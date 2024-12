A kelet-közép európai régióra a szocializmustól függetlenül is remekül ráillik, hogy annyi mindenben hasonlítanak egymásra az itt élő népek, mint amennyi különös jelenség elválasztja őket egymástól.

Valahogy így alakult a szocializmusuk, szocializmusaink története is, ami néhol idegennek fog hatni a magyar olvasó számára, máshol viszont nagyon is ismerős lesz. Ilyen lehet például az NDK vezetésével szemben a környezetvédelem jegyében fellépő keletnémet ellenzék jelensége, már csak a Bős-nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetések miatt is. A keletnémet rendőrállam bukásáról Slachta Krisztina történésszel beszélgettünk.

Rendszerváltás 35 – A keletnémet rendőrállam, ami magától omlott össze Új sorozatunkban bemutatjuk a keleti blokkban végbement rendszerváltások, rendszerváltozások, rendszerváltoztatások történetét. A mostani részben a Német Demokratikus Köztársaság, vagyis az NDK felbomlásához vezető folyamatokat beszéltük át Slachta Krisztina történésszel, a téma kutatójával.

Az állampárt szinte mindenhol igyekezett a lehető legteljesebb kontroll alatt tartani a kulturális életet is, Csehszlovákiában kis túlzással a rendszerváltáshoz vezető folyamatot is az indította el, hogy a hatóságok letartóztatták, majd elítélték egy tiltott kategóriába sorolt rockzenekar tagjait. Bár a magyar rendszerváltás nem ilyesmiből sarjadt, ugyanakkor a itthon is indult boszorkányvadászat a CPG ellen és a zenekar tagjait ugyanúgy börtönbüntetésre ítélte a bíróság. A csehszlovák szocializmus történetét Krajcsír Lukács, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának (ÁBTL) tudományos munkatársa segített bemutatni.

Rendszerváltás 35 – A nagypályások ligájába vágyakozó, mosolytalan, rideg Csehszlovákia A rendszer a totális elnyomásban hitt, a magyar példától eltérően nem voltak beépített kulturális szelepek, ráadásul a szocialista blokk összeomlásának idején a nemzetiségi problémákkal is szembe kellett néznie. A humorra ellenségként tekintő, sótlan, szigorú csehszlovák szocializmus bukásáról Krajcsír Lukáccsal, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának tudományos munkatársával beszélgettünk.

Persze a hasonlóságok mellett tapinthatóak voltak a különbségek is. A magyar nyilvánosságnak sosem kellett megtapasztalnia azt a mértékű áruhiányt, ami a szovjet tagállamok nagy részében az utolsó évek folyamán a mindennapi valóság szerves része volt. Ukrajnában például onnantól kezdve tudta mindenki, hogy valami nincs rendben a Szovjetunióval, amikor az addigi közmondásos nemszeretem termék, a tengeri káposzta is eltűnt a polcokról. Az ukrán viszonyok között Fedinec Csilla, a HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa segített eligazodni.

Rendszerváltás 35 – Ukrajna, a nyolcvanas évek végének miniatűr Szovjetuniója Onnan lehetett tudni, hogy valami komoly baj van a Szovjetunióval, amikor a boltok polcairól a senki által nem szeretett tengerikáposzta-konzervek is eltűntek. Ukrajnában rendszerváltás helyett államfordulatról beszéltek, az országot súlyos gazdasági krízis rengette meg, és még George Bush elnök is azt tanácsolta nekik, hogy talán nem a legjobb ötlet elszakadniuk a Szovjetuniótól.

Bár nem a szocializmus eltérő volta miatt, hanem korábbi történeti folyamatok következtében, de Magyarország nem rendelkezett nagyobb nemzetiségi populációval, így nem kellett szembenéznie egy olyan véres testvérháborúval, ami darabokra szaggatta a történetének annak idején még délszláv mennyországként nekifutó, ám az erőltetett szerb szupremácia által a végére élhetetlenné tett Jugoszláviát. A jugoszláv végromlás folyamatát Hornyák Árpáddal, a PTE Modernkori Történeti Tanszékének vezetőjével vettük végig.

Rendszerváltás 35: Jugoszlávia, a vérbe fulladt délszláv álom A nagyfokú eladósodás gazdasági centralizációért kiált, ám a nehézségek újra a felszínre hozzák a soha meg nem oldott nemzetiségi ellentéteket. Az ország egységének élő szobraként működő Tito halála után pedig az ország hosszú távon történő, stabil vezetése is lehetetlen feladattá vált. Prof.

