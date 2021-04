Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"199a48d9-4d52-480a-b005-2983acfb9d9a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Rekordösszegű, 18 milliárd jüanos (mintegy 2,75 milliárd dolláros) büntetést szabtak ki az Alibaba kínai internetes kiskereskedelmi portálra Kínában, amiért a vállalat a versenyszabályokat megsértve visszaélt monopolhelyzetével.","shortLead":"Rekordösszegű, 18 milliárd jüanos (mintegy 2,75 milliárd dolláros) büntetést szabtak ki az Alibaba kínai internetes...","id":"20210410_Tobb_mint_800_milliard_forintos_buntetest_kapott_az_Alibaba_Kinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=199a48d9-4d52-480a-b005-2983acfb9d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ed988f-0c82-4fe8-897c-a70468e853c8","keywords":null,"link":"/kkv/20210410_Tobb_mint_800_milliard_forintos_buntetest_kapott_az_Alibaba_Kinaban","timestamp":"2021. április. 10. 11:59","title":"Több mint 800 milliárd forintos büntetést kapott az Alibaba Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egyetlen telitalálatos szelvény volt a héten. ","shortLead":"Egyetlen telitalálatos szelvény volt a héten. ","id":"20210411_220_milliot_nyert_valaki_a_hatos_lotton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cceff26-7c97-4ee5-a944-84bebdd33617","keywords":null,"link":"/kkv/20210411_220_milliot_nyert_valaki_a_hatos_lotton","timestamp":"2021. április. 11. 17:05","title":"220 milliót nyert valaki a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb3c5ddb-fa29-43a9-8774-b7a9e9140c6a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Olaszországban két, Spanyolországban három gyilkosság elkövetésével vádolt szerbiai magyar férfi mindent megtett annak elkerülésére, hogy elszállítsák cellájából a hétfői tárgyalás helyszínére.","shortLead":"Az Olaszországban két, Spanyolországban három gyilkosság elkövetésével vádolt szerbiai magyar férfi mindent megtett...","id":"20210411_Feher_Norbert_ot_embert_megsebesitett_a_spanyolorszagi_bortoneben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb3c5ddb-fa29-43a9-8774-b7a9e9140c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effae8ac-55fd-4c93-8c0e-1567975d92b4","keywords":null,"link":"/vilag/20210411_Feher_Norbert_ot_embert_megsebesitett_a_spanyolorszagi_bortoneben","timestamp":"2021. április. 11. 19:51","title":"Fehér Norbert rátámadt a spanyol börtönőrökre, öt embert küldött kórházba ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közvélemény-kutató március végi felmérésében megkérdezettek több mint kétharmada szerint az egészségügyi ellátórendszer az összeomlás szélére került.","shortLead":"A közvélemény-kutató március végi felmérésében megkérdezettek több mint kétharmada szerint az egészségügyi...","id":"20210412_Publicus_Fidesz_szavazo_kormany_gazdasagi_intezkedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"180605d4-4bca-4ff5-8519-649fa38d0a2a","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_Publicus_Fidesz_szavazo_kormany_gazdasagi_intezkedes","timestamp":"2021. április. 12. 09:40","title":"Publicus: A Fidesz-szavazók negyede nem elégedett a kormány gazdasági intézkedéseivel a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78f98fd8-a0d7-4917-a168-598778f1caa1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Austin Russel azzal kezdte, hogy 12 évesen egy Nintendo DS-t megpróbált mobiltelefonná alakítani, mert nem vehetett magának sajátot. Mára a világ egyik legígéretesebb autóipari techcégének tulajdonosa.","shortLead":"Austin Russel azzal kezdte, hogy 12 évesen egy Nintendo DS-t megpróbált mobiltelefonná alakítani, mert nem vehetett...","id":"20210411_Bemutatjuk_a_vilag_legfiatalabb_dollarmilliardost_aki_sajat_erejebol_lett_az","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78f98fd8-a0d7-4917-a168-598778f1caa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a7ee7f7-83d5-4bd2-b190-36b5c3efda29","keywords":null,"link":"/cegauto/20210411_Bemutatjuk_a_vilag_legfiatalabb_dollarmilliardost_aki_sajat_erejebol_lett_az","timestamp":"2021. április. 11. 18:12","title":"Bemutatjuk a világ legfiatalabb új dollármilliárdosát, aki saját erejéből lett az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ingenuity hivatalosan április 11-én emelkedett volna a levegőbe, de egy probléma miatt ez most elmarad. A NASA három nap múlva próbálkozik majd a szerkezet magasba emelésével, amely az első irányított repülés lesz egy másik bolygón.","shortLead":"Az Ingenuity hivatalosan április 11-én emelkedett volna a levegőbe, de egy probléma miatt ez most elmarad. A NASA három...","id":"20210411_nasa_marsi_helikopter_dron_ingenuity_repules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983a851d-1544-4e90-87fe-7ef18e4ee1ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20210411_nasa_marsi_helikopter_dron_ingenuity_repules","timestamp":"2021. április. 11. 10:32","title":"Műszaki hiba miatt elhalasztja a marsi drón reptetését a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee618e41-396a-4cd0-a17b-007f1aaedc13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ittas volt a hajó vezetője, ő is a vízbe esett és utasa is. ","shortLead":"Ittas volt a hajó vezetője, ő is a vízbe esett és utasa is. ","id":"20210411_Vizbe_esett_a_hajorol_es_meghalt_egy_ember_a_RackeveiDunan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee618e41-396a-4cd0-a17b-007f1aaedc13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ad6473-45e9-4024-a68d-a86c87adaae1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210411_Vizbe_esett_a_hajorol_es_meghalt_egy_ember_a_RackeveiDunan","timestamp":"2021. április. 11. 10:15","title":"Vízbe esett a hajóról és meghalt egy ember a Ráckevei-Dunán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1dae05-eb3f-4038-9c25-c821b6eba253","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legtöbb kocsi tetején a brit lobogót is látni.","shortLead":"A legtöbb kocsi tetején a brit lobogót is látni.","id":"20210411_london_taxi_fulop_herceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a1dae05-eb3f-4038-9c25-c821b6eba253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0434b365-68fd-4a7f-b227-c86d361d781e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210411_london_taxi_fulop_herceg","timestamp":"2021. április. 11. 10:55","title":"A londoni taxisok sorban állva, autójukat kidíszítve búcsúznak Fülöp hercegtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]