi_adat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=223c6442-3cd4-43c9-a992-eba1c11a3f64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb3462b-5d6d-4f3c-9844-86187350b4ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_husvet_nyitas_szigor_megye_zaras_jarvanyugyi_adat","timestamp":"2021. március. 17. 15:38","title":"Index: Húsvétig biztos nem lesz nyitás, de még megyénkénti zárás is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy most nyilvánosságra hozott jelentés szerint Oroszország és Irán is megpróbálta befolyásolni a 2020-as amerikai elnökválasztási kampányt. A demokrata elnök erre reagált most.","shortLead":"Egy most nyilvánosságra hozott jelentés szerint Oroszország és Irán is megpróbálta befolyásolni a 2020-as amerikai...","id":"20210317_joe_biden_vlagyimir_putyin_amerikai_elnokvalasztas_oroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b712937-ebfd-415f-86a0-fa1f4e283f29","keywords":null,"link":"/vilag/20210317_joe_biden_vlagyimir_putyin_amerikai_elnokvalasztas_oroszorszag","timestamp":"2021. március. 17. 16:07","title":"Biden: Putyin egy lelketlen gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efcd0f5e-21fa-4eed-bda4-ab4e5ac0df85","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jó esély van rá, hogy Európában részben vagy teljesen el fog veszni még egy nyári turistaszezon a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Jó esély van rá, hogy Európában részben vagy teljesen el fog veszni még egy nyári turistaszezon a koronavírus-járvány...","id":"20210318_Morgan_Stanley_Veszelyben_a_nyari_szezon_Europaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efcd0f5e-21fa-4eed-bda4-ab4e5ac0df85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ee2398-b253-4a95-8eb1-bdb648d5e2b1","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_Morgan_Stanley_Veszelyben_a_nyari_szezon_Europaban","timestamp":"2021. március. 18. 14:44","title":"Könnyen lehet, hogy az idei nyári turisztikai szezon is elmarad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]