[{"available":true,"c_guid":"f7dfcbf9-e852-4c2a-a51a-a505777e05b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Július elsejétől több, egyszer használatos műanyag termék forgalmazását tiltották meg, de sok más használatát is korlátozzák, vagy legalábbis jól megadóztatják. A szabálymódosítás után természetes alapú ételtartókat próbáltunk ki, hogy mennyire bírják a gyűrődést. Mikróztuk, sütöttünk, salátaöntettel áztattunk – itt a hvg.hu tesztje.","shortLead":"Július elsejétől több, egyszer használatos műanyag termék forgalmazását tiltották meg, de sok más használatát is...","id":"20210704_teszt_alternativ_eteltarolo_muanyagtorveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7dfcbf9-e852-4c2a-a51a-a505777e05b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04530919-abd0-459d-bcb1-f546e4e9fc38","keywords":null,"link":"/zhvg/20210704_teszt_alternativ_eteltarolo_muanyagtorveny","timestamp":"2021. július. 04. 17:00","title":"Forró sütő, olajos öntet, éles kés: alternatív ételtartókat teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97fd4cd2-cf0e-4175-9b38-262e54a814f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Most épp egy különleges emlékkoncerttel.



","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210704_Foci_helyett_emlekezes_Hoboval_Jim_Morrisonra_es_Brian_Johnsonra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97fd4cd2-cf0e-4175-9b38-262e54a814f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0657bef-b81e-4782-bbdc-0d0af5d6cfd7","keywords":null,"link":"/kultura/20210704_Foci_helyett_emlekezes_Hoboval_Jim_Morrisonra_es_Brian_Johnsonra","timestamp":"2021. július. 04. 09:30","title":"Foci helyett: Emlékezés Hobóval Jim Morrisonra és Brian Johnsonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aafe8eb6-b11a-4a49-99f7-40d0bd34ad3e","c_author":"Windisch Judit - Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Még 9 hónap van a választásokig, de Orbán Viktor már bejelentett egy sor olyan intézkedést, amelyekkel a szavazók szívét nyerné meg. A választások előtti pénzosztás Bod Péter Ákos közgazdászt a Medgyessy–Gyurcsány-érára emlékezteti, a GKI vezérigazgatója, Molnár László szerint pedig arra utal, hogy ettől a választástól tart a legjobban a Fidesz. Kérdés persze, mi valósul meg ténylegesen az eddigi bejelentésekből: az apró betűs részeken sok fog múlni. ","shortLead":"Még 9 hónap van a választásokig, de Orbán Viktor már bejelentett egy sor olyan intézkedést, amelyekkel a szavazók...","id":"20210705_gazdasasgpolitika_osztogatas_valasztasi_koltsegvetes_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aafe8eb6-b11a-4a49-99f7-40d0bd34ad3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735782d9-ca12-4dd0-add6-b81014022377","keywords":null,"link":"/360/20210705_gazdasasgpolitika_osztogatas_valasztasi_koltsegvetes_fidesz","timestamp":"2021. július. 05. 06:30","title":"Elemzők a pénzszórásról: A kormány intézkedései a félelemről szólnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"366e3ed5-bbdb-48f5-b52f-dbb8f88c5088","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Viharos tempóban zsugorodnak a tavaszi felfutásban bitcoinba fektetett megtakarítások, de ebből még nem következik, hogy ne lehetne jó üzletet csinálni belőle. ","shortLead":"Viharos tempóban zsugorodnak a tavaszi felfutásban bitcoinba fektetett megtakarítások, de ebből még nem következik...","id":"202126__bitcoin__kinai_tiltas__magyar_adoamnesztia__szabadesesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=366e3ed5-bbdb-48f5-b52f-dbb8f88c5088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22372829-6d40-40a1-ada5-2b12b6a0400a","keywords":null,"link":"/360/202126__bitcoin__kinai_tiltas__magyar_adoamnesztia__szabadesesben","timestamp":"2021. július. 03. 16:00","title":"Szabadesésben a bitcoin, de a profik még mindig bizakodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492f4ef1-53fd-45a5-af75-bb970659c2d7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például egy jól ismert kommunikációs aktussal. ","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210705_Foci_helyett_Mondatok_a_csodalkozasrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=492f4ef1-53fd-45a5-af75-bb970659c2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa0f9e9-9911-4652-9b3d-707a93b00039","keywords":null,"link":"/kultura/20210705_Foci_helyett_Mondatok_a_csodalkozasrol","timestamp":"2021. július. 05. 09:30","title":"Foci helyett: Mondatok a csodálkozásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3fb8004-1257-4185-adff-8f824721f54d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Őrsi Gergely polgármester a 24.hu-nak azt mondta, hogy már egyeztetnek a bérezés rendezéséről.","shortLead":"Őrsi Gergely polgármester a 24.hu-nak azt mondta, hogy már egyeztetnek a bérezés rendezéséről.","id":"20210704_nyari_taborok_tabor_ii_kerulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3fb8004-1257-4185-adff-8f824721f54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68121903-6581-456b-8393-65b6d24d8935","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_nyari_taborok_tabor_ii_kerulet","timestamp":"2021. július. 04. 08:33","title":"760 forintos órabérrel várják a tanárokat egy fővárosi kerület nyári táborába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f38b320-d5d1-4948-9ea2-3f5fb0cb93c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bajkai István, az Orbán-család korábbi ügyvédjének cégei több száz millióval gyarapodtak.","shortLead":"Bajkai István, az Orbán-család korábbi ügyvédjének cégei több száz millióval gyarapodtak.","id":"20210705_bajkai_istvan_arbevetel_tao_emmi_archeon_aponius_kft","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f38b320-d5d1-4948-9ea2-3f5fb0cb93c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512c0738-2303-4bd9-99f7-36af23a679b6","keywords":null,"link":"/kkv/20210705_bajkai_istvan_arbevetel_tao_emmi_archeon_aponius_kft","timestamp":"2021. július. 05. 09:24","title":"Nem ment rosszul a fideszes képviselőnek a járvány első évében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c3b69b2-d91f-4f1c-9364-d1c34bf0ab73","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"„Ő a mi csodafegyverünk” – mondta Radoslaw Sikorski volt külügyminiszter. Sokan tőle várják Kaczynski legyőzését 2023-ban, rögtön neki is látott a kormány támadásának, de a pártban sem mindenki örül.","shortLead":"„Ő a mi csodafegyverünk” – mondta Radoslaw Sikorski volt külügyminiszter. Sokan tőle várják Kaczynski legyőzését...","id":"20210703_Megmentokent_tert_vissza_Donald_Tusk_a_lengyel_belpolitikaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c3b69b2-d91f-4f1c-9364-d1c34bf0ab73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48fdf8d0-8c90-4ae3-8add-cdb4af714887","keywords":null,"link":"/vilag/20210703_Megmentokent_tert_vissza_Donald_Tusk_a_lengyel_belpolitikaba","timestamp":"2021. július. 03. 13:47","title":"Megmentőként tért vissza Donald Tusk a lengyel belpolitikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]