Ugyan hosszasan lehetne sorolni Kádár János történelmi bűneit, annyit azonban mégis el lehet mondani róla, amolyan óvatos pozitívumként, hogy legalább nem tekintette a magántulajdonának az országot és nem parádézott benne uralkodóként és nyomorította tovább a népet a saját hóbortjaival, mint ahogyan azt tette Nicolae és Elena Ceaușescu. Vélhetően ezért is nem lett olyan csúnya a hazai rendszerváltás, mint a román. Romániának a forradalomhoz vezető útját, majd az abból kerekedő furcsa hatalomátvétel történetét Bandi Istvánnal, az ÁBTL tudományos kutatójával beszéltük át.

Rendszerváltás 35 – Románia, egy inkompetencián és valóságtagadáson alapuló rendszer végórái Az államadósság visszafizetésének lázában égő román vezetés parancsára a gazdaság lényegében exportra dolgozott, míg a lakosság életszínvonala gyors zuhanásnak indult, és csak a jegyrendszer újbóli bevezetésével lehetett megakadályozni, hogy tömegek haljanak éhen. Mindebből az országot uralkodói külsőségek közepette vezető Ceaușescu-házaspár nem akart észrevenni semmit, így a rendszerbe gyakorlatilag kódolva volt, hogy vérontással fog véget érni.

Ahogyan Magyarországon figyeltük a román rendszerváltás eseményeit és aggódtunk az erdélyi magyarokért, hasonló lelkiállapotot élhettek meg maguk a románok a moldovai rendszerváltás szintén meglehetősen feszültségekkel és lövöldözéssel terhelt pillanatai láttán. Sok hazugsága volt a Szovjetuniónak, ám ezek közül az egyik legvadabb mindenképpen a moldáv nép feltalálása volt. A moldávok ugyanis a besszarábiai románok voltak, akiktől a szovjetek elvették az abc-jüket és évtizedeken át sulykolták beléjük, hogy nekik semmi közük a románokhoz. A moldovai rendszerváltás történetéről Bandi István mesélt nekünk.

Rendszerváltás 35: Az orosz befolyás és a román identitás között őrlődő Moldova 80 éve még nem létezett olyan, hogy moldáv nép, ez egy szovjet konstrukció volt, ami arra szolgált, hogy a régi orosz területi igényeknek megfelelően a második világháború után a Szovjetunióhoz csatolt Besszarábiát kulturálisan is le lehessen választani Romániáról.

Talán a közhelyszámba menő évszázados lengyel-magyar barátság miatt is, de tény, hogy a szocializmus idején talán a lengyelekkel volt a legszorosabb a kapcsolatunk. Az 1956-os szabadságharcba torkolló tüntetést is többek között a Poznanban tiltakozó lengyel munkásokért való szolidaritás ihlette, ahogyan a lengyel Szolidaritás mozgalom példamutatása is sokat adott a magyarországi ellenzéki csoportoknak a ’80-as években. Egyetlen nagy különbség volt csak, míg Magyarországon az ellenzékiség jellemzően értelmiségi sport volt, addig a lengyeleknél a munkáshatalom éppen csak a munkásosztállyal nem tudott zöld ágra vergődni. A lengyel rendszerváltáshoz vezető eseményeket, köztük egy politikai gyilkosság történetét Semsei Ferenccel, az ÁBTL tudományos kutatójával vizsgáltuk meg.

Rendszerváltás 35: Lengyelország, ahol a munkáshatalomnak leginkább a munkásokkal gyűlt meg a baja A nyolcvanas évek közepén, amikor a legtöbb szocialista állam befele tartott a politikai válságba, Lengyelország éppen kilábalt egyből. Ennek köszönhető, hogy a lengyel társadalom egy része a kommunista diktatúra utolsó évtizedét bizonyos fokú megértéssel kezeli, mivel egy makacsnak bizonyuló mítosz szerint az mentette meg az országot a legrosszabbtól, egy orosz katonai beavatkozástól.

Míg a legtöbb keleti blokkos országban előbb vagy utóbb, de a társadalom nagyobb része eljutott odáig, hogy szükség van a rendszer megváltoztatására és a szovjetizáció felmondására, addig ez Belaruszban olyannyira nem történt meg, hogy a lakosság elsöprő többsége még a csernobili katasztrófa és a napvilágra került sztálini tömeggyilkosságok ismeretében is a Szovjetunióban való megmaradás mellett voksolt. Igazán nem rajtuk múlt, hogy a 80-as évek végére már agyaglábakon tántorgó egykori szuperhatalom végül mégis összeomlott. A Stockholm-szindrómával határos belarusz néplelket és az ország modernkori történetét Bendarzsevszkij Anton külpolitikai elemzővel, a posztszovjet térség szakértőjével beszéltük át.