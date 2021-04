Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a994bdce-43d4-4f27-8a2c-dc6927681e5d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olimpiai bajnok sportlövő koronavírus-fertőzött volt.","shortLead":"Az olimpiai bajnok sportlövő koronavírus-fertőzött volt.","id":"20210409_igaly_diana_elhunyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a994bdce-43d4-4f27-8a2c-dc6927681e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e95ae26e-9726-4dee-8ccb-ef3cc0fcfdfc","keywords":null,"link":"/sport/20210409_igaly_diana_elhunyt","timestamp":"2021. április. 09. 12:40","title":"Orbán Viktor külön posztban búcsúzik az elhunyt Igaly Diánától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfit az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben tartják letartóztatásban, és egy ideig még biztosan ott is marad.","shortLead":"A férfit az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben tartják letartóztatásban, és egy ideig még biztosan ott...","id":"20210408_korhazi_tamado_sulyosabb_buncselekmenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df3d70a-aed5-4333-9b25-534b42faa073","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_korhazi_tamado_sulyosabb_buncselekmenyek","timestamp":"2021. április. 08. 12:36","title":"Még súlyosabb bűncselekményekkel gyanúsítják a Honvédkórházban betegekre támadó férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7953a91-bfbf-4652-ab0c-32910d675eff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Drámai a helyzet a kórházakban – írta Thomas Szekeres.","shortLead":"Drámai a helyzet a kórházakban – írta Thomas Szekeres.","id":"20210407_ausztria_karanten_orvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7953a91-bfbf-4652-ab0c-32910d675eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ee9c25-6803-4836-b694-8554951e6cb7","keywords":null,"link":"/vilag/20210407_ausztria_karanten_orvos","timestamp":"2021. április. 07. 17:49","title":"Egész Ausztriát karantén alá helyezné az osztrák orvosi kamara elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"300 ezer koronavírus-tesztet rendelt a cél érdekében a 2,1 milliós ország.","shortLead":"300 ezer koronavírus-tesztet rendelt a cél érdekében a 2,1 milliós ország.","id":"20210407_szlovenia_iskolak_nyitas_teszteles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2901e0-0f1b-45eb-8494-67b8b21be806","keywords":null,"link":"/vilag/20210407_szlovenia_iskolak_nyitas_teszteles","timestamp":"2021. április. 07. 19:44","title":"Az iskolák újranyitása előtt tesztelik a diákokat Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16638a82-007b-496d-8f0b-a2201f36089b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még az Egyesült Államokban is nagyon messze van a járvány vége. A Microsoftnál is inkább óvatosak, és két hónappal eltolják a redmondi campus megnyitását.","shortLead":"Még az Egyesült Államokban is nagyon messze van a járvány vége. A Microsoftnál is inkább óvatosak, és két hónappal...","id":"20210409_microsoft_redmondi_campus_ujranyitas_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16638a82-007b-496d-8f0b-a2201f36089b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb41146d-a344-42d0-94fa-b7158a184ff2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_microsoft_redmondi_campus_ujranyitas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 09. 12:03","title":"Óvatos a Microsoft, csak szeptemberre tervezi a „nagy nyitást”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f213e832-fe17-4498-bc99-8a69b0bc3df5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Donoros légcsőátültetést végeztek az Egyesült Államokban. Az orvosok szerint a szervátültetés reményt adhat azoknak a koronavírusos betegeknek, akiknek a lélegeztetőgép súlyosan károsította a légcsövét.","shortLead":"Donoros légcsőátültetést végeztek az Egyesült Államokban. Az orvosok szerint a szervátültetés reményt adhat azoknak...","id":"20210408_donoros_legcsoatultetes_usa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f213e832-fe17-4498-bc99-8a69b0bc3df5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea948ce0-6ab1-43c0-8690-aedbcaa1d50c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_donoros_legcsoatultetes_usa","timestamp":"2021. április. 08. 08:03","title":"18 órás műtét volt, de megérte: átültettek egy légcsövet az egyik emberből a másikba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Labdarúgó Szövetségnek szerdáig kellett informálnia az UEFA-t a nézők beengedéséről.","shortLead":"A Magyar Labdarúgó Szövetségnek szerdáig kellett informálnia az UEFA-t a nézők beengedéséről.","id":"20210408_Foci_Eb_Telt_haz_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4e8af0-3ccd-41d3-986a-abbbcb6b8227","keywords":null,"link":"/sport/20210408_Foci_Eb_Telt_haz_Budapest","timestamp":"2021. április. 08. 19:07","title":"Foci Eb: Telt ház is lehet a budapesti meccseken?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06e1e2a-ff63-4af3-9609-1aac678f618f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Visszatért az ipari termelés a járvány előtti utolsó hónap szintje fölé.","shortLead":"Visszatért az ipari termelés a járvány előtti utolsó hónap szintje fölé.","id":"20210408_ipar_termeles_ksh_statisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b06e1e2a-ff63-4af3-9609-1aac678f618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f541cac-7a6c-45bd-9979-82cbbd4fc689","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210408_ipar_termeles_ksh_statisztika","timestamp":"2021. április. 08. 09:00","title":"Úgy is nagyot nőtt a magyar ipar teljesítménye, hogy a járműiparé visszaesett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]