[{"available":true,"c_guid":"0dc17555-15de-458b-8df8-4ac993de1b25","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Minden előjel nélkül lépett működésbe a vulkán és kezdett el ömleni belőle a láva.","shortLead":"Minden előjel nélkül lépett működésbe a vulkán és kezdett el ömleni belőle a láva.","id":"20241224_Kilauea-vulkan-Hawaii-kitores","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0dc17555-15de-458b-8df8-4ac993de1b25.jpg","index":0,"item":"a84636fb-7aeb-4599-97c1-72bce46131bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20241224_Kilauea-vulkan-Hawaii-kitores","timestamp":"2024. december. 24. 16:25","title":"Videón, ahogy kitört a Kilauea vulkán Hawaiin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3bbfe0e-bb35-40a8-b302-b97c915dd3c4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ez még nem az ünnepi Facebook-poszt, de már majdnem az.","shortLead":"Ez még nem az ünnepi Facebook-poszt, de már majdnem az.","id":"20241224_Orban-Viktor-Tallai-Andras-karacsony-Facebook-Jezuska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3bbfe0e-bb35-40a8-b302-b97c915dd3c4.jpg","index":0,"item":"87a49bdd-5815-4387-bcca-79a37f604b26","keywords":null,"link":"/itthon/20241224_Orban-Viktor-Tallai-Andras-karacsony-Facebook-Jezuska","timestamp":"2024. december. 24. 09:44","title":"Orbán Viktor Tállai mellett jézuskázott egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a191b47-33f9-4c4d-bf79-c110b4f25d20","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Nem vonulhatunk el úgy év végi pihenőre, hogy ne emlékeznénk meg két fontos évfordulóról. Egyre nehezebb manapság olyasmit találni, ami nem szétválasztja, hanem összeköti a magyarokat, Bud Spencer és Terence Hill filmjeinek szeretete azonban biztosan ilyen, nem véletlen, hogy az RTL ismét a régi klasszikusokhoz nyúl majd szilveszterkor (is). Kettő közülük ráadásul kerek jubileumhoz érkezett idén, a Különben dühbe jövünk 1974-ben indult világhódító útjára, a Kincs, ami nincs magyarországi bemutatójának pedig 1984-ben örvendhettek a nézők (három évvel az olasz, amerikai és német premier után). Kvízünkben most a legelszántabb rajongók is tesztelhetik, mennyire figyeltek a részletekre elmúlt évtizedek számolatlan újranézése közben.","shortLead":"Nem vonulhatunk el úgy év végi pihenőre, hogy ne emlékeznénk meg két fontos évfordulóról. Egyre nehezebb manapság...","id":"20241223_kviz-bud-spencer-terence-hill-kulonben-duhbe-jovunk-kincs-ami-nincs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a191b47-33f9-4c4d-bf79-c110b4f25d20.jpg","index":0,"item":"f405778d-9536-469c-8af1-05029440a8bc","keywords":null,"link":"/kultura/20241223_kviz-bud-spencer-terence-hill-kulonben-duhbe-jovunk-kincs-ami-nincs","timestamp":"2024. december. 23. 13:56","title":"50 éves a sör-virsli verseny, 40 éve sajnáljuk Anulu fakardocskáját – Bud Spencer-Terence Hill-kvíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb7763bf-f885-41c6-abbb-d1e5d864b097","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Az uniós összehasonlító adatok alapján 2024-ben minden okuk megvolt a magyaroknak a búslakodásra. A HVG megbízásából készült Medián-felmérésből mégis derűsebb kép rajzolódik arról, hogy mit gondolnak a magyarok önmaguk és az ország helyzetéről.","shortLead":"Az uniós összehasonlító adatok alapján 2024-ben minden okuk megvolt a magyaroknak a búslakodásra. A HVG megbízásából...","id":"20241224_hvg-median-felmeres-kozhangulat-magyarorszag-2024","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb7763bf-f885-41c6-abbb-d1e5d864b097.jpg","index":0,"item":"c0071996-9d57-45c7-b43d-f9e407f3059d","keywords":null,"link":"/360/20241224_hvg-median-felmeres-kozhangulat-magyarorszag-2024","timestamp":"2024. december. 24. 07:00","title":"Medián-felmérés Magyarország mai helyzetéről: a magyar táj és a kultúra összeköti, a politika elválasztja az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Szélsőjobboldali szimpatizáns a magdeburgi merénylet mögött, az oroszok a választások mögött. Válogatásunk a világlapok cikkeiből.","shortLead":"Szélsőjobboldali szimpatizáns a magdeburgi merénylet mögött, az oroszok a választások mögött. Válogatásunk a világlapok...","id":"20241223_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"2bca9b3b-b69b-42dc-92dd-5971a0624f28","keywords":null,"link":"/360/20241223_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2024. december. 23. 10:42","title":"Nemzetközi lapszemle: Európa rettenetes événél csak még rosszabb jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesetben ketten életüket veszették.","shortLead":"A balesetben ketten életüket veszették.","id":"20241223_baleset-m5-autopalya-leallosav-mikrobusz-auto-karambol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"6b5fc938-599a-4a6b-964b-76ec36938101","keywords":null,"link":"/cegauto/20241223_baleset-m5-autopalya-leallosav-mikrobusz-auto-karambol","timestamp":"2024. december. 23. 09:17","title":"Leállósávban álló mikrobuszba rohant egy autó az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3d4db0-f3c3-4234-81d9-89b9091193c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor kormányfő a 8. lett az aktív képviselők sorrendjében, összesen 51 alkalommal beszélt az Országgyűlésben.","shortLead":"Orbán Viktor kormányfő a 8. lett az aktív képviselők sorrendjében, összesen 51 alkalommal beszélt az Országgyűlésben.","id":"20241223_Egyszer-sem-szolalt-fel-a-parlamentben-11-fideszes-es-egy-ellenzeki-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c3d4db0-f3c3-4234-81d9-89b9091193c4.jpg","index":0,"item":"4b856748-d960-4b88-bcaf-2db786a149ed","keywords":null,"link":"/itthon/20241223_Egyszer-sem-szolalt-fel-a-parlamentben-11-fideszes-es-egy-ellenzeki-kepviselo","timestamp":"2024. december. 23. 07:57","title":"Idén egyszer sem szólalt fel a parlamentben 11 fideszes és egy ellenzéki képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2afbbfe-be14-495a-84cc-09870e973c20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tajvani nő azt üzeni az időseknek, hogy mozogjanak. ","shortLead":"A tajvani nő azt üzeni az időseknek, hogy mozogjanak. ","id":"20241223_90-eves-sulyemelo-parkinson-kor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2afbbfe-be14-495a-84cc-09870e973c20.jpg","index":0,"item":"45f9e958-6978-418d-8930-57ade56bbd04","keywords":null,"link":"/elet/20241223_90-eves-sulyemelo-parkinson-kor","timestamp":"2024. december. 23. 08:42","title":"90 évesen nevezett be egy súlyemelő versenyre, miután Parkinson-kórral diagnosztizálták ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]